Kosić prerodil Sežančane, Bongongui ponižal Kidričane

Tabor : Aluminij 4:0 (1:0) Stadion Rajko Štolfa, gledalcev 300, sodniki Šabanagić, Mikača in Kovačič. Strelca: 1:0 Bongongui (13.), Nemanić (50.), 3:0 Bongongui (66.), 4:0 Bongongui (86.). CB24 Tabor Sežana: Koprivec, Salkić, Briški, Nemanić, Guerrico, Mavretič (od 68. Tolić), Grobry (od 87. Ovsenek), Krivičić (od 68. Mihaljević), Bongongui, Stančič (od 54. Kljun), Stanković (od 55. Kouao).

Aluminij: Janžekovič, Martić, Azemović (od 80. Ploj), Pečnik, Krefl, Nkama (od 69. Prša), Marinšek, Pušaver (od 60. Brest), Kadrić (od 46. Kidrić), Đerlek (od 69. Bizjak), Pečnik. Rumeni kartoni: Nemanić; Marinšek, Nkama.

Rdeč kartoni: /.

Ekipi sta prišli na medsebojno srečanje po zmagah v prejšnjem krogu. Tabor je pod vodstvom novega trenerja Dušana Kosića Bravu prizadejal prvi poraz v tej sezoni.

Veliko presenečenje pa je pripravil Aluminij. Pred srečanjem z Mariborčani je zasedal zadnje mesto brez ene same zmage. Na koncu so vijoličaste porazili kar s 3:0. Prav tako slavje je proti Bravu Aluminij dosegel doma v maju, kar je bila njegova zadnja zmaga na uradni tekmi do srečanja z Mariborom.

A te predstave igralci Aluminija niso ponovil v Sežani, kjer so prejeli štiri gole ob premoči gostiteljev, ki so nizali napade, sami pa niso sprožili nobenega strela v okvir vrat. Tabor je prišel v vodstvo v 13. minuti, ko je zadel Louis Bongongui.

Povratnik Rodrigue Bongongui je navdušil s predstavo proti Kidričanom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Klemen Nemanić je pet minut po začetku drugega polčasa povišal prednost za rdeče črne na 2:0. Bongongui je svoj drugi gol na tekmi zabil v 66. minuti, tretjega pa štiri minute pred koncem dvoboja.

Tabor se je s četrto zmago - ob prav toliko porazih - povzpel na začasno tretje mesto, Aluminij je s sedmimi točkami ostal na predzadnjem mestu.

V 10. krogu bo v četrtek, 23. september, Tabor v Sežani gostil Muro, na isti dan bo Aluminij igral v Kopru.