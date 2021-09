Nov udarec za Maribor, Mura spet zavila v črno Ljudski vrt

Mariborčani so v 33. minuti povedli prek strelskega prvenca Roberta Voloderja, a so gostje iz Murske Sobote že tri minute pozneje izenačili na 1:1.

Mariborčani so v 33. minuti povedli prek strelskega prvenca Roberta Voloderja, a so gostje iz Murske Sobote že tri minute pozneje izenačili na 1:1. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nogometaši slovenskega prvaka Mure so v sklepnem dejanju 9. kroga po preobratu v gosteh premagali Maribor, pri katerem v zadnjih dneh dviguje prah trenerski status Simona Rožmana. Vodilni Koper je ostal doma praznih rok proti Bravu (0:1) in prekinil niz sedmih zaporednih zmag. Tabor se je na krilih trikratnega strelca Rodrigueja Bongonguija znesel nad Kidričani (4:0), Domžale so podaljšale rezultatsko krizo Radomelj, Olimpija pa je spravila v slabo voljo Celjane.

Nedeljski derbi v Ljudskem vrtu je ponudil dramatični razplet. V mestu ob Dravi je bilo burno že v soboto, ko je po Sloveniji zaokrožila govorica, da Simon Rožman zapušča položaj trenerja. Mariborski klub je vse skupaj demantiral, 38-letni Štoran pa je v nedeljo povedel izbrance proti državnim prvakom.

Vijolice so želele proti Muri pokazati boljšo predstavo kot na zadnjem gostovanju v Kidričevem (0:3). Kazalo je imenitno, v 33. minuti je branilec Robert Voloder s strelskim prvencem popeljal Maribor v vodstvo. Gostje so nato dvignili ritem igre in že tri minute pozneje prek Žige Kousa izenačili. Ko je Nemanja Mitrović na začetku drugega polčasa prejel drugi rumeni karton in moral predčasno z igrišča, je Mura začutila svojo priložnost. Na zelenici, na kateri je v četrtek izgubila proti Vitesseju (0:2), je iskala pot do popolnega preobrata, našla pa ga v 88. minuti, ko je Ažbeta Juga po strelu z ramo premagal Jan Gorenc. Varovanci Anteja Šimundže so se tako s tretjo zaporedno zmago v 1. SNL na lestvici povzpeli na četrto mesto, vijolice pa se še naprej nahajajo v rezultatski krizi, prah pa dodatno dviga še nejasen trenerski status Rožmana.

Šiškarji prekinili izjemen niz Kopra

Nogometašem Brava je uspel odmeven podvig. V 1. SNL so premagali zasedbo vodilnega Kopra, ki je pred tem nanizal kar sedem zmag (od tega šest v prvenstvu, eno pa v pokalu) in sploh še ni izgubil pod vodstvom Zorana Zeljkovića. Ko pa je pri kanarčkih gostoval mladi ljubljanski klub, je bilo konec sanjskega niza Primorcev.

Dejan Grabić, nekdanji soigralec in sodelavec ''vročega'' trenerja Koprčanov, je poskrbel, da po 9. krogu v Sloveniji ni več neporaženih ekip. Ljubljančani so se vodilnemu Kopru, ki je odigral tekmo manj, približali na tri točke zaostanka, zmago pa jim je v 75. minuti po natančnem strelu z glavo zagotovil Vanja Drkušić. Koprčani so pred tem zapravili nekaj priložnosti, najbolj nevaren je bil Kaheem Parris, a so pokazali premalo, da bi resneje ogrozili trdno obrambo Brava.

Šov Bongonguija na Krasu

Odkar je Sežančane prevzel Dušan Kosić, rdeče-črni v prvenstvu zmagujejo kot po tekočem traku. Najprej so v gosteh premagali Bravo (2:0), zdaj pa še doma Aluminij (4:0) in s tem poskrbeli za konec črnega niza češnjic za domačih srečanjih, ki je trajal kar nekaj mesecev.

Dušan Kosić je po prihodu v Sežano povzdignil formo Tabora. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kraševci so prizadejali Kidričanom boleč poraz. Izbranci Oskarja Drobneta so v prejšnjem krogu senzacionalno ugnali Maribor s 3:0, tokrat pa v obrambi niso imeli pravega odgovora na vprašanje, kako ustaviti Rodrigueja Bongonguija. Hitronogi Kamerunec je izkoriščal nezbranost zadnje vrste Štajercev in se med strelce vpisal kar trikrat. Tako je po vrnitvi na Kras dosegel v 1. SNL že štiri zadetke in se hitro povzpel med najboljše strelce tekmovanja, strelski prvenec pa je v 63. nastopu v prvi ligi dočakal še njegov soigralec Klemen Nemanič.

Zmaji z igralcem manj ohraniti prednost

Sobotno večerno srečanje je prineslo spopad Olimpije in Celja v Stožicah. Bolje so ga odprli domači, ki so prek Almedina Ziljkića povedli že v 10. minuti. Kljub temu, da sta si ekipi pripravili še nekaj priložnosti, pa gledalci v Stožicah do konca prvega polčasa novih žog v mreži ene ali druge ekipe niso več dočakali in moštvi sta se na odmor odpravili z rezultatom, ki je je na semaforju izpisal že kmalu po začetku tekme.

Olimpija je vpisala pomembno zmago, s katero se je prebila na drugo mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

Že takoj na uvodu pa šok za domače navijače. Drugi rumeni karton in predčasno pot pod prho si je v 47. minuti prislužil Michael Pavlović. A Celjanom omenjene prednosti ni uspelo izkoristiti in Olimpija je vknjižila nov komplet točk, ter se zavihtela pod vrh prvenstvene lestvice.

Domžale so se odlepile z dna

Uvodno srečanje kroga se je v domžalskem športnem parku začelo po željah domačih, ki so zabili že v 8. minuti srečanja. Strelec po predložku pred vrata Radomelj je bil Gaber Dobrovoljc. Do konca prvega dela igre se rezultat ni več spreminjal in domači so na odmor odšli z minimalno prednostjo.

V 60. minuti drugega dela pa so Domžalčani podvojili svojo prednost. Zadel je eden izmed zadnjih prišlekov v rumeno družino Dejan Georgijević. Tako kot v prvem polčasu, tudi nadaljevanje drugega ni ponudilo nobenega novega zadetka in Domžalčani so se veselili nove zmage, Radomljani pa ostajajo prikovani na dno prvenstvene lestvice in po tem, ko so na uvodu v sezono nanizali nekaj lepih rezultatov, sedaj ne najdejo poti iz krize.

