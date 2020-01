Generalka pred Berlinom uspela, Giuliani opozarja: Smo daleč od najboljše forme

Slovenci in Nizozemci so se v Ljubljani pomerili že v ponedeljek in torek. Prvo tekmo v Stožicah so gladko dobili Nizozemci, na drugi, kjer sta selektorja priložnost ponudila odbojkarjem, ki dobivajo manj priložnosti, pa so s 3:1 slavili domači odbojkarji. Na tej tekmi sta se najbolj izkazala Tonček Štern (23) in Rok Možič (20), na prvi pa je bil najbolj učinkovit slovenski odbojkar Klemen Čebulj (21).

Slovenija : Nizozemska 3:1 (24, -16, 22, 29) Kako je tekmo odprl Giuliani? Pajenk, Kozamernik, Kovačič, Ž. Štern, Čebulj, Ropret, T. Štern Slovenija: Štern T. 21, Pajenk 8, Kozamernik 7, Gasparini 2, Vinčić 2, Štalekar 5, Štern Ž. 1, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret 1, Čebulj 18, Možič 7. Selektor: Alberto Giuliani. Nizozemska: Keemink 1, Garderen 8, ter Horst 14, Van der Ent, Dronkers, Plak, Gommans, Maan 5, Smit 11, Abdelaziz 20, Solekma 2, Maat 3, Parkinson 8, Andringa 3. Selektor: Roberto Piazza.

Tudi tretjo tekmo s tulipani je slovenski selektor Alberto Giuliani začel s postavo, ki je denimo na evropskem prvenstvu nismo videli. Začel je brez treh težkokategornikov Dejana Vinčića, Mitjo Gasparinija ter tudi obolelega kapetana Tineta Urnauta, od prve minute pa so poleg standardnih Janu Kozamerniku, Alenu Pajenku in Klemnu Čebulju zaigrala še brata Štern in Gregor Ropret. Nizozemci so vodili praktično celoten niz. Tudi s 23:21 in 24:24, a zaključne žoge niso izkoristili, v sami končnici odlični Slovenci pa so praktično v nekaj sekundah preobrnili izid in tudi dobili prvi niz.

Tudi v drugem nizu Giuliani ni menjal, a igra Slovencev je bila povsem drugačna. Tulipani so na začetku niza domačim še dovolili, da jim sledijo, nato pa so na krilih izjemnih servisov Nimirja Abdel Aziza pobegnili na neulovljivo prednost in izenačili na 1:1 (25:16).

Zaigral tudi mladi 17-letni Možič

Po visoko izgubljenem nizu je na mestu sprejemalca ŽigoŠterna zamenjal ljubljenec navijačev v Taboru, komaj 17-letni domačin Rok Možič. Po zadržanem začetku je v igro vstopil tudi Vinčić, ki je zamenjal Ropreta ter bil pomemben člen, da so domači odbojkarji stopili na plin in majhno prednost zadržali vse do konca. Zadnjo točko je z blokom dosegel Pajenk (25:22).

Četrti niz je slovenski selektor začel tako, kot je končal tretjega. V igri sta torej ostala Možič, ki je na koncu zbral solidnih sedem točk, in Vinko na mestu podajalca, na drugi strani pa je nizozemski selektor Roberto Piazza iz igre potegnil oba najboljša sprejemalca in tudi korektorja Abdel-Aziza ter se na nek način vdal v usodo. Vseeno so se rezervisti tulipanov dobro držali in nagajali Slovencev vse do 29 točke, nato pa se je tehtnica vseeno prevesila v slovenski prid (31:29).

Prvi nasprotnik Slovenije v Berlinu bo Belgija. Foto: Miloš Vujinović / Sportida

Klemen Čebulj, reprezentant Slovenije: "Moramo se zavedati, da je vsaka tekma in vsaka osvojena zmaga pomembna za našo samozavest, saj nismo dolgo skupaj po klubskem premoru. S to zmago gremo lahko malo bolj sproščeni v Nemčijo, ampak morali bomo še dodati nekaj energije, nekaj tistih lahkih žog, katerih danes nismo izkoristili in izboljšati našo igro." Rok Možič, reprezentant Slovenije: "Danes nismo mogli računati na Tineta Urnauta, katerega smo pogrešali, ampak jaz sem vesel, da sem dobil priložnost, za katero mislim, da sem jo tudi izkoristil. Lepo je zmagati pred domačo publiko, tako da gremo v Berlin z dobrimi občutki in se nadejamo dobre igre." Alberto Giuliani, selektor Slovenije: "Postopoma smo igrali bolje, še vedno smo daleč od najboljše forme, ampak verjamem, da je podobno tudi z ostalimi ekipami. Zelo se trudimo, da bi osvežili naš način igre in verjamem, da bomo pripravljeni do prve tekme."

Dodatne olimpijske kvalifikacije (Berlin, 5.–10. januar 2020): Skupinski del Nedelja, 5. januar:

13.30 Francija – Srbija (skupina B)

16.30 Slovenija – Belgija (skupina A)

19.30 Češka – Nemčija (skupina A) Ponedeljek, 6. januar:

14.00 Nizozemska – Srbija (skupina B)

17.00 Bolgarija – Francija (skupina B)

20.10 Belgija – Nemčija (skupina A) Torek, 7. januar:

14.00 Bolgarija – Nizozemska (skupina B)

17.00 Belgija – Češka (skupina A)

20.10 Nemčija – Slovenija (skupina A) Sreda, 8. januar:

14.30 Srbija – Bolgarija (skupina B)

17.30 Slovenija – Češka (skupina A)

20.45 Francija – Nizozemska (skupina B) Polfinale Četrtek, 9. januar:

17.00 prvi polfinale

20.10 drugi polfinale Finale Petek, 10. januar, ob 20.10

Slovenski seznam za turnir v Berlinu: Podajalca:

Dejan Vinčić (Czarni Radom/Pol)

Gregor Ropret Gregor (Nantes/Fra) Korektorja:

Mitja Gasparini (Wolfdogs Nagoja/Jap)

Tonček Štern (Luczniczka Bydgoszcz/Pol) Srednji blokerji:

Jan Kozamernik (Milano/Ita)

Sašo Štalekar (Hypo Tirol AlpenVolleys/Avt)

Matic Videčnik (ACH Volley/Slo)

Alen Pajenk (Czarni Radom/Pol) Sprejemalci:

Žiga Štern (Syros Foinikas/Grč)

Rok Možič (Maribor/Slo)

Klemen Čebulj (Trentino/Ita)

Tine Urnaut (Šanghaj/Kit) Prosta igralca:

Jan Klobučar (Narbonne/Fra)

Jani Kovačič (Ravenna/Ita)

