Koprčani napolnili mrežo Domžal in se vrnili na prvo mesto

Koper : Domžale 4:2 (2:0) Stadion Bonifika, gledalcev 300, sodniki: Perić, Gabrovec, Skok. Strelci: 1:0 Barišić (41.), 2:0 Colley (43.), 2:1 Jakupović (52.), 3:1 Parris (56.), 3:2 Vuk (76.), 4:2 Bešir (76.). Koper: Adam, Bručić, Vešner Tičić (od 62. Bešir), Guberac (od 62. Varesanović), Jelić Balta (od 71. Simić), Colley (od 57. Osuji), Parris, Palčič, Žužek, Barišić (od 72. Grudina), Rajčević. Domžale: Mulalić, Žinič, Dobrovoljc (od 90. Vuklišević), Pišek (od 65. Markuš), Jurilj, Georgijević (od 64. Vuk), Ibričić, Šoštarič Karić, Jakupović, Alić (od 64. Klemenčič), Husmani (od 79. Podlogar). Rumeni kartoni: Varesanović, Osuji; Jurilj, Žinič.

Rdeči karton: /.

Koprčani so po sijajnem uvodu v novo sezono - na prvih sedmih tekmah so kar šestkrat zmagali in enkrat remizirali - izgubili sapo in na zadnjih treh tekmah osvojili le točko, danes pa so prekinili "črni niz" in na zaostali tekmi 4. kroga na kolena položili Domžalčane.

Koper se je po sedmi zmagi znova zavihtel na vrh lestvice in ima točko več od drugouvrščenega Brava, osmoljenec današnjega obračuna na Obali pa je s sedmega zdrsnil na osmo mesto.

Po uvodnem tipanju moči so na Bonifiki zagospodarili domači nogometaši. Prvo priložnost so si priigrali v 11. minuti, ko je ožja obramba gostov naredila napako, strel gambijskega napadalca Lamina Colleyja z roba kazenskega prostora pa je švignil mimo leve vratnice gostujočega vratarja Ajdina Mulalića.

Le nekaj minut kasneje so Koprčani znova pritisnili in dolgo časa "pletli mrežo" pred domžalskimi vrati, strel Ivice Guberca s 17 metrov pa je z zanesljivim posredovanjem zaustavil Mulalić.

V nadaljevanju so izbranci gostujočega trenerja Dejana Đuranovića vzpostavili ravnotežje na igrišču, v 28. minuti pa so znova zagrozili Koprčani. Po kombinirani akciji so si priigrali do tedaj najlepšo priložnost, po močnem strelu Maksa Barišića z 18 metrov pa je žoga zadela okvir vrat.

V 33. minuti so obetavno akcijo izpeljali tudi Domžalčani, po predložku Arnela Jakupovića z desne strani je bil malenkostno prekratek Dejan Georgijević. Le dve minuti kasneje je bilo znova vroče pred domžalskimi vrati, po kombinirani akciji se je v sijajni priložnosti znašel Guberac, ki pa je slabo zadel žogo in z desetih metrov streljal mimo vrat.

Koprčani so naravnost sijajno odigrali končnico prvega polčasa. V 41. minuti so izpeljali nevarno akcijo na desni strani, po njej pa se Barišić zvito otresel svojih tekmecev in po strelu s sedmih metrov z močnim strelom ukanil nemočnega Mulalića za 1:0.

Le dve minuti kasneje so podvojili vodstvo, po bliskovitem nasprotnem napadu in predložku Mateja Palčiča z desne strani je Colley z rutinskim strelom še drugič na tekmi zatresel mrežo Domžalčanov.

Arnel Jakupović je zadel za Domžale, a to ni bilo dovolj za končni uspeh. Foto: Vid Ponikvar

Domžalčani zapretili, a ne za dolgo

Drugo polovico tekme so bolje pričeli Domžalčani, ki so Koprčane stisnili v njihov kazenski prostor. V 52. minuti so znižali na 1:2, potem ko je po kotu z leve strani z natančnim volejem v levi spodnji kot domačega vratarja Davida Adama natančno zadel Jakupović.

Gosti so nadaljevali z napadalno igro, kar pa so gostitelji izkoristili štiri minute kasneje in po bliskovitem napadu ter lepi asistenci Barišića prek Jamajčana Kaheema Parrisa povišali na 3:1.

Domžalčani so v 76. minuti znižali na 2:3. Večino dela je opravil Senijad Ibričić, ki je lepo prodrl po levi strani in poslal oster predložek pred koprska vrata, na pravem mestu pa se je znašel Slobodan Vuk.

A Koprčani so sijajno odgovorili in že v naslednjem napadu znova dosegli gol prek rezervista Žana Beširja za 4:2, nato pa tekmo mirno pripeljali do konca.

Domžalska ekipa bo v soboto, 2. oktobra, gostovala v Sežani, koprska pa bo dan kasneje gostila Celje.

Preberite še: