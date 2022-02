Kliton Bozgo, Safet Hadžić, Alfred Jermaniš, Slaviša Stojanović in Agron Šalja med osrednje favorite za naslov prvaka uvrščajo Maribor in Olimpijo, nekateri pa med kandidate za prvo mesto prištevajo tudi Koper.

Kliton Bozgo, Safet Hadžić, Alfred Jermaniš, Slaviša Stojanović in Agron Šalja med osrednje favorite za naslov prvaka uvrščajo Maribor in Olimpijo, nekateri pa med kandidate za prvo mesto prištevajo tudi Koper. Foto: Sportal

Komu pripisujete največ možnosti v boju za naslov?

Kliton Bozgo je bil v dresu NK Maribor dvakrat najboljši strelec 1. SNL. Foto: Vid Ponikvar Kliton Bozgo: Mariboru in Olimpiji. Mura je ogromno izgubila z odhodom Anteja Šimundže. Pričakujem boj za naslov med Mariborom in Olimpijo. V zadnjih dveh letih smo nekako preveč govorili o njiju, pa je bil najprej prvak Celje, nato pa še Mura. Verjamem, da sta se Olimpija in Maribor iz tega nekaj naučila in da bo v tej sezoni drugače.

Safet Hadžić: Tako kot vedno v boju za prvo mesto favoriziram veliko dvojico, Olimpijo in Maribor. Zadnja leta je liga nepredvidljiva, vedno lahko kdo preseneti, a ocenjujem, da imata veliki ekipi, to pa sta Olimpija in Maribora, največ možnosti.

Alfred Jermaniš: Kot človek z Obale bi si želel, da bi bil to Koper. Je pa Olimpija s tekmo zaostanka pet točk za Mariborom, že z zmago nad Muro je napovedala, da se bo vključila v boj za prvaka. Če bo premagala še Maribor, bo na vrhu resnično tesno. Mura je izgubila trenerja Šimundžo. S tem je vsekakor nekaj izgubila, bi pa morala vseeno priti v Evropo. Kdo pa bo prvi? Tu so medsebojne tekme, možnost okužb s korono, padec v formi … Ogromno spremenljivk, na katerih trener ali uprava ne moreta vplivati. Zato je nehvaležno karkoli napovedati. Razen tega, da bo novi prvak Koper, Maribor ali pa Olimpija. Eden izmed teh treh.

Naslov jesenskega prvaka je osvojil NK Maribor. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slaviša Stojanović: Najbližje naslovu je trikotnik Maribor, Olimpija in Koper. Bo pa lažje napovedovati po nedeljskem derbiju. Olimpija ima popolnoma novo postavo in potrebuje čas, Maribor ima že postavljeno in relativno uspešno zgodbo z dobrim napadalnim dvojcem ter še kar nekaj zanimivimi igralci, kot sta Žugelj in Šturm. Ima izjemno zanimivo zvezno linijo. Koper je v nekem naletu. Ima neko dodatno motivacijo. Dobro funkcionirajo. Če bo odšel Maks Barišić, bo to velika ovira za Koper.

Agron Šalja: Moji favoriti so Maribor, Koper in Olimpija. Poraja se vprašanje, kako jim bo uspelo uigrati zasedbo z novimi igralci. Boj za naslov prvaka prinaša določen pritisk. Pomembno bo, kako se bo določena ekipa znala spopasti s tem. Na koncu bi lahko odločala psihološka trdnost. Iz ozadja lahko preseneti Mura. Ima še vedno kakovostno zasedbo in se lahko vključi v boj za prvaka.

Kako se bo razpletel nedeljski večni derbi med Olimpijo in Mariborom?

Safet Hadžić kot nekdanji večkratni trener zmajev dobro ve, kaj za Olimpijo pomeni večni derbi. Z zeleno-belimi je osvojil tudi pokal. Foto: SPS/Sportida Kliton Bozgo: To bo zelo zahtevna tekma. Olimpija je začela zelo dobro, dobila derbi z Muro, kmalu jo čaka še zaostala tekma z Domžalami, tako da bi se lahko pri vrhu še zelo zapletlo. Pričakujem previdno igro obeh tekmecev. Ne bosta preveč tvegala, saj je do konca sezone še ogromno tekem.

Safet Hadžić: Ker smo na začetku spomladanskega dela, se določene stvari še ne vedo. Olimpija ima neko obrambno stabilnost, ki je izredno kakovostna. Če ne prideš na tekmo karakterno, tako kot je treba, imaš zagotovo težave, in je Olimpijo težko prebiti. Igra disciplinirano v obrambi, ne glede na formo Maribora in to, kar je pokazal na pripravah, ne moremo z gotovostjo trditi, kdo bo zmagovalec. To je vendarle derbi.

Nogometaši Olimpije so v sredo ugnali Muro z 1:0 in se vodilnemu Mariboru (s tekmo manj) približali na -5. Foto: Grega Valančič/Sportida

Alfred Jermaniš: Olimpija je favorit, igra vendarle doma. Že z zmago nad Muro je napovedala, kaj si želi. Dajem ji majhno prednost. Ima novega predsednika, športnega direktorja, veliko novih stvari. Vsaj v štartu je zasejal optimizem, karte so na novo razdeljene. Vsi si želijo biti v tem projektu, v tem trenutku je delovni elan na visoki ravni. Želijo se dokazovati na igrišču. To bi lahko odločilo nedeljsko tekmo.

Agron Šalja, ki je lani vodil Celjane, na nedeljskem večnem derbiju daje manjšo prednost Olimpiji. Foto: Grega Valančič/Sportida Slaviša Stojanović: Po tem derbiju se bo lažje videlo, kdo je trenutno kje in kdo je uspešno kadroval čez zimo. Je pa težko napovedati rezultat, saj je to za Olimpijo šele druga, za Maribor pa prva tekma spomladanskega dela. Spremljal sem pripravljalne tekme Maribora, pa tudi tekmo Olimpije proti Muri. Ena informacija je, ne moreš pa točno vedeti, ker ima Olimpija popolnoma novo ekipo. Maribor je šel v drugem delu jesenskega dela navzgor, pripeljal še Ivanovića, kar je super za njih. V kombinaciji z Mudrinskim je dobra okrepitev.

Agron Šalja: Možnosti so 50 : 50. Maribor je v pripravah igral dobro, dosegal dobre rezultate, kar pa velikokrat ne pomeni nič, saj je prvenstvo neka druga zgodba. Derbiji predstavljajo nekaj več v smislu čustvenega naboja. Olimpija je v sredo premagala kakovostno ekipo Mure. Glede na to, da ima veliko novih igralcev, je bilo zanjo zelo pomembno, da je začela z zmago. Zaradi domačega igrišča bo v manjši prednosti, a je vseeno dobra ekipa tudi Maribor. Vseeno je jesenski prvak. Je pa škoda, da ne bo mogel biti poln stadion in da ne bo gostujočih navijačev.

Kateri nogometaš bi lahko zaznamoval spomladanski del sezone?

Nekdanji slovenski reprezentant Alfred Jermaniš se je posvetil delu z mlajšimi selekcijami Kopra. Foto: Vid Ponikvar Kliton Bozgo: To bi lahko bil Ognjen Mudrinski. Ogromno pomeni Mariboru. Ne vem, v kakšnem stanju je Đorđe Ivanović, bo pa Mudrinski zagotovo največji adut vijolic. Olimpija je prenovila kader. Zdi se mi, da daje malce več na kolektiv, pri njej ni nobenega igralca, ki bi izstopal do te mere kot recimo Mudrinski pri Mariboru.

Safet Hadžić: Med napadalci je jeseni najbolj izstopal Maks Barišić, zelo stabilen je bil v igri tudi Tomi Horvat. V spomladanskem delu bi lahko zasloveli tudi drugi. To bo najbolj opazno proti koncu sezone.

Alfred Jermaniš: Ponavadi je tako, da tisti, ki na koncu zmaga, vrže ven tudi najboljšega posameznika. Olimpija ima kar nekaj posameznikov, zlasti mlade reprezentante, ki so bili lani del U-21, in so ostali dolžni. Maribor ima tudi nekaj mladih igralcev, Koper pa v napadu tri igralce, ki so dosegli veliko zadetkov. Če se bo ta trend nadaljeval, če bo dal Maks še enkrat 11 zadetkov, je to potem to. Kot Koprčan ne bi imel nič proti.

Napadalec Kopra Maks Barišić je z 11 zadetki najboljši strelec tekmovanja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slaviša Stojanović: Če bo Maks Barišić ostal v Kopru, bi to lahko bil on. On ali pa Ognjen Mudrinski, ki je prišel jeseni v Maribor relativno nepripravljen, v drugem delu, ko si je povrnil fizično moč, pa je zaigral bolje. To se je dobro videlo. Njega tudi dobro poznam, sem ga vodil pri Crveni zvezdi.

Agron Šalja: Če bo Maks Barišić nadaljeval v tem slogu, kot je jeseni, potem bo to on. Če bo seveda ostal v Kopru. Jeseni je pokazal neko zrelost in stabilnost, pomembna pa je konstantnost, tako igre kot tudi zadetkov. To je velika moč Kopra.

Kateri klub bi lahko po koncu sezone izpadel v drugo ligo?

Slaviša Stojanović je pred skoraj poldrugim desetletjem Domžale popeljal do dveh zaporednih naslovov državnega prvaka. Foto: Vid Ponikvar Kliton Bozgo: To bi lahko bila Tabor ali Aluminij. Radomlje imajo dobro ekipo in bi jima lahko ušle na lestvici. Pričakujem boj za obstanek med Sežano in Aluminijem, zelo pomembni bodo že uvodni krogi.

Safet Hadžić: O tem je prehitro govoriti. Kar nekaj je ekip, ki se borijo za obstanek na najslabših mestih, a dokler ne bo odigranih vsaj nekaj krogov, da bomo videli, kako so se uigrale ekipe, ki so se v zimskem prestopnem roku okrepile. Takrat bomo lahko o tem povedali več.

Alfred Jermaniš: Radomlje so s tem, ko so se povezale s Hajdukom, pripeljale neke igralce, s katerimi bi lahko zadržali obstanek. Tudi njihov proračun ni tako majhen. Tabor ima doma igrišče, ki največjim ekipam ni pogodu. Trener Kosić jeseni ni bil preveč uspešen. Ponavadi so v Sežano prihajali trenerji igrati defenziven nogomet, Kosić pa je s Celjem kontinuirano napadal in postal prvak. V Taboru to ni šlo skozi, a je dobil zaupnico, najtežje pa se je učiti iz svojih napak. Tu je Aluminij, ki ponavadi krog ali dva pred koncem vedno ostane v ligi. Obeta se zelo zanimivo prvenstvo, liga je zelo izenačena, vsak lahko premaga vsakega. To pa je najlepše za gledalca, da vidi športno tekmo.

Radomlje so prezimile na zadnjem mestu prvoligaške lestvice, a imajo enako število točk kot Aluminij in Tabor. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slaviša Stojanović: Verjetno Aluminij, Radomlje ali Tabor. Letos je tako izenačeno prvenstvo, da bo zelo pomembna vsaka tekma. Njihove medsebojne tekme bodo štele dvojne, saj so si zelo blizu. Je pa ironija v tem, da lahko te ekipe premagujejo tudi najboljše v ligi, to so jeseni tudi pokazale, a so še vedno pri dnu lestvice.

Agron Šalja: V tej sezoni ni nobena ekipa tako slaba, da bi jo lahko takoj odpisal. Po drugi strani tudi nobena ekipa ni toliko izstopala, da bi bila zares absolutni favorit. Vsak lahko vsakega premaga, vsaka tekma je z vidika rezultata nepredvidljiva. Vsaka.