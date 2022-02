Olimpija se čuti oropano in ne razume omejitve

Pred večnim derbijem se po navadi razpreda o tem, kdo ima boljšo nogometno ekipo, kdo bo koga premagal na zelenici, kdo je najbolj vroč, kdo je bolje izkoristil prestopni rok, komu je zaveznica statistika in tako naprej, pred današnjim spopadom Maribora in Olimpije, ki na lestvici zaostajata le za vodilnim Koprom (ki je odigral tekmo več od Maribora in dve tekmi več od Olimpije), pa je bilo nekoliko drugače. Odmevale so zlasti besede o tem, kako bo največji nogometni praznik v Sloveniji potekal pred bolj ali manj praznimi tribunami, pri čemer gostujočih navijačev sploh ne bo v Ljubljano!

Olimpija: Takšna je bila odločitev z vrha

Đorđe Ivanović je kot napadalec Olimpije z "Dončićevo" številko 77 zatresel mrežo Maribora tako v Stožicah kot tudi v Ljudskem vrtu. Danes bo nastopil v dresu NK Maribor. Foto: Vid Ponikvar Stadion v Stožicah je največji slovenski nogometni objekt. Sprejme več kot 16 tisoč gledalcev, na večnih derbijih, vsaj v ''normalnem'' obdobju, ko svet še ni poznal koronavirusa, pa je znal večkrat napolniti tribune. Število gledalcev je bilo nekajkrat izraženo tudi s petmestno številko. Veliko zanimanje za ogled srečanja, še kako pomembnega v boju za naslov državnega prvaka, je vladalo tudi tokrat, a so se prireditelji soočili z oviro, na katero ne morejo vplivati. Država je sprejela odločitev, da do nadaljnjega na športnih dogodkih ne sme biti več kot 750 gledalcev. Ne glede na to, kako velik objekt je.

''To je omejitev, ki je ne razumemo in se nam ne zdi logična,'' sporočajo iz tabora Olimpije in dodajajo, kako so bili oropani. Ne le ljubljanski klub, ampak ves slovenski nogomet. ''Žal pa na to ni bilo moč vplivati. Takšna je bila odločitev z vrha. In ni se je dalo spremeniti,'' so pojasnjevali, kako težko jim je bilo pri srcu, ko so morali številnim navijačem, ki so si želeli ogledati derbi v živo, zapreti vrata. ''Po trenutni grobi oceni bi bilo na tokratnem večnem derbiju zagotovo več kot pet tisoč ljudi. Morda celo šest ali sedem tisoč,'' so spregovorili tudi o škodi, saj bo klub s tem tudi ob zaslužek, in se opravičili navijačem, ki ne bodo mogli spremljati derbija v Stožicah.

Alvir: Navijaška podpora ti doda nekaj energije

Marku Alvirju na dvoboju, na katerem bo skušal prekrižati načrte mnogim rojakom v dresu Olimpije, ne manjka motivacije. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Veliki derbi se bo začel ob 17.30, spremljalo ga bo lahko le 750 gledalcev, glavni sodnik pa bo Matej Jug. Jug Stožic bo povsem prazen, kar je redkost na večnih derbijih. Viol ne bo, saj velja sklep Nogometne zveze Slovenije (NZS) o tem, kako tekme do nadaljnjega potekajo brez prisotnosti gostujočih organiziranih navijaških skupin.

''Zaradi trenutnih epidemioloških razmer je Vlada Republike Slovenije z odloki določila začasne omejitve, katerih namen je zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19. Po veljavnih odlokih je prisotnost gledalcev (omejeno na 750) na športnih prireditvah dovoljena zgolj v primeru, da športna prireditev poteka v oz. na športnem objektu, ki razpolaga s fiksnimi sedišči, pri čemer mora biti med gledalci eno sedišče prosto v vsako smer. Glede na navedeno je odbor za nujne zadeve na dopisni seji dne 4. februarja 2022 sprejel sklep, da se tekme v vseh tekmovanjih NZS v spomladanskem delu prvenstva za TL 2021/2022 do preklica odigrajo brez prisotnosti gostujočih organiziranih navijaških skupin,'' pojasnjuje Nogometna zveza Slovenije (NZS).

Če bodo Ljubljančani danes izkoristili prednost domačega igrišča, se bodo (s tekmo manj) približali Mariboru na dve točki zaostanka. Foto: Vid Ponikvar

''Osebno se ne oziram preveč na to. Ko si popolnoma zbran za tekmo, je vseeno, ali je na tribunah sto tisoč ljudi ali ni nikogar. Dejstvo pa je, da ti navijaška podpora doda nekaj energije. Še posebej v našem primeru, s strani naših zvestih navijačev. Toda motivacije ne manjka, zanima nas le dober rezultat," o tem, kako bo igrati pred prazno južno tribuno stadiona v Stožicah, sporoča Marko Alvir. Hrvata v dresu Maribora čaka danes obračun s številnimi rojaki, ki se dokazujejo pri Olimpiji, na drugi strani pa bi lahko osrednjo moč vijolic predstavljal srbski napadalni dvojec Ognjen Mudrinski – Đorđe Ivanović, s katerim bi lahko pri zmajih imel opravka njun rojak Đorđe Crnomarković, tako da se na zelenici v Ljubljani obeta veliko zanimivih "državnih" dvobojev.

Skender še ni izgubil proti Mariboru

Dino Skender je kot trener Olimpija dvakrat gostil Maribor v Stožicah. Obakrat je zmagal brez prejetega zadetka. Foto: Grega Valančič/Sportida Kako obračun doživljata trenerja? ''V ekipi zares vlada dobro vzdušje, na derbi smo maksimalno pripravljeni, Kar zadeva nasprotnika, ga maksimalno spoštujemo. Zavedamo se njegovih kakovosti. Tako ekipnih kot tudi individualnih. Dejstvo je tudi, da vodi na lestvici, kar je razlog več, da je pred nami velik izziv. Vseeno ponavljam: smo pripravljeni. In naredili bomo vse za to, da se bomo po koncu tekme veselili polnega izkupička točk,'' razmišlja Dino Skender, ki kot trener Olimpije še ni izgubil proti Mariboru. Še več, na treh tekmah je dvakrat zmagal, enkrat remiziral.

Ko je gostil vijolice v Stožicah, je vselej zmagal brez prejetega zadetka, tako da je statistika zagotovo njegov zaveznik. Mladi hrvaški strateg je vesel, da ima za dvoboj širok izbor igralcev. Tudi v zadnji vrsti, kjer bo pogrešal poškodovanega branilca Gorana Milovića.

Maribor je prepričan, da bo neverjetnega niza, vijolice na zmago nad Olimpijo čakajo vse od septembra 2019, kmalu konec. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Če lahko Olimpijo veseli statistika, saj na zadnjih osmih večnih derbijih sploh ni izgubila, ampak trikrat zmagala, petkrat pa remizirala, pa so lahko bolj zaskrbljeni v taboru jesenskih prvakov. Odkar je koronakriza, odkar sta klub zapustila Zlatko Zahović in Darko Milanič, Maribor sploh še ni premagal največjega tekmeca. BI lahko danes prekinil črni niz, ki traja vse od 28. septembra 2019?

''Želimo nadaljevati, kjer smo ostali, in spomladanski del začeti, kot se za Maribor spodobi. V vsakem primeru je zelo pomembno, da začnemo z dobrim rezultatom. Takoj je na vrsti derbi, ki ima dodatno težo, vendarle pa ta tekma ne bo odločala o naslovu,'' poudarja Radovan Karanović, kako dvoboj ne bo odločilen za naslov, saj čaka slovenske klube do konca ''maratonskega'' prvenstva še ogromno tekem.

Vijolice čakajo za zmago že dve leti in pol!

Odkar se je Olimpija v novi klubski preobleki pred 13 leti vrnila v 1. SNL, je Slovenija v prvenstvu videla 50 večnih derbijev. Zmaji niso bili preveč uspešni, veselili so se le devetih zmag. Maribor je uspešnejši, zbral jih je že 19, v tem obdobju je osvojil več lovorik, a je v zadnjih sezonah močno pokvaril izkupiček. Če je pred tem veljalo, da je Maribor nesporni vladar večnih derbijev, tudi tistih v Stožicah, so se zadeve nekoliko spremenile. Na zadnjih osmih tekmah je Olimpija trikrat zmagala in petkrat remizirala. Na tekmah ni padlo veliko zadetkov, Olimpija jih je dala devet, Maribor pa le štiri.