Vedo, kaj jih čaka, a cilj je jasen: Od tega ne odstopamo #video

"Zelo sem vesel, da smo se spet zbrali. Pred nami je velika preizkušnja, zadnja možnost, da se uvrstimo na olimpijski igre. Tako kot zmeraj bomo naredili vse, da nam uspe. To bi bil največji uspeh v naših karierah," jasno pove eden najbolj izkušenih slovenskih reprezentantov Dejan Vinčić, ki bi uspeh v Berlinu in uvrstitev na olimpijske igre postavil celo pred srebrni odličji z evropskih prvenstev iz leta 2015 in 2019.

Po septembrskem odbojkarskem spektaklu in vrhunskem uspehu - slovenski odbojkarji so na EuroVolleyju 2019 zasedli izjemno drugo mesto - četo selektorja Alberta Giulianija čaka nova misija. In to kakšna. Med 5. in 10. januarjem bo v Berlinu lovila olimpijske sanje. V Tokio vodi le prvo mesto, kar bo ob ekipah, ki slišijo na ime Srbija, Francija, Nemčija, ... niti približno ne bo lahko dosegljiv dosežek.

Dejan Vinčić pred turnirjem v Berlinu:

"Čaka nas trnova pot, a nimamo kaj"

"Za nas Evropejce je zelo težko priti na olimpijske igre, zato poudarjam, da bo to naš največji uspeh, če nam seveda uspe. Uspelo pa nam bo le, če v Berlinu premagamo vse. Ne bomo imele niti ene lahke tekme, niti enega kiksa si ne smeš privoščiti. A tako je, tak sistem je, čaka nas trnova pot, a nimamo kaj. Vemo, kaj si želimo in od tega ne bomo odstopali," še pove Vinko, ki skupaj z Alenom Pajenkom igra na Poljskem za Czarni Radom.

Dejan Vinčić bi vstopnico za Tokio 2020 postavil celo pred srebrni odličji z evropskih prvenstev. Foto: Grega Valančič / Sportida

Njegovemu klubu ne gre tako dobro, kot so pričakovali, a sam pravi, da bo klub zdaj nekaj dni na stranskem tiru in da so misli le pri reprezentanci. "Upam, da bomo zdravi in da kaj hitro obnovimo to, kar smo delali celotno poletje. Prišli smo iz klubov, kjer igramo različne igralne sisteme. Časa ne bo dosti, a mislim, da za uigravanjem in privajanjem na novo okolje, ne bo težav. Imamo močno reprezentanco, širok kader, 14 izenačenih fantov. To je tista prednost in glavna vrednost Slovenije. Z optimizmom pričakujemo te kvalifikacije," je še dodal.

Selektor bi izboljšal le igro v finalu Rok Možič je v slovenski izbrani vrsti zamenjal poškodovanega Alena Šketa. Foto: Uroš Iskra "Spomin na tisti fantastični september, ko so Stožice pokale po šivih, Slovenija pa je premagovala velesile, je še živ, a pred nami je zdaj pomembna naloga. V petek smo se zbrali, opravili lažji fitnes, danes pa bomo opravili pravi trening, kjer bom videl, v kakšnem stanju so fantje, da zadeve kar se da prilagodimo in izboljšamo," je nekaj besed medijem namenil nasmejani selektor Giuliani, ki je imel od konca EP pa do zdaj veliko časa, saj ni imel kluba. Veliko je obiskoval reprezentante, ob tem pa tudi analiziral tekmece, ki bodo Sloveniji nasproti stali v Berlinu.



"Seveda. Taktika je v polni pripravi, a za zdaj je o tem še prehitro za govoriti. Bolj me trenutno zanimajo moji fantje. Verjamem, da so vsi v odlični formi in pripravljeni na izziv. Veliko časa ne bo, veliko ne bomo spreminjali, morda le igro v finalu," se je za konec še pošalil italijanski strokovnjak, ki so se mu tudi tokrat odzvali prav vsi povabljeni igralca. V primerjavi z EuroVolleyjem manjka le poškodovani Alen Šket, zamenjal ga je izredno obetavni, komaj 17-letni Rok Možič, ki že drugo leto navdušuje v dresu Merkur Maribor.

Po treh mesecih so se odbojkarji vrnili v Stožice:

Kozamernik: Odločala bo glava

Večina reprezentantov je božič preživela v krogu družine, a ne "Italijana" Klemen Čebulj in Jan Kozamernik, ki je sta 25. in 26. decembra igrala še zadnjo tekmo. Tako enemu kot drugemu ni bilo težko praktično neposredno iz igrišča skočiti v avto ter se zapeljati do Ljubljane. "Vesel sem, da bomo malce razbili to rutino v klubu in se v naslednjih dneh spet borili za slovenski grb. Prišlo smo po olimpijsko vozovnico, mislim, da ni nobenega, ki ne bi razmišljal tako kot sam," veliko željo in cilj Slovenije izpostavi tudi Kozamernik, ki tako kot vsi v Berlinu pričakuje izredno težek turnir.

Jan Kozamernik z Alenom Pajenkom tvori udarni blokerski par slovenske izbrane vrste. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Mogoče ni res tistih najboljših evropskih ekip, a vsaj polfinale in finale bosta izredno težki tekmi. Odločala bo glava, saj časa za priprav ne bo veliko. Mogoče ne bomo tako pripravljeni, kot bi bili, če bi imeli več časa, a za vse ekipe je enako. Iskali bomo igro, ki nas je krasila v Stožicah in če nam jo bo uspelo ponoviti, lahko pridemo do cilja. Kolikor sem videl, so fantje v klubih igrali dobro, če bomo k temu dodali še našo kemijo, lahko pridemo do cilja," je še povedal Ljubljančan, ki je v zadnjih treh mesecih navduševal pri Milanu, s katerim zaseda visoko četrto mesto. Imajo celo enako število točk kot tretjeuvrščena Modena.

Pred odhodom v Nemčijo še tri pripravljalne tekme

Lov za olimpijsko vozovnico se bo začel naslednjo nedeljo, ko bo prvi nasprotnik Slovenije Belgija. Še pred odhodom v Berlin bo z Nizozemsko odigrala tri pripravljalne tekme. Tisto, 2. januarja v dvorani Tabor v Mariboru si bodo lahko ogledali tudi navijači, preostali dve pa bosta zaprti za javnost.

Slovenski seznam za turnir v Berlinu: Podajalca:

Dejan Vinčić (Czarni Radom/Pol)

Gregor Ropret Gregor (Nantes/Fra) Korektorja:

Mitja Gasparini (Wolfdogs Nagoja/Jap)

Tonček Štern (Luczniczka Bydgoszcz/Pol) Srednji blokerji:

Jan Kozamernik (Milano/Ita)

Sašo Štalekar (Hypo Tirol AlpenVolleys/Avt)

Matic Videčnik (ACH Volley/Slo)

Alen Pajenk (Czarni Radom/Pol) Sprejemalci:

Žiga Štern (Syros Foinikas/Grč)

Rok Možič (Maribor/Slo)

Klemen Čebulj (Trentino/Ita)

Tine Urnaut (Šanghaj/Kit) Prosta igralca:

Jan Klobučar (Narbonne/Fra)

Jani Kovačič (Ravenna/Ita)

Olimpijske kvalifikacije (Berlin, 5.–10. januar 2020): Skupinski del Nedelja, 5. januar:

13.30 Francija – Srbija (skupina B)

16.30 Slovenija – Belgija (skupina A)

19.30 Češka – Nemčija (skupina A) Ponedeljek, 6. januar:

14.00 Nizozemska – Srbija (skupina B)

17.00 Bolgarija – Francija (skupina B)

20.10 Belgija – Nemčija (skupina A) Torek, 7. januar:

14.00 Bolgarija – Nizozemska (skupina B)

17.00 Belgija – Češka (skupina A)

20.10 Nemčija – Slovenija (skupina A) Sreda, 8. januar:

14.30 Srbija – Bolgarija (skupina B)

17.30 Slovenija – Češka (skupina A)

20.45 Francija – Nizozemska (skupina B) Polfinale Četrtek, 9. januar:

17.00 prvi polfinale

20.10 drugi polfinale Finale Petek, 10. januar ob 20.10

