Kazni za Maribor, Olimpijo in Muro

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič je po 8. krogu Prve lige Telemach podelil kar nekaj zajetnih finančnih kazni, in sicer Mariboru, Olimpiji in Muri.

Maribor bo ob predkaznovanosti zaradi nešportnega vedenja navijačev, ki so večkrat prižigali bakle in jih metali na igrišče, moral plačati 1900 evrov, zaradi podobnih razlogov pa bodo ob denar tudi pri Muri in Olimpiji, ki sta se med seboj merili v Fazaneriji.

Navijači obojih so ob prižiganju in metanju bakel povzročili tudi prekinitev tekme, kot olajševalni okoliščini pa je sodnik upošteval pisni izjavi obeh klubov. Soboški bo tako odštel 750 evrov, ljubljanski pa 1050 evrov.

Koper bo zaradi kršitev predpisov NZS, ko ni bilo glavnega trenerja, Kopru naložil plačilo 240 evrov.

Vezist Olimpije Timi Max Elšnik pa je dobil dve tekmi prepovedi zaradi grobega starta.

