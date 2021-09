Domžalam občinski dvoboj

Nogometaši Domžal so v prvi tekmi 9. kroga Prve lige Telemach doma premagali Kalcer Radomlje z 2:0 (1:0). Druga tekma dneva bo ob 20.15, ko se bosta pomerila Olimpija in Celje, preostali trije dvoboji bodo v nedeljo.

Domžale : Kalcer Radomlje 2:0 (1:0) Športni park Domžale, gledalcev 300, sodniki: Sagrković, Pospeh, Švarc.

Strelca: 1:0 Dobrovoljc (8.), 2:0 Georgijević (60.).



Domžale: Mulalić, Žunič, Dobrovoljc, Pišek (od 82. Markuš), Klemenčič, Georgijević I(od 65. Vuk), Alič (od 82. Podlogar), Husmani, Ibričić, Jurilj (od 65. Šoštarič Karič), Jakupović.

Kalcer Radomlje: Marjanović, Mužek, Guček, Šarić (od 78. Nikolič), Zabukovnik (od 79. Žulj), Nuhanović (od 66. Pogačar), Guzina (od 61. Varga.), Primc, Blaić, Božić, Kregar.



Rumeni kartoni: Mužek, Nuhanović.

Rdeči karton: /.

Dvoboj je prinesel občinski derbi, prvega po aprilu 2017, pomerili sta se pred tem krogom ekipi z dna prvenstva. Domžalčani so gostili srečanje po porazu s Celjem v prejšnjem krogu in so bili v vlogi favorita. Radomljani so na uvodnih osmih tekmah zbrali le pet točk in pri teh tudi ostali, dvakrat več jih imajo sedaj Domžalčani.

Gaber Dobrovoljc je že v osmi minuti rumene popeljal v vodstvo. Po prekršku nad Alenom Juriljem je s prostega strela z levi strani neposredno na gol streljal kapetan Senijad Ibričić. Vratar Marjanović je natančno merjeno žogo vendarle odbil. Iz desnega kota je Arnel Jakupović nato pred vrati našel Gabra Dobrovoljca, ki je neoviran žogo z glavo poslal v mrežo.

Tudi v nadaljevanju so bili več pri žogi rumeni, nizali napade, a je vratar Darko Marjanović ostal nepremagan, kot na drugi strani tudi domači čuvaj mreže Ajdin Mulalić. Temu ni bilo treba posredovati po akciji, ki jo je v 35. minuti začel Sandi Nuhanović. Prodrl je po desni strani in poslal žogo pred vrata, kjer je na drugi vratnici z glavo ni najbolje zadel Ivan Šarič in Andraž Žinič je napad zaustavil. V 43. minuti je strel Nuhanovića blokiral Tilen Klemenčič, žogo pa je za las odletela mimo leve vratnice.

Foto: Nik Moder/Sportida

Domžale na uvodu v drugi polčas pritisnile

V začetku drugega polčasa, ki so ga s sredine začeli domači, so gledalci v dveh minutah videli dve lepi akciji. Jakupović je v 48. minuti z okrog 20 metrov streljal blizu desne vratnice, nato pa je po hitrem protinapadu Jurilja Marko Božič prišel pred vratarja Mulalića, ki je bil dvoboju uspešnejši in je žogo odbil.

Na 2:0 je Dejan Georgijević povišal v 60. minuti. Pred tem je Janez Pišek je podal do Jurilja, ta je pripravil strel za Georgijevića, ki je z okrog 25 metrov močno sprožil v spodnji levi kot vrat Marjanovića, ki ni imel nobenih možnosti za uspešno posredovanje. A se je vratar gostov izkazal 12 minut pozneje, ko se je pred njim sam znašel rezervist Slobodan Vuk, a s preigravanjem ni bil uspešen.

V sredo, 22. septembra, bo v 10. krogu domačega prvenstva ob 17. uri Kalcer v Radomljah gostil Bravo, nato bo ob 20.15 še tekma v Ljubljani med Olimpijo in Domžalami.