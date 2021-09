Marko Šuler pojasnil, kako naprej z NK Maribor

Mariborčani bodo še naprej vztrajali pri trenerju Simonu Rožmanu. Klubsko vodstvo mu kljub manj prepričljivemu vstopu v sezono, od katere v mestu ob Dravi pričakujejo ogromno, vsaj naslov državnega prvaka, stoji ob strani in podpira začrtan projekt. "Verjamem, da lahko Simon Rožman izpelje zadevo, kot si vsi skupaj želimo," je sporočil športni direktor Marko Šuler in dal igralcem vedeti, kaj najbolj pogreša pri njihovih predstavah.

Po polomu Maribora pri (takrat) zadnjeuvrščenem Aluminiju so se porajala številna vprašanja. Je trenerju Simonu Rožmanu odklenkalo in se bo zgodila sprememba na položaju glavnega trenerja vijolic? Kakšna bo usoda pomočnika trenerja po nedavnem odhodu Aleša Kačičnika? O tem je po nekaj (ne)prespanih nočeh, posledici skromnega izplena v Kidričevem, kamor se je Maribor v nedeljo odpravil po tri točke, a nato prejel bolečo zaušnico, govoril mož, ki je pri NK Maribor odgovoren za kadrovsko politiko. To je športni direktor Marko Šuler, ki se je razgovoril o statusu trenerja.

Mariborčane v nedeljo čaka nov zahteven izziv. V Ljudski vrt prihaja prvak Mura. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Položaj zagotovo ni prijeten, a ni nerešljiv. V takšnih trenutkih rad pogledam nazaj in zgodovina govori, da je bil Maribor najmočnejši, ko je bilo najtežje. Ker se znamo odzvati in mobilizirati. Zato je Maribor ne samo kot klub, ampak tudi kot mesto nekaj posebnega. Verjamem, da lahko Simon Rožman izpelje zadevo, kot si vsi skupaj želimo. Dela se dobro, trud se mora obrestovati na ustrezen način. Vedeli smo, da bodo vzponi in padci, ko smo se lotili tega projekta. Šli smo v zgodbo, ki ni lahka in bi si jo malokdo upal izpeljati," Korošec ostaja prepričan, da bi lahko Maribor pod vodstvom Rožmana uresničil zadani cilj in klub vrnil na stara pota, polna osvajanja lovorik.

"Če se ekipa ne bo začela metati na glavo, ne bo uspeha"

Prvi vratar Maribora Ažbe Jug je v tej sezoni prejel že 13 zadetkov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Maribor je v poletnem prestopnem roku v Ljudski vrt privabil številne novince, te pa potrebujejo čas za dokazovanje tega, da prinašajo dodano vrednost zasedbi. Če bodo hotele vijolice pokazati več in osvajati več točk (v domači sezoni so jih od mogočih 24 osvojile 13), bodo morale po besedah Šulerja pokazati več agresivnosti. Na dvoboju v Kidričevem jo je zelo pogrešal.

"Ostali smo brez točk, bilo je nedopustno pomanjkanje agresivnosti," je pogrešal igralce, ki bi se po njegovih besedah "pofajtali" pri štajerskem sosedu. Kot nekdanji branilec težko sprejema to, da je Maribor v tej sezoni prejel že 13 zadetkov (1,62 na tekmo) in ima eno najranljivejših obramb v ligi. Več zadetkov so v tej sezoni prejele le zadnjeuvrščene Radomlje in, zanimivo, z Evropo obremenjena prvakinja Mura (oba 14).

Vodstvo NK Maribor še naprej stoji za projektom, ki ga je ob začetku dela v Mariboru predstavil Simon Rožman. Foto: NK Maribor

"Celotna ekipa v fazi obrambe stori premalo. Če se ekipa ne bo začela metati na glavo, ne bo uspeha. Kajti drugače Maribor ne zna in na drugačen način ni dosegel ali osvojil ničesar," je še enkrat opozoril na pomanjkanje agresivnosti, ki je v prejšnjih letih krasilo Maribor in mu prinašalo številne uspehe. Navijači se ne morejo znebiti občutka, da so imele takrat vijolice vendarle neprimerno boljši igralski kader, številni novinci, ki jih je v mesto ob Dravi pripeljal Šuler, pa se morajo še dokazati. Na primer Ognjen Mudrinski, srbski napadalec, na Transfermarktu vreden milijon evrov, ki je v uvodnih minutah dvoboja v Kidričevem zapravil dve zreli priložnosti.

Odločili so se za Karanovića, a ne mimo trenerja Rožmana

Vodstvo NK Maribor sprejema kritiko. Foto: Grega Valančič/Sportida Šuler ostaja prepričan, da ima Maribor najboljšo ekipo v 1. SNL. "Boljše od naše ne vidim v ligi. Verjamem v ekipo, bodo pa morali verjeti tudi fantje. V takšnih trenutkih moramo nazaj k osnovam, da ti nogomet začne vračati," vidi pot, ki bi lahko mariborski klub pripeljala do tako želenega naslova. Ne motijo ga niti kritike, ki jih po zadnjih rezultatih, zlasti porazu v Kidričevem, ne manjka. Ne nazadnje so nezadovoljstvo po tekmi izkazali tudi navijači, nogometaši pa so se naposlušali njihovih kritik.

"Sprejemamo kritiko, je upravičena. Od navijačev, javnosti, vseh, ki jim je mar za NK Maribor in si ne pihamo na dušo po nepotrebnem. Verjamem, da bomo na koncu sezone tam, kjer želimo biti. Treba je verjeti v zadeve, ki jih počnemo," sporoča športni direktor Maribora, ki zaradi kazni, posledice jezikanja ob nezadovoljstvu z nekaterimi sodniškimi odločitvami na dvoboju z Bravom (1:1), ne bo smel biti ob moštvu vijolic še na dveh prvenstvenih tekmah.

Kako naprej? Športni direktor Marko Šuler o aktualnem vijol'čnem trenutku in dopolnitvi strokovnega štaba.



Po sporazumni prekinitvi pogodbe z Alešem Kačičnikom je novi pomočnik trenerja Simona Rožmana postal Radovan Karanović.



➡️ https://t.co/EIZ5UUMOQl#MiSkupajEnoSmo pic.twitter.com/6XlBMu1Rte — NK Maribor (@nkmaribor) September 14, 2021

Maribor bo tako še naprej vodil Rožman, njegov pomočnik pa je postal Radovan Karanović. "Po sporazumni prekinitvi pogodbe z Alešem Kačičnikom, ki se mu zahvaljujemo za prispevek in delavnost, ki jo je vložil v obdobju skupnega delovanja, smo morali poiskati novo rešitev. Potrebovali smo dopolnitev strokovnega tima. Želeli smo, da vlogo prevzame nekdo, ki pozna klub in je deloval v klubu. Odločili smo se za Radovana Karanovića, ampak ne mimo trenerja ali v nasprotju z mnenjem Simona Rožmana. Radovan ima znanje in izkušnje, izpolnjuje zahtevane kriterije in lahko doda svoj delež. Gremo naprej z novo energijo in z namenom, da naredimo vse, da pripeljemo ekipo na raven, na katero želimo," je pojasnil spremembo v strokovnem vodstvu. Rožman tako po novem sodeluje s Karanovićem, prvič pa bosta na uradni tekmi združila moči v nedeljo, ko bo Ljudski vrt priča velikemu derbiju, ponovitvi odločilnega srečanja v prejšnji sezoni za osvojitev naslova, spopadu med Mariborom in Muro.