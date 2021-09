Zmaga prinesla razbremenitev

Po četrtkovem štajerskem derbiju, na katerem so se zmage z 2:0 veselili nogometaši Maribora, so bili seveda občutki različni. Medtem ko na vijoličasti strani poudarjajo, da je šok terapija več kot očitno delovala, na strani Celjanov obžalujejo, da v srečanje niso vstopili tako, kot bi morali.

Radovan Karanović je na vročem mariborskem stolčku debitiral z zmago, s katero je vsaj malce popravil vzdušje in po štirih neuspehih (trije porazi in remi) končno osvojil nove tri točke, ki so Mariborčane ponovno priključile moštvom z vrha lestvice: "Razpletlo se je po najlepšem scenariju. Najpomembneje je, da smo zmagali. Čestitke fantom za odnos, med tekmo so uspešno onemogočali tekmece in lahko smo vsi skupaj zadovoljni s prikazanim."

Po več kot mesecu dni brez zmage (14. avgusta so slavili proti Taboru) je bil to seveda pravi obliž na rane: "Nedvomno je bila prisotna psihološka ovira. Ko je Maribor tako dolgo brez zmage, je razumljivo, da se čuti pritisk v mestu, okoli kluba. V teh treh skupnih dnevih je bilo najpomembnejše, da ekipo spravimo v ustrezno psihološko stanje, in zelo sem vesel, da nam je s skupnimi močmi uspelo."

"Največ smo naredili z disciplino v igri"

Vesel je bil vrnitve Blaža Vrhovca v moštvo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Karanovića med drugim veseli tudi to, da se je v postavo vrnil eden od stebrov ekipe Blaž Vrhovec, zadovoljen pa je bil tudi s tem, da se ni poznala odsotnost Nemanje Mitrovića: "Največ smo naredili z disciplino v igri, še posebej v fazi obrambe. Fantje so odigrali tekmo na ustrezen način. Naš namen je bil, da iz dobre faze obrambe pridemo do hitrih prehodov. To nam je uspevalo in imamo dovolj razlogov za zadovoljstvo." Vseeno pa poudarja, da časa za pretirano veselje ni, saj jih že v nedeljo čaka gostovanje pri neugodnih Domžalah: "Ni časa za pretirano veselje, takoj se usmerjamo k novemu izzivu, ima pa zmaga dvojni pomen. Verjamem, da bo prinesla tudi določeno razbremenitev, da bodo igralci lahko nadaljevali bolj sproščeno in v Domžalah odigrali še eno zelo dobro tekmo.

Šalja nezadovoljen s prvim polčasom

Trener Celja ni bil zadovoljen z uvodom v srečanje. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Slabše volje pa je bil razumljivo njegov kolega na celjski klopi Agron Šalja. "Maribor je bil v prvem polčasu boljši nasprotnik, saj so že na začetku tekme igrali bolj odločno in agresivno, zato so tudi zasluženo povedli. Dobivali so vse dvoboje na sredini igrišča in na tak način je težko dobiti tekmo," je celjski strateg opisal prvi polčas srečanja in nadaljeval: "Začetek tekme je zelo pomemben. Če dobiš prvi dvoboj ali skok na tekmi, se večata samozavest ter energija in potem lahko skozi tekmo rasteš. Maribor je bil v tem pogledu boljši in se dvigoval, mi pa smo padali v igri in posledica tega je bil prejeti zadetek. Prva polovica igre je pokazatelj, da se na tak način ne da igrati, saj če nismo agresivni in borbeni, pade v vodo tudi vse preostalo in nikakor ne moreš doseči pozitivnega rezultata."

"Naša ekipa je sposobna več"

Kljub večjemu pritisku na nasprotnikova vrata in določenim menjavam Celjanom tudi v drugem delu igre ni uspelo zabiti: "V drugem polčasu smo dvignili raven igre in iskali zadetek za izenačenje. Po lastni napaki smo nato prejeli še drugi zadetek in jasno je, če ne zadeneš gola, se ne moreš vrniti v igro. Na koncu lahko Mariboru čestitam za zmago."

Po napaki celjske obrambe je srečanje s prvencem v vijoličastem dresu odločil Ognjen Mudrinski. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Vseeno je Šalja iz srečanja lahko potegnil tudi nekaj pozitivnega: "Naša ekipa je zagotovo sposobna več. Po verjetno najslabšem polčasu v vsej letošnji sezoni nam je v nadaljevanju uspelo dvigniti kvaliteto, kar nam daje vedeti, da imamo potencial." Celjane srečanje 11. krog čaka šele v ponedeljek, ko bodo gostili sežanski Tabor.