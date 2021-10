Za konec kroga še remi na Bonifiki

Nogometaši Kopra in Celja so se v 12. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 2:2 (1:2).

Koper : Celje 2:2 (1:2) Stadion Bonifika, gledalcev 800, sodniki: Obrenović, Kordež, Salkić.

Strelci: 0:1 Sokler (16.), 1:1 Barišić (37.), 1:2 Begić (42.), 2:2 Žužek (67.).



Koper: Adam, Palčič, Žužek, Novoselec, Bručić, Jelić Balta (od 46. Varešanović), Oštrek (od 72. Bešir), Vešner Tičić, Parris (od 79. Simić), Barišić, Colley (od 57. Osuji).

Celje: Raduha, Marandici, Flis, Zec, Brecl, Benedičič (od 72. Vrbanec), Šporn (od 79. Žižek), Begić (od 79. Kerin), Svetlin, Božić, Sokler (od 57. Jakobsen).



Rumena kartona: Parris; Benedičič.

Rdeči karton: /.

Koprčani tudi po 12. krogu ostajajo na vrhu prvenstvene lestvice, čeprav so proti Celju iztržili "le" točko. Do nje pa so po zaostanku v prvem polčasu prišli zasluženo, saj so bili precej boljši tekmec v drugem delu tekme. Celjani, ki na Bonifiki niso zmagali od decembra 2015, so sedmi.

Čeprav so Koprčani nekoliko konkretneje začeli tekmo, pa so Celjani povedli v 16. minuti, ko je Tamar Svetlin poslal žogo za hrbet domače obrambe do Ivana Božića, ta pa jo je oddal na levo stran pred vrata Kopra, kamor je vtekel Ester Sokler in zadel za 1:0.

Malce pozneje je Žan Benedičič sprožil od daleč, a previsoko, potem pa so počasi spet začeli odločneje igrati domači, toda izbranci Simona Sešlarja jim niso pustili prav veliko prostora.

V 37. minuti pa so Celjani naredili prvo veliko napako, Florijan Raduha je izpustil žogo in zapustil vrata in kazenski prostor v želji po tem, da žogo pribori nazaj. Toda Maks Barišić se mu je spretno izognil in precej z leve strani žogo poslal v prazno mrežo za svoj sedmi gol sezone in vrh lestvice strelcev.

Gosti pa so se kmalu vrnili v vodstvo, Tjaš Begić je sprožil s 17 metrov, David Adam pa je žogo odbil le v vrstnico, od katere se je nato skotalila v mrežo.

Celjani so v Kopru dvakrat povedli, na koncu pa domov odnesli točko. Foto: Grega Valančič/Sportida

V drugem polčasu je v 55. minuti Matej Palčič zaposlil Raduho, ki pa je žogo odbil, tako kot tudi v 67. minuti, še v isti minuti pa je Žan Žužek izid poravnal, ko je z močnim volejem v mrežo pospravil slabo odbito žogo Benedičiča.

Celjani v tem polčasu niso kazali takšne podobe kot v prvem polčasu, v 71. minuti bi jih lahko znova kaznoval Barišić, ki pa je s plasiranim strelom za malce zgrešil cilj. Premalo natančen je bil tudi Luka Kerin na drugi strani s strelom od daleč v 80. minuti, tako da je ostalo pri delitvi plena.

Koper bo v 13. krogu 17. oktobra gostoval v Domžalah, Celje pa bo dan pozneje gostilo Bravo.