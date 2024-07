Rokometaše čakajo Švedi, na delu še Darko Jorgić, Anka Pogačnik, Eva Alina Hočevar …

Moška rokometna reprezentanca, ki ima zaenkrat na olimpijskem turnirju eno zmago in en poraz, se bo ob 16. uri v tretjem krogu pomerila s favorizirano Švedsko.

Judoistka Anka Pogačnik se bo na tatamije v dvorani Champ-de-Mars v Parizu podala ob 10. uri, v prvem krogu v kategoriji do 70 kilogramov pa jo čaka dvoboj s čadsko borko Demos Memneloum.

Drugi krog čaka namiznoteniškega igralca Darka Jorgića, ki bo ob 10. uri igral proti Britancu Liamu Pitchfordu.

Veslača Isak Žvegelj in Nina Kostanjšek se bosta merila za razvrstitev med 13. in 24. mestom.

Prvi krog, predvidoma nekaj po 19. uri, čaka lokostrelca Žigo Ravnikarja, novi plovi pa jadralko Lino Eržen. V primeru uspešnega nastopa v današnjih kvalifikacijah pa bo v boju za najvišja mesta na pariških brzicah kanuistka Eva Alina Hočevar.

Zaplet na Tahitiju in na Seni

Že ponoči bi morala biti ob ugodnih pogojih znana tudi nova prvaka v deskanju na valovih, kjer tekmovanja potekajo na Tahitiju, a je tam zaradi slabega vremena in valov, ki so že v ponedeljek povzročali velike težave tekmovalcem, prišlo do zamika. Najverjetneje zaključnih bojev v sredo tam še ne bo.

Zapletlo se je tudi v središču Pariza, kjer bi morali že v torek podeliti prvi komplet odličij triatloncem, a so tekmo zaradi neustrezne kakovosti vode prestavili na sredo. Če bo voda v reki Seni to dopuščala, bodo organizatorji poskušali izpeljati obe preizkušnji v triatlonu.

Nadaljujejo se boji na tatamijih in v sabljanju, znani bodo nova olimpijska prvakinja v kajaku na divjih vodah ter več prvakov v plavanju. V športni gimnastiki bo potekal finale v moškem mnogoboju.

Obračuni se bodo nadaljevali tudi v vaterpolu in nogometu za ženske, odbojki in na teniških igriščih, kjer bo med moškimi dvojicami na sporedu že polfinale.

Pariz 2024, 31. julij, slovenski nastopi: Jadranje:

12.00: IQFoil, 4 plovi, ženske (Lina Eržen) Judo:

10.00: do 70 kg, 1. krog, ženske (Anka Pogačnik)

10.28: do 70 kg, 2. krog, ženske (Anka Pogačnik?)

12.20: do 70 kg, osmina finala, ženske (Anka Pogačnik?)

13.16: do 70 kg, četrtfinale, ženske (Anka Pogačnik?)

16.00: do 70 kg, repasaž, ženske (Anka Pogačnik?)

16.17: do 70 kg, polfinale, ženske (Anka Pogačnik?) Kajak/kanu - slalom na divjih vodah:

15.30: C-1, polfinale, ženske (Eva Alina Hočevar) Namizni tenis:

10.00: posamično, 2. krog, moški in ženske (Darko Jorgić) Rokomet:

Skupina A, 3. krog, moški:

16.00: Slovenija – Švedska

Končne odločitve (20): Deskanje na valovih:

02.12 za 3. mesto, moški (prestavljeno)

02.53 za 3. mesto, ženske (prestavljeno)

03.34 finale, moški (prestavljeno)

04.15 finale, ženske (prestavljeno) Športna gimnastika:

17.30 finale mnogoboja, moški Judo:

16.00 do 70 kg, za 3. mesto, ženske Anka Pogačnik, v primeru napredovanja

16.10 do 70 kg, za 3. mesto, ženske Anka Pogačnik, v primeru napredovanja

16.20 do 70 kg, finale, ženske Anka Pogačnik, v primeru napredovanja

16.31 do 90 kg, za 3. mesto, moški

16.41 do 90 kg, za 3. mesto, moški

16.51 do 90 kg, finale, moški Kajak/kanu:

slalom na divjih vodah:

17.25 C-1, finale, ženske Eva Alina Hočevar, v primeru napredovanja Kolesarstvo BMX:

13.10 prosti slog, finale, ženske

14.44 prosti slog, finale, moški Plavanje:

20.30 100 m prosto, finale, ženske

20.36 200 m delfin, finale, moški

21.07 1500 m prosto, finale, ženske

22.15 200 m prsno, finale, moški

22.22 100 m prosto, finale, moški Sabljanje:

19.30 sablja, ekipno, za 3. mesto, moški

20.30 sablja, ekipno, finale, moški Skoki v vodo:

11.00 sinhrono, stolp 10 m, ženske Strelstvo:

15.30 trap, finale, ženske Triatlon:

08.00 ženske

10.45 moški Veslanje:

12.02 dvojni četverec, finale, moški

12.14 dvojni četverec, finale, ženske

Preberite še: