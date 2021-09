Olimpija v zadnjih minutah do zmage nad Domžalami

Ljubljančani, ki so pogrešali kaznovana Timija Maxa Elšnika in Michaela Pavlovića, so po dveh zadetkih Mustafe Nukića prišli do nove zmage, s katero so se vsaj začasno točkovno izenačili z vodilnima Koprom in Bravom, pri čemer ima prvi dve tekmi v dobrem. Domžalčani so igrali bolje kot na prvi medsebojni tekmi sezone, a vseeno je ljubljanska zasedba večji del prevladovala in gostom zadala peti poraz sezone.

Domžalčani so povedli že v drugi minuti, ko je po kotu z leve strani žoga prišla na drugo vratnico do Svena Šoštariča Kariča, ta pa jo je z glavo potisnil v mrežo.

Sledile so minute domačih, ki so trikrat nevarno zagrozili, in sicer v šesti minuti prek Tomislava Tomića, ko je strel s 25 metrov obranil Ajdin Mulalić, v 13., ko je domžalski vratar dobil dvoboj z Mustafo Nukićem, in v 14., ko je Aldair Djalo s strelom od daleč prisilil v novo obrambo gostujočega čuvaja mreže.

Foto: Grega Valančič/Sportida

V 15. minuti pa so se domači razveselili izenačenja, ko je kot z leve strani izvedel Almedin Ziljkić, Nukić pa je z glavo zadel za 1:1. Senijad Ibričić na domžalski in Eric Boakye na ljubljanski strani sta bila nato neuspešna v 17. in 20. minuti.

V uvodnih minutah drugega dela je bila Olimpija spet nevarnejša in v 50. minuti je Šoštarič Karič s posredovanjem pred Aldairjem bržčas preprečil vodstvo domačih. V 61. minuti je na drugi strani zagrozil tudi Dejan Georgijević, ki pa je bil premalo natančen.

Nekaj minut pozneje je Nejc Vidmar obranil poskus Šoštariča Kariča, Ljubljančani so nato tudi dvakrat neuspešno streljali, v 86. minuti pa je Aldair na desni strani preigral Šoštariča Kariča, potegnil proti sredini, oddal žogo proti vtekajočemu Nukiću, ki je s peto mojstrsko dosegel svoj četrti gol sezone. Malce pozneje je z diagonalnim strelom z leve strani zagrozil še Ziljkić, a je žoga zletela mimo cilja.

Olimpija bo v 11. krogu v soboto gostila Radomljane, Domžale pa dan pozneje Mariborčane.