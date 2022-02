Olimpija zadala Mariboru boleč udarec, neverjetnega niza kar ne more biti konec

Nogometašem Olimpije je uspelo! Po zadetku Mustafe Nukića, doseženim z najstrožje kazni, o kateri bo še veliko govora, so pred 750 glasnimi navijači v Stožicah premagali Maribor in se mu na lestvici (s tekmo manj) približali na dve točki. V vodstvu sicer ostaja Koper. Zmaji so še drugič v tem tednu zmagali po vse bolj prepoznavnem Skenderjevem receptu, tesni, a toliko bolj dragoceni zmagi z 1:0, mariborski črni niz na večnih derbijih pa se je kljub temu, da so bile vijolice večino srečanja nevarnejše, podaljšal. Maribor ni premagal Olimpije že devet tekem zapored!

Olimpija : Maribor 1:0 (0:0) Stadion Stožice, omejeno število gledalcev (750), sodniki: Jug, Klančnik, Žunič. Strelec: 1:0 Nukić (72./11 m). Olimpija: Banić, Boakye, Crnomarković, Ratnik, Pavlović, Pilj, Sešlar (od 46. Kapun), Kvesić (od 67. Matko), Ziljkić (od 67. Mudražija), Nukić, Prtajin (od 88. Delamea Mlinar). Maribor: Jug, Milec, Mitrović, Watson, Sikošek, Makoumbou, Alvir (od 80. Šturm), Repas, Žugelj (od 81. Sirk), Ivanović (od 81. Sellouki), Mudrinski. Rumena kartona: Crnomarković; Ivanović.

Rdeči karton: /.

Večni derbi med Olimpijo in Maribor zna, še zlasti takrat, ko odloča o vodilnih mestih v 1. SNL, na tribune zvabiti ogromno navijačev. Tokrat, na uvodu spomladanskega dela, jih je bilo zaradi odloka države, s katerim želi zajeziti širjenje okužb z novim koronavirusom, lahko na celotnem objektu le 750. Stožice, največji nogometni objekt na Slovenskem, so tako izžarevale žalostno podobo, saj je bil prvovrstni nogometni dogodek opeharjen za veličastno kuliso. Prevladovale so prazne tribune, tista na jugu, na kateri so ponavadi mariborske Viole, je povsem samevala, tako da so najglasnejši privrženci Olimpije, člani Green Dragons, na severni tribuni se jih je zbralo nekaj sto, prišli še bolj do izraza.

Matko na klopi, Ivanović od začetka

Slovenska nogometna javnost se je najbolj spraševala, kakšna bo usoda nekdanjih zmajev in vijolic, Aljoše Matka in Đorđeta Ivanovića. Če je Belokranjec, ki je s svojimi izjavami po vrnitvi iz Hammarbyja razburil navijače Maribora, obstal na klopi gostiteljev, pa je strateg Maribora Radovan Karanović ponudil Srbu priložnost že od začetka. Ivanović je pri Olimpiji igral z ''Dončićevo'' številko 77, pri Mariboru pa nosi številko 17. Odkar je zapustil zmaje, se je pri Olimpiji zamenjalo kar nekaj igralcev, nekaj pa jih je bilo še istih, denimo 20-letni Michael Pavlović, s katerim se je večkrat kosal na desni strani.

Pri Mariboru je v začetni enajsterici zaigral tudi Nino Žugelj, razlog, zaradi katerega 15-kratnih slovenskih prvakov pred tedni ni toliko zanimala Matka. Pri gostiteljih je Antonio Delamea Mlinar, ki se je na zadnjih derbijih med strelce vpisal kar trikrat, čakal na svojo priložnost na klopi, v zadnji vrsti sta sodelovala Đorđe Crnomarković in obetavni najstnik Marcel Ratnik, s katerim želi Olimpija sodelovati še dolga leta.

Dino Skender proti Mariboru še ne pozna poraza. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Maribor boljši v prvem polčasu

V prvem polčasu se je Maribor smelo zoperstavil Olimpiji. Začetni domači pritisk, podprt s podporo Dragonsov, katerih skandiranje je s pomočjo vrhunske akustike na stadionu glasno odmevalo in se dopolnjevalo že s standardnim sodelovanjem z vzhodno tribuno, je dokaj hitro izvodenel. Vijolice so bile nevarnejše, si priigrale več priložnosti, a je lahko navijače Olimpije pomirjala zanesljivost novega vratarja Ivana Banića, ki je imel v prvem delu več dela kot njegov stanovski kolega Ažbe Jug.

Če bi Ognjen Mudrinski, prvi strelec Maribora, v 12. minuti bolje zadel žogo, ko ga je lepo zaposlil Nino Žugelj (tega je lepo z globinsko podajo našel Jan Repas), bi se lahko gostje že kmalu znašli v vodstvu. Vzkliki navijačev zmajev ''Hočemo zmago'' niso dovolj prebudili zeleno-belih, da bi lahko v nadaljevanju resneje ogrožali vrata gostov. Maribor je bil dobro postavljen, Skenderjevim izbrancem je zmanjkovalo idej.

Maribor je v prvem delu večkrat streljal na gol. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Žvižgi, namenjeni Ivanoviću

Kapetan gostov Martin Milec je v 22. minuti s prostega strela zatresel zunanji del mreže, žoga je rahlo pobožala tudi vratnico, a je bil Banić, ki mu ni bilo potrebno posredovati, odlično postavljen. Le dve minuti pozneje je hitronogi Almedin Ziljkić padel na tla v kazenskem prostoru Maribora. Ob Milcu in Maxu Watsonu, ki je tako postal prvi švedski nogometaš v dresu Maribora v 1. SNL. Glavni sodnik Matej Jug je odmahnil z roko, ljubljansko občinstvo pa mu zaradi tega ni namenilo najlepših besed, ob katerih se zaradi enakega priimka ni kaj preveč prijetno počutil tudi vratar Maribora.

Maribor je v prvem delu večkrat streljal na gol, razmerje 8:4 (zlasti pa razmerje v strelih v okvir vrat 5:2) je pričalo o tem, da so bili podjetnejši v napadu in hitreje prihajali do priložnosti. Po desni strani je večkrat prodiral Ivanović, ljubljansko občinstvo pa je vsak njegov stik z žogo pozdravilo z žvižgi. Po eni izmed neuspelih akcij, ko je storil prekršek nad nekdanjim soigralcem Pavlovićem, mu je zavrela kri. Sodnik Jug mu je ob vidnem zadovoljstvu občinstva pokazal rumeni karton. Ko je v 15. minuti pokazal rumeni karton branilcu zmajev, še enemu Đorđetu iz Srbije, Crnomarkoviću, niso bili tako navdušeni …

Maribor se je veselil le nekaj sekund

Drugi polčas se je začel podobno, kot se je končal prvi. Maribor je bil za malenkost nevarnejši, Olimpija, pri kateri ni manjkalo motiviranih posameznikov, pa je čakala na svojih ''pet minut''.

Ognjen Mudrinski je zatresel mrežo Olimpije, a je bil zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V 65. minuti se je zatresla mreža Ivana Banića. Obrambo zmajev je izigral Jan Repas, ki je našel Gregorja Sikoška, ta je ušel po levi strani in nato zaposlil prostega Ognjena Mudrinskega, ki je brez večjih težav zatresel mrežo. Veselje pa je trajalo le nekaj sekund, sodnik Matej Jug je po posredovanju VAR upravičeno razveljavil gol zaradi nedovoljenega položaja Sikoška.

Nukić zadel in pritekel v objem navijačem

V 67. minuti se je trener Olimpije odločil za dvojno menjavo, v dresu zmajev sta v 1. SNL debitirala Robert Mudražija in Aljoša Matko. Naključje ali ne, le dve minuti pozneje, po predložku s kota, se je žoga v gneči v kazenskem prostoru Maribora dotaknila roke Šveda Watsona. Skandinavec je ni imel v naravnem položaju.

Sodnik Jug je po ogledu posnetka VAR pokazal na belo točko in ponudil Olimpiji izjemno priložnost za vodstvo. Odgovornost je prevzel Mustafa Nukić. Ljubljenec navijačev zeleno-belih je bil pred izvajanjem najstrožje kazni deležen ovacij s severne tribune, nato pa je premagal Ažbeta Juga. Vratar Maribora je resda uganil, v katero smer bo streljal napadalec Olimpije, a je bil strel le premočan, tako da so zmaji povedli z 1:0.

Mustafa Nukić je odločil srečanje v Stožicah. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Sledilo je ogromno slavje, Nukić je stekel v objem navijačev, s katerimi je stkal posebno čustveno vez, Ljubljančani so se znašli pred uresničitvijo cilja. Pred še eno Skenderjevo zmago, v kateri za tri točke zadošča že en zadetek njegovih izbrancev.

Skenderju uspelo že tretjič zapored

Maribor se je bil primoran odzvati. Na vse pretege je krenil po izenačenje, a so zmaji, ki jim je vodstvo okrepilo samozavest, uspešno branili prednost. Ivanović je po 80 minutah zapustil igrišče, zamenjal ga je Francoz Malik Sellouki, namesto Žuglja je vstopil Rok Sirk. Vijolice, ki niso Olimpije premagale že vse od konca septembra 2019, so se znašle pred previsoko oviro.

Ljubljančani so zadržali vodstvo in se razveselili dragocene zmage, s katero so izstavili še kako resno kandidaturo v boju za državni naslov. Gneča pri vrhu razpredelnice je vse večja, glavobol Maribora pa je lahko še večji, saj na zadnjih devetih večnih derbijev niso niti enkrat premagali Olimpije. Skender na drugi strani postaja specialist za domače zmage brez prejetega gola proti Mariboru. To je bila že njegova tretja …