Bravo poskrbel, da v Sloveniji ni več neporaženih

Nogometaši Kopra so v 9. krogu Prve lige Telemach doma izgubili, prvič v sezoni. V dvoboju z vrha lestvice je zmagal ljubljanski Bravo z 1:0 (0:0).

Koper : Bravo 0:1 (0:0) Stadion Bonifika, sodniki: Vinčić, Klančnik, Friš.

Strelec: 0:1 Drkušič (75.). Koper: Adam, Palčič, Žužek, Rajčević, Bručič, Jelič Balta (od 65. Grudina), Barišič, Varešanović, Tičić (od 70. Guberac), Parris, Colley (od 56. Osuji).

Bravo: Josipović, Drkušić, Križan, Maruzin (od 70. Memić), Trontelj, Trdin, Kirm (od 65. Spanring), Simon, Jakšić, Kramarič, Bajde (od 82. Ogrinec). Rumena kartona: Grudina; Bajde.

Rdeč karton: /.

Bravo in Koper sta prve uradne medsebojne tekme odigrala v prejšnji sezoni ter dvakrat remizirala brez golov in po enkrat zmagala, obakrat na svojih stadionih. Po osmih krogih te sezone sta bili moštvi na prvem in drugem mestu prvoligaške tabele.

Fotogalerija s tekme v Kopru, fotograf Grega Valančič/Sportida:

A se ekipi s ta čas najboljšima obrambama v ligi nista posvetili le temu elementu igre. Akcije so lahko gledalci videli na obeh straneh. Tako je v 19. minuti Maks Barišič po levi strani prodrl v kazenski prostor, nogometaši Brava so še pred strelom odbili žogo v kot. Tudi po izvedbi kota je bilo nevarno v kazenskem prostoru, a so gostje ponovno preprečili strel na gol.

Domači so bili v nadaljevanju nevarni prek Kaheema Parrisa in Lamina Colleyja, nekajkrat so zapretili tudi Ljubljančani, a neposrednih strelov na gol ni v prvem delu ni bilo, v drugem pa skupaj štirje.

Veselje Vanje Drkušića po zadetku v 75. minuti, njegovim drugim v tej sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Odločitev o zmagovalcu je padla v 75. minuti, ko je bil uspešen po kotu in strelu z glavo obrambni igralec gostov Vanja Drkušić, ki je enega od treh strelov v okvir vrat gostov pretvoril v zadetek. Domači, ki so imeli nekoliko več žogo v posesti, so enkrat sprožili v okvir vrat. Skupaj sta imeli ekipi skoraj dvajset strelov na gol, približno polovica vsako moštvo.

Bravo je s četrto zmago Kopru prizadejal prvi poraz v sezoni, v ligi tako ni več moštva, ki ne bi izgubilo.

Ta krog se bo končal z večerno tekmo med Mariborom in Muro, v 10. krogu pa se bo naslednjo sredo Bravo v Radomljah meril s predzadnjim na lestvici Kalcerjem, dan pozneje bo Koper gostil zadnji Aluminij.