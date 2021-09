Celjanom obračun prvoligašev in četrtfinale

Letos se bo za pokalno lovoriko borila dvanajsterica klubov, ob desetih prvoligaših še prvi in drugi klub 2. SNL sezone 2020/21. V prvem krogu bo zaigralo osem klubov, v drugem pa se bodo štirim zmagovalcem prvega kroga pridružili še Domžale, Maribor, Mura in Olimpija. Danes so Celjani v boju prvoligašev z 2:0 (1:0) odpravili Tabor Sežani in si zagotovili četrtfinale. Ob 18.00 bo še tekma med Kalcerjem Radomljami in Krko.