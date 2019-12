Kamničani ostali brez trenerja

Kamniški odbojkarji so se pred sezono dodatno okrepili, v svoje vrste so zvabili bolgarskega korektorja Bojana Jordanovega, ki pa se je poškodoval v pripravljalnem obdobju in do sedaj še ni stopil na parket. Ekipi se je pridružil še poljski sprejemalec Milosz Hebda, vrnila sta se Jan Brulec na mesto podajalca in sprejemalec Jan Planinc, v blok so postavili še Maria Konciljo. Pred začetkom sezone so Kamničani najavili, da imajo visoke cilje in da bodo resneje napadali predvsem obe domači lovoriki.

Uvod v sezono je bil zanje zelo uspešen, sledil pa je padec, ki sta ga v tem tednu odločno zaznamovala poraz v Lizboni proti tamkajšnjemu Sportingu in posledično izpad iz evropskega pokala Challenge, ter včerajšnji polom proti ekipi Maribora v tekmi, ki je štela za srednjeevropsko in domačo ligo.

Calcitovci so s šestimi zmagami in štirimi porazi v Mevzi na drugem mestu, sredi januarja pa bodo gostitelji zaključnega turnirja pokala Slovenije, kjer jih v polfinalu čaka ravno sobotni krvnik.

