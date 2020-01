Slovenski reprezentant komentiral govorice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mitja Gasparini o igranju na Japonskem in turnirju v Berlinu

Slovenski reprezentant, ki se je v svoji karieri igral tudi v Grčiji, na Poljskem, v Italiji in Franciji, je zadnje tri sezone blestel pri korejski ekipi Korean Air Jumbos, v novi sezoni pa je podpisal z japonsko Nagojo, kjer je povsem druga zgodba. Primorec pravi, da je neke vzporednice težko povleči, saj gre za povsem različni ligi. "Že sistem tekem je povsem drugačen, povsem različen način življenja, neki drug svet, in to ne samo pri odbojki. Na začetku je bilo potrebnega nekaj več časa za prilagoditev, zdaj pa je vse, kot mora biti," o življenju v deželi samurajev pove slovenski reprezentant.

"Vsak lahko vsakega premaga"

Primorec je priznal, da je potreboval nekaj časa za prilagoditev na novo okolje, zdaj pa se na Japonskem vse bolje počuti. Foto: Sportida Nagoja je po 16 krogih na šestem mestu. Zbrala je sedem zmag in devet porazov. "Mogoče je izplen manjši, kot smo pričakovali, saj si vsi želimo največ. Je pa res, da so prve štiri ekipe realno močnejše od preostalih. Ne bom rekel razred zase, saj lahko skoraj vsak vsakega premaga. Na vsaki tekmi gre na nož, zato nas zagotovo časa še zanimivo prvenstvo," dozdajšnji potek prvenstva komentira Gasparini.

Izolan je v Koreji letel, skoraj vsako tekmo je dosegel več kot 20 točk, ne malokrat je šel tudi čez trideset, njegove številke pa so zdaj mnogo nižje, kot smo jih pri njem navajeni. "Igra ekipe je drugače zastavljena, kot je bila denimo v Koreji. Na Japonsko sem prišel le deset dni pred prvo tekmo, zato je trener bolj računal na tiste igralce, ki so bili skupaj več mesecev. Zato ni tisoč točk, nikakor pa igra na Japonskem ni prehitra zame, kot se govori. S tem se nikakor ne strinjam. Vse je v redu. Odlično sem počutim in kot sem rekel, vse je tako, kot mora biti," pojasni.

"Vemo, kaj nas čaka v Berlinu"

Slovenski odbojkarji, ki jih danes v Mariboru čaka še tretja pripravljalna tekma z Nizozemsko, bodo med 5. in 10. januarjem v Berlinu lovili olimpijsko vozovnico za Tokio 2020.

Slovenci se bodo nocoj še tretjič udarili z Nizozemci, nato pa se bodo odpravili v Nemčijo, kjer bodo lovili olimpijske sanje. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida



"Vemo, kaj nas čaka v Berlinu. Zelo težek turnir. A ne samo za nas, pač pa tudi za preostalih sedem reprezentanc. Gre za katastrofalen sistem, a to poznamo že dolgo, zato se nima smisla obremenjevati s tem. Imamo svoje možnosti, ne bo pa lahko, saj bo vseh osem ekip lovilo eno vstopnico za Tokio," nekaj dni pred napornim turnirjem pove Gasparini.

Slovenski odbojkarji so pred tremi meseci na EuroVolleyju 2019 osvojili srebrno odličje, od fantov javnost veliko pričakuje, a Mitja pove, da nihče ne pričakuje več od njih kot oni sami. "Glava se je spočila od tiste evforije, pripravljeni smo na nove podvige," še sklene 35-letni slovenski korektor.

Prva nasprotnica Slovenije na olimpijskem turnirju v Berlinu bo v nedeljo ob 16.30 neugodna Belgija.

Dodatne olimpijske kvalifikacije (Berlin, 5.–10. januar 2020): Skupinski del Nedelja, 5. januar:

13.30 Francija – Srbija (skupina B)

16.30 Slovenija – Belgija (skupina A)

19.30 Češka – Nemčija (skupina A) Ponedeljek, 6. januar:

14.00 Nizozemska – Srbija (skupina B)

17.00 Bolgarija – Francija (skupina B)

20.10 Belgija – Nemčija (skupina A) Torek, 7. januar:

14.00 Bolgarija – Nizozemska (skupina B)

17.00 Belgija – Češka (skupina A)

20.10 Nemčija – Slovenija (skupina A) Sreda, 8. januar:

14.30 Srbija – Bolgarija (skupina B)

17.30 Slovenija – Češka (skupina A)

20.45 Francija – Nizozemska (skupina B) Polfinale Četrtek, 9. januar:

17.00 prvi polfinale

20.10 drugi polfinale Finale Petek, 10. januar, ob 20.10

Slovenski seznam za turnir v Berlinu: Podajalca:

Dejan Vinčić (Czarni Radom/Pol)

Gregor Ropret Gregor (Nantes/Fra) Korektorja:

Mitja Gasparini (Wolfdogs Nagoja/Jap)

Tonček Štern (Luczniczka Bydgoszcz/Pol) Srednji blokerji:

Jan Kozamernik (Milano/Ita)

Sašo Štalekar (Hypo Tirol AlpenVolleys/Avt)

Matic Videčnik (ACH Volley/Slo)

Alen Pajenk (Czarni Radom/Pol) Sprejemalci:

Žiga Štern (Syros Foinikas/Grč)

Rok Možič (Maribor/Slo)

Klemen Čebulj (Trentino/Ita)

Tine Urnaut (Šanghaj/Kit) Prosta igralca:

Jan Klobučar (Narbonne/Fra)

Jani Kovačič (Ravenna/Ita)

