Radovan Karanović debitiral z dragoceno zmago

Mariborčani so v štajerskem derbiju premagali Celjane, ki so pred tem na zadnjih treh gostovanjih v Ljudskem vrtu osvojili kar sedem točk.

Nogometaši Maribora so v 10. krogu Prve lige Telemach premagali Celje z 2:0 (1:0).

Maribor : Celje 2:0 (1:0) Stadion Ljudski vrt, gledalcev 1800, sodniki: Balažič, Vukan, Smej.

Strelca: 1:0 Žugelj (14.), 2:0 Mudrinski (65.). Maribor: Jug, Mutavčić, Martinović, Voloder, Sikošek, Vrhovec (od 90. Repas), Makoumbou, Alvir (od 72. Sirk), Požeg Vancaš (od 81. Šturm), Žugelj, Mudrinski (od 72. Kronaveter).

Celje: Raduha, Kerin (od 46. Kuzmanović), Zec (od 79. Marandici), Zaletel, Flis, Majevski, Vrbanec (od 73. Benedičič), Svetlin, Božić (od 73. Jakobsen), Begić (od 46. Sokler), Medved. Rumeni kartoni: Alvir, Vrhovec, Mutavčić; Medved, Jakobsen, Sokler, Svetlin.

Za mariborsko ekipo so burni dnevi, v katerih je odšel trener Simon Rožman, začasno ga je zamenjal Radovan Karanović, in v katerih je suspenz doletel Andreja Kotnika, za nameček pa je danes morala igrati še brez kaznovanega Nemanje Mitrovića ter Martina Milca, Marcosa Tavares, Aleksa Pihlerja, Roka Maherja in Vida Kodermana, ki imajo težave z zdravjem.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

Tudi v celjski ekipi je bilo nekaj nemira po "sporu" Žana Medveda s trenerjem Agronom Šaljo, a je imela gostujoča zasedba dobro popotnico, saj na zadnjih treh gostovanjih v Ljudskem vrtu ni izgubila.

Izgubila pa je prvi letošnji medsebojni obračun, ko je Maribor v Celju zmagal s 3:2, slednji pa je bil tokrat še bolj zanesljiv in prišel do pete zmage, s katero za tri točke zaostaja za prvo trojico na lestvici. Celjani ostajajo v spodnji polovici.

Takoj po začetku tekme je Ognjen Mudrinski prišel do strela z glavo, a je sprožil prešibko in preveč po sredini za Florijana Raduho. Mariborčani so bili sicer precej odločnejši, poskus Žana Medveda v 12. minuti, ki ga je obranil Ažbe Jug, je bil le celjski preblisk v teh trenutkih.

Radovan Karanović je v vlogi (začasnega) trenerja Maribora debitiral z zmago. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Tako ni čudno, da so gostitelji povedli v 14. minuti, ko je po podaji Marka Alvirja malce z desne strani v kazenskem prostoru za 1:0 zadel Nino Žugelj. Isti igralec je nevarno meril tudi v 18. minuti, takrat pa je za nekaj decimetrov zgrešil cilj. Vijolični so bili nevarni še ob koncu polčasa, ko je žoga po nepolno blokiranem Alvirjevem strelu oplazila vratnico.

Mariborčani pričakovali izključitev Zaletela

Uvod drugega polčasa ni ponudil kakšne posebne nevarnosti za ena ali druga vrata, v 58. minuti pa so se domači razburili, ko je ob Žanu Zaletelu, zadnjem možu obrambe, padel Alvir, toda Dejan Balažič se (na tekmi brez tehnologije VAR) ni odločil za prekršek in posledični rdeči karton za celjskega branilca.

Mariborski navijači so končno dočakali zmago nad Celjani v Ljudskem vrtu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V 61. minuti je na drugi strani do strela prišel Ester Sokler, toda z volejem je žogo poslal v Jugovo naročje. V 65. minuti pa si je veliko napako privoščil branilec Celja David Zec, ko je slabo podal žogo nazaj proti svojemu vratarju, to je prestregel Mudrinski in nato rutinirano končal akcijo za 2:0.

Veselje Ognjena Mudrinskega po zadetku za 2:0. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Štiri minute pozneje je po dolgem času pri Celjanih poskusil Medved, a je Jug žogo so konicami prstov preusmeril v kot. Mariborski vratar je posredoval tudi v 76. minuti po strelu Adama Jakobsena in v 83. po Soklerjevem poskusu. V 87. minuti in sodniškem dodatku je Raduho na drugi strani preizkusil Rok Kronaveter, a je ostalo pri 2:0.

Maribor bo v 11. krogu v nedeljo gostoval v Domžalah, Celje pa bo v ponedeljek gostilo Tabor.