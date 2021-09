Najvišja kazen vijoličastim

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborčani bodo morali plačati 2600 evrov, vzroki za takšno kazen pa so metanje večje količine papirnatih zvitkov in plastenk na igrišče, povzročitev prekinitve tekme, prižiganje večje količine bakel, metanje bakel na igrišče, žaljivo skandiranje in predkaznovanost, piše v poročilu.

Ob tem je mariborski branilec Nemanja Mitrović dobil eno tekmo prepovedi igranja po izključitvi ob porazu na tekmi z Muro. Enako kazen je zaradi podobnega razloga dobil tudi Olimpijin igralec Michael Pavlović.

Sicer pa bo njegov klub po zmagi nad Celjem plačal še 300 evrov zaradi kartonov in 500 zaradi večkratnega žaljivega skandiranja in predkaznovanosti, olajševalna okoliščina pa je pisna izjava kluba.

Zaradi neprimernega vedenja navijačev bodo še Koprčani plačali 350, Mura in Radomlje pa po 250 evrov. Koper bo ob tem še ob 320 evrov zaradi kršitev predpisov NZS (ni bilo glavnega trenerja), Celje pa ob 300 evrov zaradi kartonov.