Ko se vse skrega z logiko

Pomemben adut slovenske odbojkarske izbrane vrste, ki bo med 5. in 10. januarjem v Berlinu lovila vstopnico za olimpijske igre v Tokiu 2020 , bo tudi Tonček Štern, ki je po kaljenju v Italiji odšel na Poljsko. Hitro je tudi tam pokazal, da je vrhunski odbojkar, žal pa njegov velik doprinos na vsaki tekmi ni bil dovolj za sleherno slavje njegove ekipe. Na 13 tekmah je Visla iz Bydgoszcza vselej klonila in zaseda zadnje mesto na lestvici v močni poljski Plusligi.

"Če gledam z individualne plati, lahko rečem, da sem zadovoljen s prikazanim. Glede na to, da sem najboljši igralec po doseženem številu točk lige, niti ne more biti drugače, a manjka ekipna zmaga. Sedemkrat smo igrali peti niz, na koncu pa nam je vedno malce zmanjkalo. Tako sreče kot znanja, nenazadnje tudi kakovosti. Ekipa je veliko šibkejša od tistih najboljših v ligi," pove Tonček Štern, ki je na prvih 13 tekmah dosegel kar 260 točk in zaseda vrh lestvice najboljših ''strelcev" lige.

"Če si sam, se ne da oziroma je zelo težko"

V ekipi Visle manjka kakovosti, a kljub temu so kar sedem tekem izgubili po petem nizu. Foto: Mateusz Bosiacki "Govori se, da bi se lahko ekipa okrepila, če bo temu tako, bi se lahko postorilo marsikaj več. Odbojka je ekipni šport, tekmo težko dobi posameznik. Sam sem dosegel tudi več kot 30 točk, a je bilo to vseeno premalo za zmago. Vedno potrebuješ nekoga ob sebi, ki ti pomaga vleči voz. Če je v ekipi le en nevaren igralec, je težko, na začetku še gre, potem pa se tudi blok osredotoči le nate in je vsega hitro konec," pojasni slovenski bombarder in dodaja, da verjame, da se bo v drugem delu sezone vse skupaj obrnilo v pozitivno stran: "Res ne manjka veliko, upam, da naredimo ta preskok in začnemo zmagovati."

Visla trenutno zaseda zadnje mesto, ki vodi v drugo ligo, a Bedzin, ki je mesto pred njo, ima ravno tako le sedem točk.

"Šlo bo za malo evropsko prvenstvo"

Tako kot preostalih 13 fantov se je tudi Tonček z veseljem ponovno odzval vabilu selektorja Alberta Giulianija. "Lepo se je bilo ponovno zbrati s fanti. Ravno tukaj v Stožicah, kjer je bilo pred tremi meseci tako lepo in kjer smo dosegli tisti velik uspeh. Vsi smo motivirani na najvišji ravni in tukaj z jasnim ciljem, da si zagotovimo nastop na olimpijskih igrah," poudarja mlajši od bratov Štern. Ekipi se je ponovno pridružil tudi njegov brat Žiga, ki v tej sezoni igra v Grčiji.

Vesel je, da je spet videl fante, s katerimi so septembra na noge dvignili celotno Slovenijo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Srbi, Francozi, Nemci ...

V Berlinu se bo za edino še preostalo evropsko vstopnico za Tokio 2020 udarilo osem reprezentanc, med njimi tudi evropska prvakinja Srbija in ranjena Francija. Ne sme se pozabiti tudi na gostiteljico turnirja Nemčijo, ki jo vodi Andrea Giani, ne gre pa odpisati niti Belgije, Bolgarije, Nizozemske in Češke.

"Šlo bo za malo evropsko prvenstvo, od največjih bosta manjkali le Rusija in Poljska. V petih dneh bo treba pokazati vse, kar znaš, in osvojiti turnir. Če bomo pokazali igro, ki nas je krasila pred meseci v Stožicah, nismo brez možnosti," pričakuje neizprosen boj v Berlinu 24-letni slovenski korektor.

Pogoji v Berlinu bodo za vse enaki, razlika pa se bo delala v pripravi, kjer je Alberto Giuliani že zavihal rokave, in dnevni formi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pogoji za vse enaki

"Časa ni veliko. Imeli bomo nekaj dni za pripravo, odigrali bomo tri testne tekme z Nizozemci, nato pa bomo odšli v Nemčijo, kjer nas čaka pekel. Tako kot mi časa nimajo niti preostali, pogoji so za vse enaki. Za tak uspeh se bo moralo poklopiti vse. Vsak igralec, ki je tukaj, bo moral dati svoj delež, tako prva šesterka kot tudi klop. Upajmo na najboljše, obljubljam, da bomo dali vse od sebe. Gremo po olimpijske igre," v pozitivnem slogu sklene Štern.

Slovenski seznam za turnir v Berlinu: Podajalca:

Dejan Vinčić (Czarni Radom/Pol)

Gregor Ropret Gregor (Nantes/Fra) Korektorja:

Mitja Gasparini (Wolfdogs Nagoja/Jap)

Tonček Štern (Luczniczka Bydgoszcz/Pol) Srednji blokerji:

Jan Kozamernik (Milano/Ita)

Sašo Štalekar (Hypo Tirol AlpenVolleys/Avt)

Matic Videčnik (ACH Volley/Slo)

Alen Pajenk (Czarni Radom/Pol) Sprejemalci:

Žiga Štern (Syros Foinikas/Grč)

Rok Možič (Maribor/Slo)

Klemen Čebulj (Trentino/Ita)

Tine Urnaut (Šanghaj/Kit) Prosta igralca:

Jan Klobučar (Narbonne/Fra)

Jani Kovačič (Ravenna/Ita)

Olimpijske kvalifikacije (Berlin, 5.–10. januar 2020): Skupinski del Nedelja, 5. januar:

13.30 Francija – Srbija (skupina B)

16.30 Slovenija – Belgija (skupina A)

19.30 Češka – Nemčija (skupina A) Ponedeljek, 6. januar:

14.00 Nizozemska – Srbija (skupina B)

17.00 Bolgarija – Francija (skupina B)

20.10 Belgija – Nemčija (skupina A) Torek, 7. januar:

14.00 Bolgarija – Nizozemska (skupina B)

17.00 Belgija – Češka (skupina A)

20.10 Nemčija – Slovenija (skupina A) Sreda, 8. januar:

14.30 Srbija – Bolgarija (skupina B)

17.30 Slovenija – Češka (skupina A)

20.45 Francija – Nizozemska (skupina B) Polfinale Četrtek, 9. januar:

17.00 prvi polfinale

20.10 drugi polfinale Finale Petek, 10. januar ob 20.10

