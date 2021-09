Domžale ponosno predstavljajo zelo glasno novost #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na svetu skoraj ni nogometnega kluba, ki ne bi bil ponosen na svojo himno, s katero se želi poistovetiti kar največ navijačev. V Domžalah so lani praznovali jubilej − 100. obletnico ustanovitve kluba, ob kateri je zaživela tudi želja, da bi osvežili glasbeno podobo kluba. Izbrali so novo uradno himno. To je postala pesem Rumeno srce v izvedbi domžalske rock skupine IMSET. V nedeljo jo bodo predvajali v živo pred nogometno poslastico, dvobojem Domžal in Maribora.

Dvakratni slovenski nogometni prvaki so se ob 100. obletnici delovanja odločili za spremembo. Prvo himno, ki jo je za NK Domžale v osemdesetih letih prejšnjega stoletja posnela skupina Obvezna smer, je zamenjala nova. Izvaja jo obetavna slovenska rock skupina IMSET, v nedeljo pa jo bo pred srečanjem, ki bo potekalo med Domžalami in Mariborom, torej, ko se bosta četi Dejana Djuranovića in Radovana Karanovića pomerili za točke v 11. krogu prve slovenske nogometne lige, tudi premierno izvedla v Športnem parku. Na stadionu ob Kamniški Bistrici bo tako ob koncu tedna zadonela nova himna Rumeno srce, ki bo odslej spremljala pri izzivih nogometno ''rumeno družino''.

Nova uradna himna NK Domžale:

Glasbeniki skupine IMSET obožujejo nogomet in obiskujejo tekme NK Domžale, bobnar Blaž Horvat pa se je pred leti tudi preizkušal v klubskem podmladku. Čeprav je nogometno kariero zamenjal za glasbeno, je vendarle dočakal trenutek, ko je prejel članski dres NK Domžale. Prislužil si ga je s himno, s katero želijo Domžalčani vstopiti v nove čase in nadaljevati podvige, s katerimi so osvojili že kar nekaj lovorik, hkrati pa poskrbeli za kopico odmevnih zgodb v Evropi.

Domžalski nogometaši so v sredo v 10. krogu 1. SNL izgubili na gostovanju v Stožicah pri Olimpiji (1:2). To je bil že peti poraz v devetih nastopih, in na lestvici zasedajo sedmo mesto. Za vodilnim Koprom zaostajajo devet točk.