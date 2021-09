Znani četrtfinalni pari, branilci naslova gostijo Koper

Zaradi težav zaradi koronavirusa in dejstva, da tekmovanja na regijski ravni niso bila končana, je letos v pokalnem tekmovanju nastopilo zgolj 12 moštev (prvoligaši in najboljša drugoligaša glede na lanske uvrstitve). Po prvem krogu se je poslovila četverica, neposredno v drugem pa so se tistim, ki so bili v uvodu uspešni, pridružili še "evropski" Domžale, Maribor, Mura in Olimpija.

Najzahtevnejše delo na papirju čaka branilce naslova iz Ljubljane, ki se bodo udarili s hitom letošnje prve lige Koprom. Mariborčani bodo po odhodu trenerja Simona Rožmana v pokalu preboj med najboljše štiri iskali proti Domžalam, aktualni prvak Mura se bo udaril z drugim ljubljanskim moštvom, Bravom, zadnji par pa sestavljata Radomlje in Celje.

Pari četrtfinala:

Mura - Bravo

Olimpija - Koper

Kalcer Radomlje - Celje

Maribor - Domžale