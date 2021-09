Zmaji do minimalne zmage nad Celjani

Olimpija : Celje 1:0 (1:0) Stadion Stožice, sodniki: Jug, Vidali, Černe, Antič, Šmajc.

Strelec: 1:0 Ziljkić (10.).



Olimpija: Vidmar, Crnomarković, Korun, Boakye, Pavlović, Tomić, Kapun (od 64. Ratnik), Sešlar (od 78. Gavrić), Aldair, Zeljkić (od 87. Kurež), Nukić.

Celje: Raduha, Zaletel, Zec (od 60. Brecl), Kerin (od 67. Kuzmanović), Flis, Šporn (od 60. Sokler), Vrbanec (od 74. Benedičič), Svetlin, Begić, Božić, Medved (od 60. Žižek).



Rumeni kartoni: Pavlović, Korun; Zec, Božić, Svetlin, Sokler.

Rdeč karton: Pavlović (47.).

Ljubljanski nogometaši, ki so v prejšnjem krogu izgubili z Muro, so imeli pred dvobojem s Celjani na lestvici tretje izhodišče in status rahlega favorita. Celjani se po slabšem začetku sezone vzpenjajo, nazadnje so ugnali Domžale, pred današnjim krogom so bili na lestvici sedmi. Po tekmi so bili bolj zadovoljni domači, ki so si v nadaljevanju kljub igralcu manj priigrali pomembne tri točke in začasno drugo mesto na lestvici.

Ljubljančani so bili večji del prvega polčasa boljši tekmec, premoč pa so kronali z enim zadetkom. Zanj so poskrbeli že v eni prvih nevarnih akcij. Celjani so napad v deveti minuti ustavili s prekrškom, prosti strel s kakšnih 20 metrov pa je izvedel Almedin Zeljkić. Žoga je na poti do gola zadela celjski živi zid in spremenila smer ter končala v mreži.

Celjski vratar Florijan Raduha je imel tudi pozneje še nekaj dela. Mustafa Nukić je tako v 22. minuti prodrl po letvi strani in podal v sredino, vratar je žogo odbil do Ziljkića, ki pa je meril čez gol.

Še lepšo priložnost je imel po natančni dolgi podaji Aldair v 32. minuti, toda po močnem strelu z leve strani je Raduha žogo odbil. Svit Sešlar pa je pet minut zatem meril mimo vratnice.

Celjani so se prebudili šele ob koncu prvega dela. Strel Matica Vrbanca ni bil dovolj natančen, v 35. je Ivan Božić meril čez gol, ob koncu polčasa pa sta imela v 44. in 45. minuti lepi priložnosti še David Zec in Žan Medved, a je prvi meril mimo gola, pri drugem pa je branil Vidmar.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Šok na uvodu v drugi del za domače

Takoj na začetku drugega polčasa je Olimpija ostala le z desetimi igralci, saj je Michael Pavlović dobil drugi rumeni karton. A številčne premoči Celjani niso znali izkoristiti, čeprav so imeli terensko premoč. A domači so z borbenostjo še vedno nadzorovali potek tekme. Tomislav Tomić je v 64. minuti tudi zapravil izjemno priložnost za povišanje vodstva, ko je z enega metra nastreljal vratarja, a so sodniki akcijo prekinili zaradi prepovedanega položaja.

So pa Celjani nato v 72. minuti imeli dotlej najlepšo priložnost za izenačenje. Po kotu do domači pozabili na Tjaša Begića, ki je ostal sam na drugi vratnici, toda njegov strel s petih metrov je Vidmar ustavil.

Celjani so bili tako kot v prvem delu spet boj aktivni ob koncu polčasa, toda ob dveh nevarnih podajah v kazenski prostor Esterja Soklerja in Božića je bil zbran domači vratar. Že v sodnikovem dodatku pa je imel priložnost za Olimpijo še Aldair, a je bil na mestu tudi Raduha.

V naslednjem krogu bodo nogometaši Olimpije v sredo v lokalnem derbiju gostili Domžale, medtem ko bo celjska ekipa v štajerskem obračunu dan pozneje gostovala pri Mariboru.