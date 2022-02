Radomlje nadigrale Aluminij in ga pahnile na zadnje mesto

Aluminij : Radomlje 0:4 (0:2) Športni park, gledalcev: 100, sodniki: Antič, Vukan, Vidali. Strelci: 0:1 Mrkonjić (34.), 0:2 Ćalušić (43.), 0:3 Mrkonjić (53.), 0:4 Kregar (63.). Aluminij: Janžekovič, Fogec, Nkama, Petek (od 70. Schaubach), Bolha, G. Pečnik (od 79. Benotić), Prša (od 70. Špehar), Plantak (od 46. Martić), Matjašič, Bizjak (od 64. Brest), Branšteter. Radomlje: Guzina, Kregar (od 69. Pogačar), Šarić (od 81. Prohouly), Mrkonjić, Ćalušić (od 72. Nuhanović), Zabukovnik, Primc, Mužek (od 81. Zulić), Guček, Mišić (od 72. Blaić), Velić. Rumena kartona: Prša, Martić.

Rdeči karton: /.

Obračun zadnjeuvrščenih ekip z lestvice so dobili dodobra spremenjeni in okrepljeni Radomljani, ki so v Kidričevem večji del tekme prevladovali, že v prvem polčasu pa dvakrat zadeli. Aluminij, ki je med drugimi pogrešal kaznovana Emirja Azemovića in Nika Marinška, je tako ostal pri 19 točkah in je zadnji, deseti, Radomlje pa so skočile na osmo mesto, imajo 22 točk, toliko kot sedmouvrščeni Celjani.

Radomljani so bili v prvem delu boljši in konkretnejši tekmec, si priigrali kopico obetavnih akcij, ki pa se pogosto niso končale s pravim strelom. V osmi minuti je sicer poskusil eden od novincev Ivan Ćalušić, a je Luka Janžekovič strel obranil.

So pa rumeno-črni do zasluženega vodstva prišli v 34. minuti, ko je s približno 13 metrov malce z desne strani zadel še eden od novincev Tomislav Mrkonjić, ki je žogo poslal pod prečko v bližnji kot tekmečevih vrat.

Novo lepo priložnost so gosti izpustili iz rok v 41. minuti, ko je Ivan Šarić preveč sebično končal prodor, sprožil je visoko čez gol, medtem pa je imel na desni povsem samega Oliverja Kregarja. So pa podvojili prednost dve minuti pozneje, ko je z nekoliko sreče do strela v bližini gola prišel Ćalušić.

Oskar Drobne je s svojimi varovanci moral priznati premoč Radomljam. Foto: Vid Ponikvar

Radomlje na začetku drugega polčasa odločile zmagovalca

V uvodu drugega dela so izbranci Nermina Bašića praktično odločili tekmo, saj je v 53. minuti po podaji z leve strani iz bližine še drugič na tekmi zadel Mrkonjić. Potem pa je ritem malce padel, toda v 63. minuti je že četrti gol za goste dosegel Kregar po preigravanju v kazenskem prostoru.

V 65. minuti so vendarle do lepe priložnosti prišli tudi dotlej dokaj nebogljeni izbranci Oskarja Drobneta, toda z manj kot desetih metrov je Jure Matjašič zadel prečko.

Kidričani so nato pokazali nekoliko boljšo predstavo, ki pa ni prinesla želenega, Radomljani pa so bolj ali manj brez posebnih težav nadzirali dogajanje do konca.

Aluminij bo v 22. krogu v soboto gostil Muro, Radomlje pa v ponedeljek Maribor.