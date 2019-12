Kapetan se je prvič v desetih letih znašel v takšnem položaju

Slabe tri mesece po drugem naslovu evropskih odbojkarskih podprvakov v štirih letih so spomini na izjemno popotovanje od Stožic do Pariza še vedno zelo živi, a pred slovensko moško odbojkarsko reprezentanco je že nov izziv. Bitka za olimpijsko vozovnico za Tokio 2020.

"Vsekakor so občutki lepi, saj smo naredili dober rezultat. Osvojili smo srebro na evropskem prvenstvu, opravili smo dobro delo, ne pa odličnega, saj veste, da imam rad zlato, zato nisem povsem zadovoljen. A gledamo pozitivno naprej, proti olimpijskim kvalifikacijam. Zahtevne bodo, zelo zahtevne. Verjamem pa, da ima Slovenija možnosti, da se bodo fantje na igrišču stoodstotno borili, da bodo dali vse od sebe," se je ob prejemu nagrade za športno ekipo leta proti septembru ozrl selektor Alberto Giuliani, a v isti sapi že pogledoval proti koncu decembra in prvim dnem januarja.

Tine Urnaut upa, da se bo navdušenje Slovencev nadaljevalo Kapetan Tine Urnaut upa, da jih bodo Slovenci zvesto spremljali tudi na naslednjih pomembnih akcijah. Prva sledi že v začetku januarja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Zelo lepi spomini, to so občutki, ki si jih vsak športnik lahko le želi, sanja o njih. Mi smo jih letos pričarali Sloveniji in jih ne bomo pozabili do konca življenja. Težko jih je opisati z besedami. To je vsekakor nekaj, kar je dvignilo zanimanje za odbojko v Sloveniji, upam, da se bo to nadaljevalo. Glede na to, da nas je veliko v tujini, da smo šli v klube praktično takoj po prvenstvu, dogajanja nismo doživeli v popolnosti. September je zagotovo spet dvignil zanimanje za odbojko. Upam, da se bo ta entuziazem nadaljeval s kvalifikacijami za olimpijske igre in prenesel tudi v naslednje poletje, ko bomo gostili svetovno ligo, tekme na najvišji mogoči ravni," se nadeja kapetan Tine Urnaut.

Osem reprezentanc, le ena olimpijska vozovnica

Le eden od osmih udeležencev kvalifikacijskega turnirja v Berlinu si bo zagotovil nastop v Tokiu prihodnje leto. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Italijanski taktik bo svoje varovance na pripravah na uresničitev olimpijskih sanj v Stožicah zbral 27. decembra, odigrali bodo tri pripravljalne tekme z Nizozemsko (edina odprta za javnost bo 2. januarja v dvorani Tabor v Mariboru ob 17. uri), nato pa sledi pot na olimpijski kvalifikacijski turnir v Berlin.

Bitka za zgolj eno mesto bo v dvorani Max-Schmeling Halle v nemški prestolnici med 5. in 10. januarjem potekala v dveh skupinah (A in B) s po štirimi reprezentancami. V polfinale bosta napredovala najboljša iz skupine, v Tokio pa le zmagovalec finala. Slovenski odbojkarji so v skupini z Nemčijo, Češko in Belgijo, skupino B pa sestavljajo Francija, Srbija, Nizozemska in Bolgarija.

Slovenija je četrta najvišje rangirana reprezentanca turnirja, na prvem mestu so Srbi, tretji so Francozi, šesti Belgijci.

"Ne bo nam lahko, a verjamem v ekipo"

"Moja filozofija je vedno taka, da gledam in se osredotočam le na prvo tekmo (to bodo Slovenci odigrali proti Belgiji, op. a.). Od tam bomo šli korak za korakom, je pa jasno, da nam ne bo lahko, a verjamem v svojo ekipo, ponavljam, imamo možnosti za uspeh. Motivacija bo še kako pomembna, verjamem, da nam je ne bo manjkalo," je prepričan 55-letni italijanski strateg, ki v novi sezoni deluje le kot selektor Slovenije, klubskih obveznosti pa nima, kar mu, kot pravi, po dolgih mesecih dela na dvojni fronti ustreza. "Ne bo lahko, a verjamem v svojo ekipo, ponavljam, imamo možnosti za uspeh," je pred mikrofoni odločen selektor Alberto Giuliani, ki bo v sredo praznoval 55. rojstni dan, dva dni zatem pa zbral svoje varovance. Foto: Sportida

Zdaj ima tudi več časa, da reprezentante obiskuje v klubih. Kako je zadovoljen s klubskimi sezonami fantov in kaj pravi na to, da kapetan Urnaut zaradi zamika klubskega tekmovanja na Kitajskem po evropskem prvenstvu praktično ni odigral prave tekme? "To je sicer res, to seveda ni dobro in s tem nisem zadovoljen, a Tine je treniral v Italiji z Monzo. Preostali fantje igrajo, so v redu, le Alen Šket je žal resno poškodovan in ga ne bo v kvalifikacijah. Ostali so v dobri kondiciji. Veselim se 27. decembra, ko bomo začeli priprave."

Po eni strani mu manjkajo tekme, po drugi se je lahko spočil

In kako je drugačna sezona vplivala na Korošca? "Po prvenstvu sem odigral štiri pripravljalne tekme, zdaj pa res že mesec in pol oziroma dva meseca nimam uradnih tekem, tako da bom poskušal maksimalno izkoristiti tiste proti Nizozemcem. Po eni strani mi tekme manjkajo, po drugi strani pa sem se prvič v desetih letih znašel v položaju, ko je za menoj neko obdobje, daljše od meseca dni, da ni bilo tekmovanj, in sem zato ta čas lahko bolje izkoristil za fizično pripravo in več treninga z Monzo," pripoveduje 31-letnik, ki se je po petih letih igranja v Italiji, za katero pravi, da se tam igra najboljša odbojka, preselil na Kitajsko.

Kapetan Tine Urnaut je zadnjo pravo tekmo odigral septembra. "Po eni strani mi manjka tekem, po drugi strani sem se lahko bolj posvetil treningom," pravi Urnaut. Foto: Grega Valančič / Sportida

Šefi zamaknili začetek tekmovanja

V dresu prvaka Shanghai Golden Age, ki mu je ponudil zelo ugodno finančno ponudbo, bi moral klubsko sezono končati že sredi februarja in se nato priključiti Monzi, a so se stvari zapletle, tako da bo kitajsko izkušnjo začel šele februarja. Zakaj takšen zamik?

"Šefi so se tako odločili ... Selektor je dal pobudo, da želi imeti reprezentanco do olimpijskih kvalifikacij skupaj. Temu se je moralo prilagoditi prvenstvo in zato se bo začelo šele v začetku februarja. Trajalo bo do prvih dni aprila, bo zelo kratko, le dva meseca. To so stvari, na katere nimaš vpliva. Ni mi pa žal, da sem se odločil za Kitajsko. Olimpijsko leto bo zelo naporno. Tekem je veliko, veliko prenasičenje je, ob tem pa ogromno poškodb, motivacija in fizična pripravljenost lahko padata, zato sem zadovoljen, da sem se odločil za Kitajsko in da se je potem še tako obrnilo, da imam nekaj časa zase, da lahko treniram."

"Če prideš v polfinale in izgubiš, nisi naredil nič, enako je s finalom, tako da moraš odigrati štiri tekme na najvišji ravni, zadnji dve morata biti res vrhunski." Slovenci bodo prvo tekmo kvalifikacijskega turnirja odigrali 5. januarja proti Belgijcem. Foto: Grega Valančič / Sportida

Štiri tekme na vrhunski ravni, zadnji morata biti res vrhunski

Urnaut se bo s srebrnimi rojaki na igrišču spet srečal v petek, ko se bodo začele priprave na misijo Berlin. "Ni velike razlike med skupinama. Če se bomo želeli uvrstiti na olimpijske igre, bomo morali premagati štiri vrhunske ekipe. Da se uvrstiš v polfinale, moraš premagati dve vrhunski ekipi, kot sta Nemčija in Belgija, na drugi strani imaš pa Francijo, Srbijo. Če prideš v polfinale in izgubiš, nisi naredil nič, enako je s finalom, tako da moraš odigrati štiri tekme na najvišji ravni, zadnji dve morata biti res vrhunski, sicer je vseeno, ali si v skupini zmagal na vseh tekmah, pa nato izgubil polfinale, ali pa si že v skupini izgubil vse tekme in se takoj poslovil," se je kapetan še dotaknil olimpijskega kvalifikacijskega turnirja, ki bo osrečil le enega.