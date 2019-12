Hrvaška se je pridružila trem gostiteljicam EP v odbojki za ženske

Potem, ko so Srbija, Romunija in Bolgarija že pred časom izpolnile vse zahteve CEV, je to zdaj storila še Hrvaška in postala četrta prirediteljica prvenstva Stare celine, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Zaključni turnir se bo tako v štirih državah odvijal avgusta in septembra 2021, nanj pa so poleg držav gostiteljic neposredno že uvrščene Italija, Nizozemska, Turčija, Rusija, Nemčija, Poljska, Belgija in Azerbajdžan, torej najboljše ekipe z evropske lestvice.

Slovenske odbojkarice si bodo mesto med 24 reprezentancami, ki bodo igrale na zaključnem turnirju, skušale zagotoviti v kvalifikacijah, ki se bodo začele avgusta prihodnje leto.

Slovenke letos do prve zmage

Na letošnjem prvenstvu, ki so ga gostile Turčija, Poljska, Slovaška in Madžarska, so Slovenke pod vodstvom Alessandra Chiappinija vknjižile prvo zmago za Slovenijo na prvenstvu Stare celine, prav tako pa se jim je iz skupinskega dela prvenstva uspelo prebiti v izločilne boje. Na koncu so osvojile 16. mesto.

Evropsko prvenstvo za moške leta 2021, na katerem bo slovenska izbrana vrsta branila srebrno odličje, bodo skupaj gostile Poljska, Češka, Estonija in Finska.

