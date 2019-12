Kamničani novega trenerja poiskali v klubu

Kamničani so novega trenerja našli znotraj kluba. Gašper Ribič je stari znanec Calcita. Tri leta je vodil kamniško žensko ekipo in jo popeljal do dveh naslovov državnih prvakinj, osvojil je tudi srednjeevropsko ligo in se predstavil v ligi prvakinj, na klop moške ekipe pa se vrača po poldrugem letu. ''Z nekaterimi fanti sem že začel pogovore, s preostalimi se še nameravam sestati, da dobim vpogled v ekipo,'' sporoča novi trener kluba Calcit Volley, ki ga v začetku novega leta čaka zelo pomemben dogodek.

Kamničani bodo prihodnji mesec gostili zaključni turnir pokalnega tekmovanja. Foto: Klemen Brumec

Kamničani bodo med 17. in 19. januarjem 2020 gostili zaključni turnir Pokala Slovenije. Gostitelji merijo na lovoriko. ''Čeprav je prišlo do menjave trenerja, cilji ostajajo enaki. Fantje še vedno znajo igrati odbojko. Stvari bomo malenkostno zastavili drugače, za večje spremembe pa ne bo časa in bo treba paziti, da jih ne bo preveliko,'' sporoča Ribič, ki je z večino izbrancev že sodeloval. Leta 2016 je popeljal Kamničane do velikega uspeha, pokalnega naslova.

Vodstvo kamniškega kluba je zdaj primorano iskati njegovega naslednika, ki bi prevzel drugo ekipo in sodeloval s klubskim podmladkom.