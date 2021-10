Zvečer večni derbi v Mariboru, popoldan remi v Sežani

V 12. krogu 1. SNL so vse oči uprte v Ljudski vrt, kjer se bosta danes zvečer na večnem derbiju pomerila Maribor in Olimpija. Krog se je sicer začel že v petek z derbijem začelja med Radomljami in Aluminijem, ki pa se je končal z delitvijo točk (2:2). Tabor in Domžale na prvem sobotnem srečanju nista postregla z zadetki. V nedeljo bo vroče v Ljubljani, kjer bo po evropskem porazu gostovala Mura, vodilni Koper pa bo pričakal Celjane.

Maribor - Olimpija Tekma se bo začela ob 20.15.

Večni derbi v Ljudskem vrtu

Zmaji so pretekli konec tedna po dveh zaporednih zmagah izgubili z Radomljami. Zdaj imajo na svojem računu 19 točk in zasedajo tretje mesto na prvenstveni lestvici. Mariborčani pa se v derbi podajajo z remijem v Domžalah, kjer je padlo kar šest zadetkov. Na zadnjih petih tekmah so nogometaši Maribora zabeležili dva remija, dva poraza in eno zmago. S 17 točkami so trenutno četrti.

Ljudski vrt bo gostil večni derbi. Foto: Sportida

Prvi medsebojni obračun v letošnji sezoni je prepričljivo dobila Olimpija. V Stožicah je za zmago s 3:1 dvakrat zadel Delamea, enkrat pa Ziljkić. Na preteklih desetih tekmah je štirikrat slavila Olimpija, pet obračunov se je končalo brez zmagovalca, le enkrat pa je bil boljši Maribor. Medtem ko Maribor nima težav s kaznovanimi igralci, pa bo Olimpija na derbiju pogrešala Almedina Ziljkića in Mustafo Nukića.

Glavni sodnik srečanja bo David Šmajc, pri odločitvah pa si bo lahko pomagal tudi z VAR-tehnologijo.

"V takšnih trenutkih se pokaže tudi pomen energije s tribun, ki jo ti fantje potrebujejo. Vemo, kako je, ko se v Mariboru mobilizirajo vsi. In zdaj je ta trenutek, ko se ves Maribor, z vsemi navijači lahko mobilizira. Ko je najtežje in ko stopimo skupaj, je Maribor najmočnejši," je pred srečanjem navijače v Ljudski vrt povabil športni direktor Maribora Marko Šuler.

Ničla v Sežani za uvod v sobotno dogajanje

Na prvi sobotni tekmi se je Tabor meril z Domžalami, ki so med tednom na zaostali tekmi klonile pred Koprom. V Sežani so pred tekmo navdušili s čudovito gesto. Celoten izkupiček od prodanih vstopnic bodo namenili svojemu nogometašu Mihi Hladu, ki okreva po hujši poškodbi glave. Srečanje sicer v prvem polčasu ni ponudilo zadetkov in moštvi sta na odmor odšli z začetnim izidom. Tudi drugi del igre ni prinesel spremembe izida. Vse priložnosti so ostale neizkoriščene in ekipi sta si razdelili plen.

V Radomljah za uvod v krog remi

Radomlje so za uvod v 12. krog v obračunu začelja gostile Aluminij. Novinec med elito je pred prihodom v Stožice utrpel kar sedem zaporednih ligaških porazov, nato pa v prejšnjem krogu šokiral Olimpijo in dosegel zgodovinsko zmago, tokratna tekma pa se je končala brez zmagovalca. Radomlje po remiju z 2:2 ostajajo dve točki za Aluminijem na dnu prvenstvene lestvice.

Oskar Drobne in njegovi varovanci so v Domžalah prišli do točke proti Radomljam. Foto: Vid Ponikvar

Nedeljski začetek v Ljubljani

Uvodni nedeljski spopad se bo zgodil v Ljubljani, kjer bo drugouvrščeni Bravo pričakal prvaka, Muro. Bravo je v prejšnjem krogu strl odpor Aluminija (1:0), medtem ko je Mura, ki v prvenstvu ne najde prave forme, remizirala z vodilnim Koprom (0:0). Prekmurci so sicer v četrtek doživeli poseben trenutek, saj so v konferenčni ligi gostovali pri londonskem Tottenhamu, kjer so klonili z 1:5, z izjemnim zadetkom, ki kandidira za gol kroga, pa se je izkazal Žiga Kous.

Bravo je sicer trenutno z 22 točkami na drugem mestu prvenstvene razpredelnice, Mura je s šestimi točkami manj peta, v primeru neuspeha pa bi se še bolj oddaljila od vodilnih mest v ligi.

Zaključek v Kopru

Na zadnjem obračunu 12. kroga se bosta v Kopru v nedeljo spopadla vodilni domači klub in Celje. Koper je med tednom odigral zaostalo tekmo 4. kroga proti Domžalam in se z zmago vrnil na prvo mesto lige. Na drugi strani so Celjani remizirali s Taborom (2:2) in so z enajstimi točkami le sedmi. Ta tekma bo tudi zadnja pred drugim reprezentančnim premorom.

"V Koper potujemo z namenom, da osvojimo tri točke. Vsekakor spoštujemo dejstvo, da gre za ekipo, ki trenutno vodi v 1. SNL, a hkrati nas to ne bo omejevalo pri naši drznosti in želji. Vsak posameznik v ekipi se zaveda pomembnosti te tekme, saj si želimo na dvotedenski odmor oditi s tremi točkami," je pred tekmo dejal krilni napadalec Celja Adam Jakobsen. "Nekoliko me skrbi to, da prepoceni prejemamo zadetke, ko bomo še to odpravili, bomo na najvišji ravni," pa je pred naslednjo oviro v domačem prvenstvu dejal kapetan Kopra Ivica Guberac.

1. SNL, 12. krog Petek, 1. oktober:

Radomlje : Aluminij 2:2 (0:1)

Varga 53., Guček 56.; Prša 41., Đerlek 47./11-m

Poročilo s tekme. Sobota, 2. oktober:

Tabor Sežana : Domžale 0:0

Poročilo s tekme. 20.15 Maribor - Olimpija Nedelja, 3. oktober:

15.00 Bravo - Mura

17.00 Koper - Celje