Maribor išče novega trenerja. Rožman preteklost, Kotnik prečrtan! #video

V nogometnem klubu Maribor je v zadnjih dneh zelo burno. Z vijolicami se je sporazumno razšel Simon Rožman. Mladi trener iz Štor je po slabih rezultatih (le ena osvojena točka na štirih zadnjih tekmah) ponudil odstop, ki ga je vodstvo kluba tudi sprejelo. Mariborčane bo do nadaljnjega vodil Radovan Karanović, med igralci pa ne bo računal na Andreja Kotnika, ki so ga zaradi neprimerne poteze do navijačev odstranili iz prve ekipe.

Le dan po bolečem porazu Maribora, ki je v nedeljo v derbiju 9. kroga 1. SNL ostal praznih rok proti Muri (1:2), je 15-kratni državni prvak ostal brez trenerja. O tem, da bi lahko zapustil Ljudski vrt, se je že govorilo konec prejšnjega tedna, a je takrat vodstvo kluba še uspelo prepričati Simona Rožmana, da vodi vijolice proti državnim prvakom iz Murske Sobote in se jim skuša maščevati za poraz izpred štirih mesecev, ki je Mariboru preprečil osvojitev državnega naslova. Rožman je tako vodil še dvoboj s črno-belimi, na katerem pa je kljub vodstvu z 1:0 doživel nov neuspeh in dan po porazu tudi dokončno prekinil sodelovanje z Mariborom.

Šuler sprejel odstop Rožmana: Morali smo se odzvati

Trenerja NK Maribor so zamenjali ravno po dvoboju z Muro, ko je vijolice premagal njihov nekdanji strateg Ante Šimundža. Pod njegovim vodstvom je lovorike za vijolice osvajal tudi Marko Šuler. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Simon Rožman je ponudil odstop z razlogi, ki so legitimni in razumevajoči. Z utemeljitvijo, da ne more več pomagati ekipi. Odstop smo sprejeli, naše sodelovanje se končuje, pogodba je prekinjena. Simonu se zahvaljujemo za pripadnost, za opravljeno delo. Glede vloženega truda, prizadevnosti in strokovnosti ni pomislekov, toda to je Maribor, kjer je letvica postavljena zelo visoko. Nesoglasij ni bilo, trenerska avtonomija pri delu je zaznamovala skupno obdobje od prvega do zadnjega dne. Tudi ob vmesnem rezultatskem neuspehu smo ob izbranih smernicah novega projekta vztrajali na zastavljeni poti. Toda rezultati niso na ravni NK Maribor in morali smo se odzvati," je pojasnil športni direktor Marko Šuler in torej za glavni razlog prekinitve sodelovanja označil neprepričljive rezultate, ki so Maribor po uvodni četrtini pahnili v spodnjo polovico razpredelnice. Vijolice po odhodu Rožmana zasedajo šesto mesto.

Rožman se zahvaljuje navijačem

Rožman je Maribor prevzel 20. marca, nato pa vodil 23 tekem. Zmagal je desetkrat, desetkrat je tudi izgubil, trikrat pa je dvoboj končal brez zmagovalca. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Zahvaljujem se vsem v klubu za sodelovanje, klubu v prihodnje želim veliko uspehov in športne sreče. Ob tem pa bi rad še izrazil veliko zahvalo vsem navijačem, ki ta klub delajo posebnega," je po prekinitvi sodelovanja poudaril Simon Rožman. Pri delu v Mariboru so ga najbolj navdušili navijači, ki pa že od leta 2019 pogrešajo lovorike. Zadnjo (naslov) so Mariborčani osvojili v sezoni 2018/19, ko so pod vodstvom Darka Milaniča postali državni prvaki, nato pa je sledila suša. Tako pri lovorikah kot tudi na finančnem področju, kjer je Maribor z bolj ali manj hitrimi izpadi iz evropskih tekmovanj ostajal brez zaslužkov in bil primoran vstopiti v občutljivo obdobje pomladitve kadra in racionalizacije stroškov.

Rožman je opozarjal, da bo po prihodu številnih novincev, med katerimi ne manjka tujcev, potreboval še nekaj časa, da vse skupaj sestavi v všečno celoto. Klubsko vodstvo pa je po zadnji rezultatski krizi, s katero je Maribor zdrsnil na šesto mesto, ocenilo, da je napočil primeren trenutek, da sprejme odstop Rožmana.

Kdo bo novi trener NK Maribor?

Kdo bo nasledil 38-letnega stratega, ki je pred prihodom v Maribor vodil Celje, Domžale in hrvaško Rijeko, osvojil pokalno lovoriko tako v Slovenijo kot tudi na Hrvaškem, z Rečani pa nastopil tudi v skupinskem delu evropske lige?

Začetek leta 2021 sta na trenerskem položaju Maribora zaznamovala Saša Gajser in Mauro Camoranesi. Foto: Vid Ponikvar

Šuler pomirja javnost in sporoča: "Svet se ne ustavlja, gremo naprej. Obrniti moramo nov list in vse misli usmeriti najprej k naslednjemu izzivu. Moštvo je na ponedeljkovem treningu vodil Radovan Karanović in tako bo do nadaljnjega, v vodstvu kluba pa bomo v najkrajšem času poiskali novo, dolgoročnejšo rešitev na klopi. Še vedno verjamem v ekipo, ki je kakovostna. Storili bomo vse, da rezultatsko krivuljo spet obrnemo navzgor, da bomo začeli novo zgodbo in dodali, kar Maribor v tem trenutku potrebuje," je Šuler prepričan, da bi lahko NK Maribor v nadaljevanju sezone le pokazal uspešnejši obraz in se vključil v boj za naslov, ki ga je pred začetkom sezone označil kot nujni cilj. Kdo bo torej novi trener NK Maribor? Začasno je ustoličen Karanović, ki je v članskem nogometu do zdaj vodil Krško in Beltince.

Simon Rožman po porazu proti Muri (še) ni želel govoriti o svoji prihodnosti:

Kotnik izključen iz prve ekipe

Ko je državni prvak Mura v nedeljo v gosteh premagal Maribor (2:1) in ga prehitel na lestvici, so Ljudski vrt preplavili žvižgi. Niso pa bili namenjeni Simonu Rožmanu, ki po dvoboju ni želel razpredati o svoji prihodnosti na vročem stolčku NK Maribor, ali kateremu od nogometašev, ki so začeli dvoboj od prve minute, ampak zlasti rezervistu Andreju Kotniku.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

Primorec, ki je na presenečenje mnogih proti Muri prejel priložnost za nastop in odigral zadnjih 17 minut, je prejel žvižge že ob vstopu v igro. V tej sezoni ni bil v resnejših načrtih strokovnega vodstva vijolic in je razmišljal o selitvi, a ga pogodba z mariborskim klubom veže vse do konca sezone, tako da iz te moke ni bilo kruha.

Poteza proti navijačem je poteza proti klubu: sankcionirano nedopustno obnašanje po koncu sinočnje tekme.



Andrej Kotnik suspendiran in odstranjen od prve ekipe, sledi tudi finančna kazen.



Mariborsko občinstvo je težko sprejelo govorice, da se je 26-letni zvezni igralec dogovarjal o prestopu k ljubljanski Olimpiji. Kotniku je namenilo glasne žvižge, nogometaš se je med prvim nastopom v tej sezoni naposlušal žaljivk, za nameček je zamudil v obrambi v trenutku, ko je Jan Gorenc dosegel zmagoviti zadetek za Muro, po koncu tekme pa so mu očitno popustili živci, saj se je na vse skupaj odzval s potezo, zaradi katere ga je klub suspendiral. Navijačem naj bi pokazal sredinec.

Šuler: To je poteza proti klubu



Simon Rožman in Marko Šuler sta prekinila sodelovanje v Mariboru. Foto: NK Maribor "Ob odhodu z igrišča se je odzval z neprimerno potezo do navijačev na vzhodni tribuni, kar je nedostojno vrednotam vijol’čnega dresa in klubskega grba," pojasnjuje mariborski klub. Športni direktor Marko Šuler se ni obotavljal in po (ne)prespani noči predstavil disciplinski ukrep 15-kratnih slovenskih prvakov.

"V trenutku, v katerem smo, se absolutno od vseh pričakuje, da je pripadnost klubu, navijačem na prvem mestu. Poteza po tekmi proti navijačem je poteza proti klubu. Takšno vedenje je nesprejemljivo, nešportno in neetično ter bo tudi sankcionirano. Po nedopustnem ravnanju se moramo odzvati, Andrej Kotnik je do nadaljnjega v suspenzu, ker nihče – ne igralec ne funkcionar – nikdar ni bil in more biti nad klubom. Kotnik je odstranjen iz prve ekipe, sledila bo tudi finančna kazen," je Korošec, pred katerimi so zelo zahtevni dnevi, pojasnil sklep mariborskega kluba.

Maribor je padel v rezultatsko krizo, na zadnjih štirih tekmah je v prvenstvu osvojil zgolj eno točko. Na lestvici je zdrsnil v spodnjo polovico, trenutno zaseda šesto mesto, v četrtek pa ga čaka nov zahteven izziv, saj v Ljudski vrt prihajajo Celjani. Takrat bo Mariborčane vodil že četrti trener v tem koledarskem letu. To je Radovan Karanović, ki se je pred dnevi pridružil strokovnemu vodstvu NK Maribor in nadomestil Aleša Kačičnika na položaju pomočnika trenerja, zdaj pa mu bo kot začasnemu vršilcu dolžnosti v četrtek pripadla zelo odgovorna naloga, saj bo vijolice popeljal v štajerski derbi.

Navijači Maribora bodo kmalu spremljali že četrtega trenerja vijolic v tem koledarskem letu. Po Mauru Camoranesiju, Saši Gajserju in Simonu Rožmanu bo to Radovan Karanović. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida