Bravo najboljši v Sloveniji? O tem se bo odločalo v Kopru.

Danes se bosta na prestavljeni tekmi četrtega kroga ob 17. uri pomerila Koper in Domžale. Kanarčki bi se lahko z zmago vrnili na vrh razpredelnice, a se hkrati zavedajo, da so na zadnjih dveh tekmah na Bonifiki ostali brez vsega. Tako proti Bravu kot tudi Aluminiju. Domžalčani so si na drugi strani po preobratu proti Mariborčanom (iz 1:3 na 3:3) dvignili samozavest, nove točke pa bi jim v želji, da se priključijo kandidatom za Evropo, prišle še kako prav ...

Malce pred 19. uro bo znan odgovor na vprašanje, ali bodo nogometaši Brava v 12. krog vstopili kot vodilna ekipa ali pa se bodo na vrh vrnili nogometaši Kopra. Nogometaši v rumeno-modrih dresih so pod vodstvom Zorana Zeljkovića dolgo časa vladali razpredelnici. Nanizali so kar sedem zmag (od tega šest v prvenstvu), ušli zasledovalcem, po manj uspešnem obdobju v zadnjih tednih (točka na zadnjih treh tekmah) pa so prvo mesto prepustili mlademu ljubljanskemu klubu. Ker pa so Primorci odigrali tekmo manj, saj je bil dvoboj četrtega kroga z Domžalami zaradi takratnega zgoščenega urnika in evropskih obveznosti rumene družine prestavljen, se Kopru danes ponuja priložnost, da se ponovno polasti prvega mesta.

Domžalčani so v nedeljo pokvarili načrte Mariboru, ki je v mestu ob Kamniški Bistrici vodil že z 2:0 in 3:1, a na koncu osvojil le točko (3:3). Foto: Grega Valančič/Sportida

Koprčani računajo na pomoč domačega občinstva, hkrati pa upajo, da bodo natančnejši pri zaključnih strelih - za razliko od zadnjih treh tekem, na katerih so dosegli le en zadetek. Domžalčani bodo danes stiskali pesti tudi za mladinsko zasedbo, ki se bo na prvi tekmi prvega kroga mladinske lige prvakov v Športnem parku pomerila proti italijanskemu prvaku Empoliju, sami pa želijo nadaljevati uspešen niz proti Kopru. Na zadnjih dveh tekmah so ga premagali z 2:0 in 3:1. Strateg Dejan Djuranović si želi, da bi se podobno razpletel tudi današnji spopad. Strateg Domžal v tej sezoni pogreša zmage. Domžalčani so na desetih nastopih dočakali le tri, z novo pa bi se šestouvrščenemu Taboru, s katerim se bodo pomerili konec tedna, približali le na točko zaostanka.

Obračun na Bonifiki se bo začel ob 17. uri, glavni sodnik bo Dragoslav Perić.

1. SNL, 4. krog (zaostala tekma): Sreda, 29. september:

17.00 Koper - Domžale