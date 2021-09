Nogometni spektakel v Domžalah, slovenski prvak izziva italijanskega

Darko Birjukov vodi zasedbo NK Domžale do 19 let že devet let.

Darko Birjukov vodi zasedbo NK Domžale do 19 let že devet let. Foto: NK Domžale

V mladinski ligi prvakov potekata dve vzporedni tekmovanji. V skupinskem delu se meri 32 ekip, ki se potegujejo za napredovanje tudi v članskem nogometu. Med njimi ni slovenskih predstavnikov, nazadnje je bil to Maribor v sezoni 2017/18. Zato slovenski prvak Domžale podobno kot še številni najboljši klubi iz drugih držav, ki niso zastopane v skupinskem delu, tekmuje na izločanje. Domžalčani imajo več sreče od Olimpije, ki bi morala zastopati slovenske barve v prejšnji sezoni, a je mladinska liga prvakov zaradi pandemije novega koronavirusa odpadla.

Birjukov: Empoli je prvak Italije

''Mladinska liga prvakov poteka šesto sezono, sami pa v njej nastopamo že četrtič in to je fantastičen uspeh. Hkrati to v primerjavi z ekipo Empolija ne predstavlja nikakršne prednosti, saj bodo v sredo zaigrali fantje, ki evropskega nastopa še nimajo. Vendarle ne gre za članski nogomet, kjer izkušnje z evropskih tekem nabiraš iz sezone v sezono,'' pred sredino tekmo, ogled dvoboja v Domžalah bo za vse ljubitelje nogometa brezplačen, sporoča trener domžalske selekcije do 19 let Darko Birjukov. Mladince Domžal vodi že devet let. Tokrat žreb ni bil naklonjen slovenskim prvakom, saj se bodo v sosedskem obračunu udarili z najboljšo mladinsko zasedbo iz dežele aktualnih evropskih prvakov, Italije.

ℹ️ | Selekcija U19 se bo v sredo (19h) pomerila z Empolijem! Vstopnice in akreditacije za medije: https://t.co/pR6c2HNq8S#UYL pic.twitter.com/VVvvrxcRXe — NK Domžale (@NKDomzale) September 27, 2021

''Empoli je prvak Italije. Besed o tekmecu tako ni potrebno izgubljati. Težko bo, vendar verjamemo v uspeh. Moštvo smo tako dodobra analizirali in prepričan sem, da bodo fantje šli na igrišče z namenom, da zmagajo. Takšno je naše razmišljanje. Če bo nasprotnik boljši, mu bomo čestitali, če bomo pa mi uspešnejši, upam, da bo nasprotnik čestital nam,'' pojasnjuje strateg, ki je pred davnimi leti prišel v Slovenijo iz Mostarja, nato pa nekaj časa vodil tudi člansko zasedbo Domžal. Zdaj že skoraj desetletje sodeluje z mladinci, katere je vodil na vseh dozdajšnjih izkušnjah Domžal v mladinski ligi prvakov. Nazadnje pred dvema letoma, ko so mladi Domžalčani izpadli proti Portu.

Lahko mladi Domžalčani presenetijo sovrstnike Empolija, ki želijo nekoč nastopiti v članski zasedbi, katere člana sta tudi slovenska reprezentanta Petar Stojanović in Leo Štulac? Foto: Guliverimage

Dvoboj 1. kroga se bo začel v Domžalah v sredo ob 19. uri, povratna tekma v Empoliju (za člansko zasedbo igrata dva slovenska reprezentanta, to sta Petar Stojanović in Leo Štulac) pa bo 20. oktobra.