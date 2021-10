Brez zadetkov tudi v Šiški

Nogometaši Brava in Mure so se v 12. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 0:0.

Bravo : Mura 0:0 Stadion Žak, sodniki: Antič, Vidali, Kalan.

Strelci: /.



Bravo: Josipović, Jakšić (od 21. Kavčič), Drkušić, Križan, Španring, Nsana, Krim (od 87. Žinko), Trontelj, Ogrinec (od 56. Bajde), Maružin (od 56. Sever), Memić (od 87. Kancilija).

Mura: Obradović, Karamarko, Maruško, Karničnik, Lorbek, Ouro (od 71. Horvat), Pucko, Mandić (od 71. Kous), T. Cipot (od 80. Maroša), Lotrič (od 65. Mulahusejnović), K. Cipot (od 65. Klepač).



Rumeni kartoni: Trontelj, Nsana; Lorbek, T. Cipot, Maruško.

Rdeči karton: /.

Po sobotnih obračunih Tabora in Domžal ter Maribora in Olimpije se je še tretja tekma tega kroga zapovrstjo končala brez golov. Bravo, ki je igral brez kaznovanega Gašperja Trdina, je danes bolj čuval začetno točko kot napadal tri, vseeno pa se je z remijem vsaj začasno točkovno izenačil z vodilnim Koprom. Mura pa je peta, petič zapovrstjo je igrišče zapustila neporažena.

Mura si je želela čim prej streti Bravovo pragmatično igro, nekajkrat prišla v nevarno cono, enkrat zgrešila cilj s strelom iz kazenskega prostora, dosegla en gol iz prepovedanega položaja, česa več pa ji domači, ki v napad niso prav resno pogledovali, niso pustili.

V 37. minuti so Sobočani prišli še do prostega strela, z več kot 25 metrov je sprožil Mitja Lotrič, toda Renato Josipović je žogo brez večjih težav odbil čez prečko. Malce pozneje je bil nenatančen še Tio Cipot. Ljubljančani so bili dotlej najnevarnejši v 40. minuti, ko je od daleč sprožil Amar Memić, toda tudi on je žogo poslal kak meter ali dva mimo vrat tekmeca.

Fotogalerija s tekme, foto Grega Valančič/Sportida:

V 51. minuti je bil natančnejši Samsondin Ouro z 20 metrov, toda Josipović je dobro posredoval, tako kot na drugi strani Matko Obradović, ko je v 57. minuti z desne strani sprožil Gregor Bajde.

Pozneje sta ekipi spet dobro pazili ena na drugo in nista puščali prostora za nevarne akcije, predvsem Ante Šimundža je z menjavami poskusil poiskati dobitno kombinacijo, toda obrambna disciplina rumenih ni pojemala.

V 85. minuti je sicer moral posredovati Josipović po strelu Nardina Mulahusejnovića v kazenskem prostoru, toda tudi on je svojo nalogo opravil dobro, tako da je skupaj s pokalnim tekmovanjem nepremagan že 461 minut.

Bravo bo v 13. krogu 18. oktobra gostoval v Celju, Mura pa bo dva dni prej gostila Aluminij.