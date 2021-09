Zlatko Zahović: Ne bi bil rad v koži Marka Šulerja

Kaj se dogaja z mariborskim nogometnim klubom? O tem smo povprašali Zlatka Zahovića, legendarnega Mariborčana, ki je kot športni direktor vijolice popeljal do nepozabnih uspehov tako doma kot tudi v Evropi. Priznal je, da ga čudi vsa negativna energija, ki se v Mariboru nabira okrog kluba, navijače pa prosi, da stopijo skupaj in klubu dajo pozitivno energijo, nov zagon.

"Vse čestitke odbojkarjem. Z veseljem sem spremljal njihove tekme. Zelo so zanimivi. Saj so vedno dobri. Iz leta v leto, to pa v športu ni preprosto. Ne nazadnje smo zelo majhni, imamo le dva milijona prebivalcev, Slovenija pa dosega takšne uspehe v odbojki. Super," je v začetku pogovora, za katerega je vedel, da se bo vrtel zlasti okrog burnega dogajanja v NK Maribor, Zahović polaskal srebrnim odbojkarskim junakom. Ti so v nedeljo na Poljskem, v deželi, kjer si nogometni kruh služi njegov sin Luka Zahović, postali evropski podprvaki. Že tretjič v zadnjih šestih letih.

Slovenski odbojkarji, pri katerih so pomembno vlogo igrali tudi Mariborčani, so ga v zadnjih dneh spravljali v dobro voljo. Foto: CEV

Ker Zlatko Zahović, najboljši strelec slovenske nogometne reprezentance vseh časov, obožuje šport na splošno in uživa ob odmevnih uspehih slovenskih tekmovalcev, nas ne bi presenetilo, če bi se konec prejšnjega tedna odpravil na Poljsko in stiskal pesti za Giulianijevo četo. Tako kot se je pred leti v času največjih uspehov Petra Prevca s slovensko zastavo odpravil v Avstrijo. "Poljska? Ne bo šlo. Trenutno smo v pričakovanju drugega otroka, nimamo časa. Odbojko spremljamo le po televiziji," nas je opomnil, da bo kmalu že drugič postal dedek. Vnuk Filip bo namreč kmalu dobil sestrico.

"Klub potrebuje navijače, da mu damo nov zagon''

Simon Rožman je na vročem stolčku NK Maribor zdržal le šest mesecev. Foto: Urban Urbanc/Sportida Če so 50-letnega Zahovića predstave slovenskih odbojkarjev navduševale, pa mu rezultati NK Maribor, kluba, ki ga nosi globoko v srcu in ga zaradi vsega, kar je z njim dosegel, pogosto doživlja kot svojega "otroka", niso dali miru in ga spravljali v slabo voljo. Vijolice so na zadnjih štirih tekmah osvojile le točko, na lestvici zdrsnile v spodnjo polovico razpredelnice, v ponedeljek pa le nekaj ur za tem, ko je klub suspendiral Andreja Kotnika, ostale še brez trenerja Simona Rožmana.

NK Maribor je deležen kritik ne le na račun predstav na zelenici, ampak tudi izbora igralskega kadra, manj konkretnih javnih nastopov vodilnih funkcionarjev in razprodajanja ugleda najbolj trofejnega slovenskega kluba.

"Kritike so sestavni del nogometa. In v takšnih trenutkih je treba podpreti klub. Mariborčani moramo zdaj stopiti skupaj. Klub potrebuje navijače, vse nas, da mu damo pozitivno energijo, nov zagon. Da se ne žvižga igralcem in trenerjem. Da stopimo iz tega položaja," je dal vedeti, kaj bi zdaj najbolj pomagalo klubu.

Maribor je imel ogromno smole

Mariborčani so v nedeljo proti Muri povedli z 1:0, a na koncu ostali brez točk. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V zadnjem obdobju ne zahaja v Ljudski vrt. Vijolice spremlja na televizijskem zaslonu. To, kar je videl, pa ga kljub slabšim rezultatom še vedno navdaja z zmernim optimizmom. Po njegovem mnenju namreč manjka le nekaj zadetkov, ki bi kolesje mariborskega moštva pognali v višje obrate, zrasla bi tudi samozavest. "Maribor je imel na zadnjih tekmah ogromno smole. Marsikatera žoga bi lahko končala v mreži tekmecev, a ni," je spomnil na številne neizkoriščene priložnosti, pri katerih je izstopal zlasti srbski novinec Ognjen Mudrinski.

Kako potem obrniti rezultatsko krivuljo navzgor? "To lahko storiš le z ogromno dela in pozitivne energije. Na nas navijačih, sebe štejem med navijače, pa je, da jo omogočimo. Da damo pozitivno energijo. Prepričan sem, da se bodo nogometaši vrnili na vrh," v obdobju, ko je mariborski klub že po uvodni četrtini sezone ostal brez trenerja, noče delati drame. Čuti, da je osnovni cilj, ki ga je Maribor začrtal ob začetku sezone, to pa je naslov državnega prvaka, še vedno dosegljiv.

Se je vodstvo NK Maribor odločilo pravilno, ko je sprejelo odstop Simona Rožmana? Da. 319 glasov + 31,34%

Ne. 699 glasov + 68,66% Oddanih 1018 glasov

"Rožman? Tukaj ni časa za eksperimente."

Mariborčani so pod vodstvom Rožmana v prejšnji sezoni kljub nihanju v rezultatih ostali v igri za naslov do zadnjega kroga, v tej sezoni pa so v osmih krogih osvojili 13 točk, kar zadošča za zgolj šesto mesto. Kratka je bila tudi sezona v Evropi, kjer so se poslovili na drugi stopnički. Kako učinek Rožmanovega dela ocenjuje Zahović?

Simon Rožman je Maribor zadnjič vodil v nedeljo. Odstopil je že pred dvobojem, a so ga v klubu prepričali, da je vijolice vodil še proti državnim prvakom. Vodstvo je po novem porazu sprejelo njegov odstop. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Simon je verjetno prišel k Mariboru ob napačnem času. Maribor je vseeno Maribor. Pritisk okolice na rezultate je velik, letvica je postavljena zelo visoko. Tukaj ni časa za eksperimente. Ali zmagaš ali pa izgubiš. Njemu se je obrnilo v drugo smer. V Mariboru nisi nikoli prepričan o svojem stolčku, saj je to največji klub v državi. Tako pa je v velikih klubih. Tako pozitivno kot negativno," je prepričan, da je Maribor brez boljših rezultatov ostal zaradi prevelikega eksperimentiranja, ki se ga je s prevetreno zasedbo, polno novincev, lotil Rožman.

Noče dajati nasvetov Šulerju: "On že ve, kaj in kako"

Marko Šuler je bil pred leti obrambni steber NK Maribor. Takrat je občudoval delo športnega direktorja Zlatka Zahovića. Foto: Vid Ponikvar Vedno večjih kritik je deležen Marko Šuler. Spomladi je vskočil na položaj športnega direktorja namesto Oliverja Bogatinova, nato pa ostal brez tistega, kar je pričakoval. V svojih razmišljanjih se večkrat naslanja prav na Zahovića, saj ga zelo spoštuje, klub pa bi rad popeljal tja, kamor je bil v preteklosti, ko je še nosil vijoličasti dres. "Marko je hitro ugotovil, da je obul drugi par čevljev. Ugotovil je, da je to vse prej kot lahko. Zdaj vidi, da ni tako preprosto voditi kluba, kot je to bilo morda videti od zunaj. Želim mu vso srečo," bi mu privoščil boljše rezultate v nadaljevanju sezone. Priznal je, da je s Šulerjem v stiku. "Z njim se večkrat slišiva, a mu nočem dajati nasvetov. On že ve, kaj in kako. To je nehvaležno," se noče preleviti v vlogo svetovalca.

Noče pa niti konkretneje komentirati njegovega dela, odločanja na področju kadrovske politike, ki je bilo poleti zelo pestro, v Ljudski vrt pa so bolj ali manj prihajala imena, ki niso veliko stala in morda v katerem drugem obdobju ne bi spadala pod rubriko okrepitev. "Kadrovanje? Ne bi se vpletal v delo drugih. Kot navijač želim dati podporo klubu, prispevati k pozitivni energiji."

Bi radi videli, da bi se k NK Maribor vrnil Zlatko Zahović? Da. 86 glasov + 77,48%

Ne. 25 glasov + 22,52% Oddanih 111 glasov

Kdo bi bil lahko novi trener? Se Zahović bolj nagiba k rešitvi, da bi bil to domači ali tuji strokovnjak? "Marku sem razkril svoj pogled na to, nasveta pa mu nikakor nisem dal. Je pa tako, da Maribor rezultate potrebuje takoj. Koga in kaj bo pa izbral? Ne bi bil rad v njegovi koži. To je vse prej kot lahko, ampak v redu. Naj zdaj plava v reki. Marko je v redu fant," se je strinjal z oceno, da se Šuler v vlogi športnega direktorja še ni znašel v tako zahtevnem položaju, kot je v teh dneh, ko išče najprimernejšega kandidata za novega trenerja.

Vprašanje, kako Karanović prenaša pritisk

Navijači Maribora bodo v četrtek v Ljudskem vrtu spremljali štajerski derbi s Celjem. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Če ga ne bo našel do četrtka, bo vijolice proti Celju vodil Radovan Karanović. "Dobro ga poznam. Je zelo dober človek, je pa spet vprašanje, kako bo prenašal pritisk. Tega ni vajen, je pa, o tem ni dvoma, dober nogometni delavec. Upam le, da bodo vse žoge, ki so šle zdaj mimo, končno šle v mrežo tekmecev," si želi, da bi nogometašem Maribora na četrtkovem štajerskem derbiju na pomoč priskočila tudi sreča.

In morda tudi drugačne sodniške odločitve od tistih, ki so na zadnjih tekmah vijolic v Ljudskem vrtu parale živce občinstvu. "Sodniške odločitve niso bile najboljše, potem so tukaj še vse zamujene priložnosti. Tekmeci pa kaznujejo Maribor z vsako žogo. Še tiste, ki gredo mimo našega gola, nato zavijajo in gredo v gol," se je nekoliko pošalil.

"Ni razloga, da bi se vrnil"

Mesto ob Dravi ni vajeno tako pogostih menjav trenerjev. V letu 2021, prvem, odkar v Ljudskem vrtu ni več Zlatka Zahovića, so se zvrstile že štiri, vodstvo kluba pa zdaj išče novega trenerja. Foto: Vid Ponikvar Odkar je zapustil položaj športnega direktorja Maribora, v poldrugem letu ni sprejel nobene nove nogometne vloge. Bi se lahko kljub vsemu aktivneje vključil v delovanje NK Maribor? Na družbenih omrežjih ne manjka pozivov navijačev, naj se vrne v klub in znova prevzame odgovorni položaj, ki ga je opravljal kar 13 let. "Ni razloga, da bi se vrnil. Se bodo že znašli. Res ni razloga za to, da bi razmišljali v tej smeri," je dal vedeti, da se ne namerava vrniti, niti ni prejel neposrednega povabila.

Raje bo četrtkovo tekmo pričakoval kot navijač. "Na tej tekmi pričakujem pozitiven odziv občinstva in igralcev, pa tudi navijačev. Super je, da si tekme sledijo tako hitro, saj lahko hitro popraviš stvari. Maribor potrebuje le malo sreče. Okrog kluba se je nabralo ogromno negativne energije, a sem prepričan, da znamo Mariborčani stopiti skupaj takrat, ko je to najbolj potrebno. Bilo bi prav, da zdaj pokažemo neko solidarnost s klubom in da ne bi ostalo le pri besedah. Pozivam navijače, naj pomagajo klubu. Ni časa za drugo," je poslal sporočilo navijačem.

Za Zlatka Zahovića ni dvoma. Če se bo v klub vrnila pozitivna energija, bi lahko Maribor ob koncu sezone proslavljal 16. državni naslov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Morda sem v tem pogledu malce iracionalen, ker sem navijač Maribora, a sem prepričan, da imamo še vedno najboljšo ekipo v ligi. Se pa v mestu - ne vem, ali je za to kriva korona - čuti veliko negativizma v povezavi s klubom. To je treba obrniti. Sam bom k temu pripomogel, kolikor bom lahko. To je naš klub in želimo mu, da živi dobro," si želi, da bi se mariborski klub najprej znebil vse negativne energije, ki ga je pahnila v manjši kaos. Želi si, da bi se Maribor vrnil tja, kamor po njegovem mnenju tudi spada. Na vrh, saj po besedah Zahovića Maribor računa na najmočnejšo ekipo v ligi, kar je v ponedeljek na novinarski konferenci poudaril tudi Šuler.