V nedeljo so bili odigrani še zadnji dvoboji ekip s slovenskimi predstavniki. Jan Kozamernik je z Milanom ugnal Verono. Slovenskemu blokerju ni šlo v napadu, zato pa se je ekipi odkupil z neprebojnim blokom (5), Klemen Čebulj je bil na velikem derbiju med njegovim Trentinom in Lube Civitanovo bolj kot ne opazovalec. Urban Toman je z United Volleys namučil Berlin, Mitja Gasparini pa je na Japonskem ta konec z Nagojo prišel do dveh zmag in drži šesto mesto, ki še vodi v skupino za prvaka.

V soboto so bili na delu številni slovenski legionarji. V Grčiji je slavljenka Monika Potokar, pred dnevi je dopolnila 32 let, s Panathinaikosom zanesljivo zmagala, medtem ko so Darja Eržen in soigralke pred domačimi gledalci z 2:3 klonile proti Pannaxiakosu. Slovenska korektorica je dosegla odličnih 20 točk, kar je bilo vseeno premalo za zmago njene ekipe. Lahko rečemo, da je izvedela, kako se že celotno sezono počuti nesrečni Tonček Štern, ki na Poljskem še vedno čaka na prvo zmago.

Darja Eržen je ob tesnem porazu Paoka dosegal 20 točk. Foto: Aleš Oblak

Dvoboj slovenskih ekip Mlakarjevi

V Italiji je bil na sporedu slovenski obračun med Novaro Ize Mlakar in Pomijem Lane Ščuka. Zmage so se s 3;0 razveselile domače odbojkarice. Medtem ko Mlakarjeva sploh ni stopila v igrišče, je Ščuka odigrala niz in pol in dosegla točko z uspešnim blokom.

Evropski pokali:

Izjemen blok Jana Pokeršnika nad Krisztianom Padarjem, ki so ga pri CEV izbrali med najlepše v minulem tednu:

Jan Pokersnik, Mateusz Bieniek and Cody Kessel with superb single MONSTER BLOCKS stopped the opponent and left a long-lasting impression after #CLVolleyM Leg 3! 🤩 ACH Volley LUBE Volley Berlin Recycling Volleys Objavil/a CEV Champions League Volley dne Sobota, 21. december 2019

Vrag je odnesel šalo: odličnemu Tončku grozi izpad

Tudi v 13. poskusu ni šlo. Bydgoszcz Tončka Šterna ostaja brez zmage v poljskem prvenstvu. V neposrednem obračunu v boju za obstanek je Bedzin zmagal s 3:2 in slovenskega bombarderja in soigralce pahnil na zadnje mesto lestvice v poljskem prvenstvu. Da je vse skupaj še bolj žalostno, govori podatek, da je slovenski korektor spet blestel in ob odličnem odstotku v napadu dosegel izjemnih 28 točk. Vseeno to ni bilo dovolj za prvo zmago v tej sezoni. Nov poraz sta doživela tudi Dejan Vinčić in Alen Pajenk. Czarni Radom na gostovanju v Rzeszowu ni imel možnosti.

Tonček Štern je na Poljskem odigral 13 tekem in prav vse izgubil. Foto: Grega Valančič / Sportida

V slovenskem obračunu v Franciji je Narbonne Jana Klobučarja porazil Cannes Danijela Koncilje. Klobučar, ki po novem v slovenski reprezentanci opravlja vlogo libera, je dosegel točko, Koncilja pa osem.

Saša Planinšec je na Kitajskem z Zhejiangom še drugič v tednu dni premagala Fujian in si priborila še dve dodatni tekmi. Za končno deveto mesto se bo udarila z ekipo Sichuan. Slovenska reprezentantka je s 30 bloki še vedno prva blokerka lige. V vsakem odigranem nizu v povprečju doseže več kot en blok.

Moški:

Klemen Čebulj (Trentino) Italija, 1. liga Trentino : Lube Civitanova 1:3 0 točk Jan Kozamernik (Milano) Italija, 1. liga Verona : Milano 1:3 6 točk - 5 blokov; 20-% napad (1/5) Jani Kovačič (Ravenna) Italija, 1. liga Nima tekme v tem tednu. / Dane Mijatović (Brescia) Italija, 2. liga Brescia : Cantu 1:3 0 točk; trikrat je serviral. Dejan Vinčić (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Rzeszow : Czarni Radom 3:1 3 točke - 2 asa, 1 blok Alen Pajenk (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Rzeszow : Czarni Radom 3:1 0 točk; 0-% napad (0/2) Tonček Štern (Bydgoszcz) Poljska, 1. liga Bydgoszcz : Bedzin 2:3 28 točk - 1 as, 1 blok; 62-% napad (26/42) Mitja Gasparini (Wolf Dogs Nagoja) Japonska, 1. liga Nagoja : Nagano 3:0 3 točke; 30-% napad (3/10) Japonska, 1. liga Nagoja : Oita Mijoši 3:2 14 točk - 1 as, 1 blok; 54-% napad (12/22) Christian Poglajen (Ziraat Bankasi) Turčija, 1. liga Nima tekme v tem tednu. / Danijel Koncilja (Cannes) Francija, 1. liga Narbonne : Cannes 3:1 8 točk - 2 bloka; 60-% napad (6/10) Gregor Ropret (Nantes) Francija, 1. liga Ajaccio - Nantes (tekmo so preložili) / Jan Klobučar (Narbonne) Francija, 1. liga Narbonne : Cannes 3:1 1 točka; 33-% napad (1/3) Nejc Pušnik (Zadruga Aich/Dob) Liga MEVZA Sokol Dunaj : Zadruga 0:3 9 točk - 2 bloka; 47-% (7/15) Jure Kasnik (Zadruga Aich/Dob) Liga MEVZA Sokol Dunaj : Zadruga 0:3 1 točka - 1 asa Sašo Štalekar (Hypo Tirol Alpenvolleys) Nemčija, 1. liga Hypo Tirol : Lüneburg 3:1 Ni igral. Urban Toman (United Volleys) Nemčija, 1. liga Berlin : United Volleys 3:2 29-% sprejem, 29-% idealni (14 sprejetih žog, 3 napake) Žiga Štern (Foinikas Syros) Grčija, 1. liga Foinikas Syros : Alexandropolis 3:1 Ni igral.

* v tabelah so le ligaške tekme slovenskih legionarjev, obračune v evropskih pokalih smo delali posebej.

Ženske:

Iza Mlakar (Novara) Italija, 1. liga Novara : Pomi 3:0 Ni igrala. Lana Ščuka (Pomi Casalmaggiore) Italija, 1. liga Novara : Pomi 3:0 1 točka - 1 blok; 0-% napad (0/4) Eva Pogačar (Fillotrano) Italija, 1. liga Busto Arsizio : Filottrano 3:0 Ni igrala. Eva Mori (LKS) Poljska, 1. liga Nima tekme v tem tednu / Saša Planinšec (Zhejiang) Kitajska, 1. liga Zhejiang : Fujian 3:0 11 točk - 3, asi, 3 bloki; 50-% napad (5/10) Monika Potokar (Panahinaikos) Grčija, 1. liga Panathinaikos : Ilioupolis 3:0 4 točke - 1 blok; 75-% napad (3/4) Darja Eržen (PAOK) Grčija, 1. liga PAOK : Pannaxiakos 2:3 20 točk - 2 asa, 1 blok; 44-% napad (17/39) Tina Grudina (Stiinta Bacau) Romunija, 1. liga Nima tekme v tem tednu. / Sara Najdič (Medgidia) Romunija. 1. liga Nima tekme v tem tednu. / Sara Đukić (Zesar) Švica, 1. liga Zesar : Toggenburg 3:0 2 točki - 1 blok; 20-% napad (1/5)

