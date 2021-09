Maribor zanikal govorice, Rožman ne odhaja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri mariborskem klubu se pred velikim derbijem z Muro, ponovitvijo odločilne bitke za državni naslov v sezoni 2020/21, ki je v zadnjem krogu pripadla Prekmurcem (1:3 v Ljudskem vrtu), dogaja na polno. Simon Rožman je še v petek na novinarski konferenci poudarjal, kako je v taboru vijolic čutiti pozitivno energijo pred spopadom z Muro in da se želijo njegovi varovanci predstaviti v bistveno boljši luči kot na zadnjem gostovanju v Kidričevem, kjer so doživeli rezultatski polom (0:3 pri Aluminiju), nato pa je kot strela z jasnega slovenski nogometni svet zatreslo poročanje Dela, kako naj bi klubsko vodstvo z Rožmanom že prekinilo sodelovanje.

Ko sta se Maribor in Mura srečala nazadnje, so Prekmurci ugnali vijolice in postali državni prvaki. Simon Rožman je tako ostal brez prvega državnega naslova v trenerski karieri. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Pri nas ni nobene pretresljive zadeve. Rožman vodi ekipo na treningu, vse je normalno, jutri nas čaka tekma. Tako informacija, ki jo navaja določen medij, absolutno ne drži,'' nam je zagotovil Željko Latin, predstavnik mariborskega kluba za stike z javnostjo, ki se je po posvetu z vodstvom kluba odločil, da na omenjeno poročanje ne bodo objavljali javnega demanta.

Po naših informacijah naj bi se v petek zvečer v Ljudskem vrtu dogajalo marsikaj. Rožman naj bi ponudil odstop, a ga vodstvo kluba, ki ne skriva najvišjih ciljev, ni sprejelo.

Šuler ga je prepoznal kot trenerja, ki bi lahko preporodil Maribor

Z Rijeko je lani nastopal v skupinskem delu lige Europa, z Mariborom pa iz Evrope izpadel v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Foto: Reuters Če bi Rožman resnično prekinil sodelovanje z Mariborom, bi tako nedeljsko srečanje 9. kroga prve slovenske lige proti Muri vodil Radovan Karanović, ki se je pred kratkim pridružil strokovnemu vodstvu in zamenjal Aleša Kačičnika. Skrivnosten odhod dolgoletnega asistenta Rožmana je dvignil nemalo prahu, zgodba pa vendarle ni šla tako daleč, da bi se od Maribora poslovil še 38-letni Štoran.

Trenerske izkušnje v 1. SNL je začel pridobivati pri Celju, nato opozoril nase v Domžalah in rumeno družino popeljal do pokalnega naslova ter številnih podvigov v Evropi, na Reki pa je s hrvaškim klubskim velikanom osvojil pokalno lovoriko, nato pa moštvo popeljal še v skupinski del evropske lige. Ko je končal sodelovanje z Rijeko, je hitro sklenil dogovor z Mariborom. Športni direktor Marko Šuler ga je prepoznal kot idealnega stratega, ki bi lahko vijolice vrnil na pota stare slave.

Čeprav je Maribor pod njegovim vodstvom rezultatsko zelo nihal, si je priigral zaključno žogico za osvojitev naslova. V zadnjem krogu je proti Muri potreboval le točko, a so bili izbranci Anteja Šimundže boljši in v odločilnem spopadu v Ljudskem vrtu zmagali s 3:1. Pred tem je Rožmanov Maribor izpadel v četrtfinalu pokala, v Evropi pa po prevetritvi igralskega kadra izpadel v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo proti švedskemu Hammarbyju. V prvenstvu je v osmih krogih osvojil 13 točk in krepko zaostal za vodilnim Koprom, navijače Maribora pa je zelo zabolel visok poraz pri takrat zadnjeuvrščenem Aluminiju (0:3), po katerem je navijaška skupina Viole prvič v tej sezoni izrazila nezadovoljstvo.

Mariborčani bodo v nedeljo proti Muri lovili pot do pete zmage v tej prvenstveni sezoni. Vijolice so v tem koledarskem letu vodili trije različni trenerji. V leto 2021 so vstopili pod vodstvom Maura Camoranesija, nato je začasno vodenje Maribora prevzel Saša Gajser, 20. marca pa je Maribor sklenil sodelovanje z Rožmanom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

To pa vendarle ne bo zadnja tekma, na kateri bo Rožman vodil najbolj trofejni slovenski klub. Maribor čaka na lovoriko že dve leti, v nadaljevanje sezone pa se kljub neprepričljivem uvodnem obdobju podaja družno s projektom, ki sta začrtala trener Rožman in športni direktor Šuler.