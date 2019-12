Bravo, Lana: česa takšnega ji še ni uspelo

V najmočnejši italijanski ligi so bile odigrane še zadnje tekme v iztekajočem se letu 2019. Jan Kozamernik je s peto zaporedno zmago v serie A1, skupaj že sedmo v vseh tekmovanjih, prehitel Trentino in skočil na četrto mesto. Kozamernik, ki se bo že v petek s preostali slovenskimi reprezentanti zbral v Ljubljani, je dosegel sedem točk. Svojo zadnjo tekmo je odigral tudi slovenski trojček pri dekletih. Iza Mlakar in Eva Pogačar sta tekmo spremljali z rezervne klopi, medtem ko je Lana Ščuka pri zmagi Pomija nad Caserto prispevala devet točk, kar štiri z začetnim udarcem, kar ji do zdaj v Italiji še nikoli ni uspelo. Za Lano je to že četrta sezona na Apeninskem polotoku. Pred Pomijem je igrala še za Modeno in dve sezoni za Filottrano.

Trentino boljši od Ravenne

Klemen Čebulj in Jani Kovačič se bosta že v petek prispela v Ljubljano, kjer bo začela misija Tokio 2020. Foto: Trentino Volley V sredo sta si v najmočnejši ligi iz oči v oči zrla Klemen Čebulj (Trentino) in Jani Kovačič (Ravenna). Trentino je po izgubljenem prvem nizu v nadaljevanju stvari postavil na pričakovano mesto in se od starega leta poslovil z zmago s 3:1 v nizih. Na Kitajskem je boj za končno deveto mesto odlično začela Saša Planinšec, ki je pri zmagi nad Sichuanom dosegla devet točk. V soboto jo čaka še povratno srečanje.

V tekmi na božični dan je bil favorit le en, domači Trentino, a je Ravenna s Kovačičem odlično začela srečanje in dobila prvi niz (25:21). Trener Trentina Angelo Lorenzetti je iz igre potegnil Čebulja in v igro poslal srbskega sprejemalca Uroša Kovačiča, ki nato do konca ni več zapustil igralne površine. Slovenski reprezentant je v igro vstopil le še v napeti končnici drugega niza, ki ga je Trentino dobil s 30:28 in vendarle izenačil na 1:1, nato pa je Korošec vse do konca tekmo spremljal z rezervne klopi. Na drugi strani je Kovačič odigral celotno srečanje in kljub dvema napakama na sprejemu začetnega udarca bil eden boljših pri gostih. Čebulj je v dobrem nizu igranja dosegel tri točke.

Saša ostaja kraljica blokov

Saša Planinšec na Kitajskem počasi zaključuje sezono, ki je boj za končno deveto mesto začela z gladko zmago s 3:0 nad Sichuanom. Slovenska reprezentantka je k zmagi prispevala devet točk, od tega štiri z blokom, s čimer je le še potrdila naziv najboljše blokerke lige. V 30 odigranih nizih te sezone je v svojo statistiko vpisala kar 34 blokov, kar je v povprečju več kot eden (1,13) v vsakem nizu.

Klemen Čebulj (Trentino) Italija, 1. liga Trentino – Ravenna 3:1 3 točke; 43-% napad (3/7); 38-% sprejem, 13-% idealni (8 sprejetih žog, 0 napak) Jani Kovačič (Ravenna) Italija, 1. liga Trentino – Ravenna 3:1 78-% sprejem, 35-% idealni (23 sprejetih žog, 2 napaki) Jan Kozamernik (Milano) Italija, 1. liga Milano : Monza 3:0 7 točk - 3 bloki; 67-% napad (4/6); 100-% sprejem, 100-% idealni (1 sprejeta žoga, 0 napak) Iza Mlakar (Novara) Italija, 1. liga Bergamo : Novara 0:3 Ni igrala. Lana Ščuka (Pomi) Italija, 1. liga Pomi : Caserta 3:1 9 točk - 4 asi, 1 blok; 27-% napad (4/15); 73-% sprejem, 45-% idealni (11 sprejetih žog, 1 napaka) Eva Pogačar (Filottrano) Italija, 1. liga Filottrano : Scandicci 0:3 Ni igrala. Saša Planinšec (Zhejiang) Kitajska, 1. liga Zhejiang – Sichuan 3:0 9 točk - 4 bloki; 38-% napad (5/13) Kitajska, 1. liga Sichuan – Zhejiang (28.12.) /

