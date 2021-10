Kidričani na odmor s prednostjo, nato se je tekma razživela

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Kalcerja iz Radomelj in Aluminija so se v 12. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 2:2 (0:1).

Dvoboj ekip iz spodnjega dela razpredelnice se je končal brez zmagovalca. Nogometaši iz Kidričevega so se po remiju v Domžalah po nepopolnem krogu po številu točk izenačili s Celjani in Domžalčani, igralci iz Radomelj pa ostajajo na zadnjem mestu z dvema točkama zaostanka.

Prva polovica prvega polčasa je minila v enakovredni predstavi, oboji pa so igrali previdno in v celoti izpolnjevali napotke iz garderobe. Veliko bolj razburljiva in vsebinsko bogata je bila druga polovica. Najprej je za razburjenje poskrbel Saša Varga, njegov strel z glavo pa je zanesljivo ubranil gostujoči vratar Luka Janžeković.

Nato so dvakrat zagrozili Kidričani, obakrat je bil v glavni vlogi Tilen Pečnik. Najprej je v 29. minuti sprožil močan strel s 30 metrov, žogo pa je domači vratar Darko Marjanović z nekaj težavami ukrotil. Še lepšo priložnost so si gostje priigrali tri minute kasneje, po ostrem predložku Pečnika z leve strani pa je Roko Prša zgrešil žogo.

V 39. minuti so si gostitelji priigrali do tedaj najlepšo priložnost, potem ko je Ivan Šarić po strelu z glavo "lobal" in ukanil Janžekovića, pa je žogo z golove črte izbil Robert Pušovar.

Le minuto kasneje so izbranci gostujočega trenerja Oskarja Drobneta povedli, po ostrem in natančnem predložku Pečnika z leve strani se je na pravem mestu v pravem času znašel Prša in po strelu z glavo ukanil nemočnega Marjanovića.

Aluminij je na odmor odšel s prednostjo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Viharen začetek drugega polčasa

Začetek drugega polčasa je bil naravnost "viharen". Najprej so gosti unovčili prekršek Marka Žulja nad Markom Brestom in iz 11-metrovke, ki jo je uspešno izvedel Armin Đerlek, povišali na 2:0.

A gostitelji so sijajno odgovorili in zelo hitro izničili visok zaostanek. Najprej je Marko Božič v 51. minuti stresel vratnico gostov, dve minuti kasneje pa je Varga po voleju z desetih metrov neubranljivo zadel in znižal na 1:2.

Le tri minute kasneje so gostitelji izenačili, po kotu z leve strani in "fliperju" v kazenskem prostoru Kidričanov je žoga prišla do Luke Gučka, ki je z roba kazenskega prostora dosegel pravi evrogol po strelu iz "polvoleja".

Po izenačujočem golu se je dogajanje malce umirilo, igra je potekala med obema kazenskima prostoroma. Gostitelji so bili zelo blizu zadetku v 78. minuti, ko je Marko Božić z 20 metrov sprožil močan strel, žoga pa je malenkostno zletela prek vrat Janžekoviča. V izdihljajih tekme so imeli domačini novo priložnost, v sodnikovem dodatku pa je Zvonimir Blaić zadel okvir vrat in ostalo je pri neodločenem izidu.

Aluminij bo v prihodnjem krogu gostoval v Murski Soboti, Kalcer pa v Mariboru. Obe tekmi bosta v soboto, 16. oktobra.