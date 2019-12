Naredili toliko bedarij, da ni čudno, da je ponorel #video #foto

Slovenska odbojkarska reprezentanca se je po tistem čarobnem septembru, ko so z drugim mestom na EP dvignili na noge celotno Slovenijo, spet zbrala v petek in začela z lovom na olimpijsko vozovnico. Pred odhodom v Berlin, kjer bo med 5. in 10. januarjem potekal kvalifikacijski turnir, so Slovence čakale tri pripravljalne tekme z Nizozemsko. Prva se ni izšla po željah slovenske izbrane vrste, saj je po treh nizih morala priznati premoč gostom .

"Vsekakor to ni najboljši začetek, a treba je vedeti, da smo zbrali pred nekaj dnevi in opravili zgolj dva treninga. Trenutno je nemogoče oceniti, kako močni smo, je pa res, da smo naredili preveč napak, naša glavna orožja servis in obramba pa nista bila na želenem nivoju. Na drugi strani so Nizozemci zelo solidna reprezentanca in ko se razigra še njen korektor, jih je težko ustaviti. Prepričan sem, da bo že na naslednji tekmi veliko bolje, bo pa treba dvigniti našo obrambo in protinapad. Ko to steče, je veliko lažje," je po tekmi, ki so jo osmino finalisti zadnjega EuroVolleyja na oko gladko dobili, povedal podajalec slovenske izbrane vrste, Gregor Ropret.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Nizozemsko (foto: Siniša Kanižaj / Sportida):

Imajo še veliko rezerv

Čeprav so imeli Nizozemci ravno tako malo časa za trening in ob tem še potovanje proti Sloveniji, so bili na igrišču videti veliko bolje kot naši srebrni junaki. "Res je, v enakem položaju so bili kot mi, a pri nas veste, kako je, Tine ni imel nobene tekme, jaz po vseh poškodbah in drugih težavah le štiri, pogrešali smo tudi učinek obeh korektorjev, kar le govori o tem, da imamo še izjemno veliko rezerv," je v veliko boljši jutri prepričan slovenski reprezentant, ki igra francoski Nantes.

Srebrna medalja pred tremi meseci spodbuda ali breme pred Berlinom?





Giuliani je bil upravičeno jezen

Ropret pravi, da so pri Giulianiju navajeni, da se strga z verige in zarjove kot lev. Foto: Aleš Oblak S predstavo svojih izbrancev je bil vse prej kot zadovoljen tudi selektor Alberto Giuliani, ki je svoje počutje sredi tekme pokazal tudi svojim izbrancem.

Italijan je za kratek čas izgubil živce, a kot pravi Ropret, so ga že večkrat videli takega. "Ko ne igramo tako, kot je treba, zna povzdigniti glas. Kot sem rekel, predvsem v obrambi in protinapadu smo naredili preveč bedarij. Imeli smo kar nekaj žog, ki bi jih vsekakor lahko bolje podali in nato tudi bolje napadali. Če bi zaključili par žog več, bi lahko tudi danes dobili niz ali dva in mogoče bi bili mi tisti, ki bi se na koncu veselili," je še povedal nekdanji član Calcita in ACH Volleyja.

Čeprav so morda zdi drugače, je treba poudariti, da so tulipani vse prej kot slaba reprezentanca. To so pokazali tudi v Stožicah in napovedali, da podobno kot Slovenci v Berlin ne mislijo iti le sodelovati.

"Imajo enega najboljših korektorjev na svetu, praktično vsi, od prvega do zadnjega, igrajo v močnih klubih. Večkrat so pokazali, da jih ne gre podcenjevati, menim pa, da so idealen ''sparing" partner pred turnirjem v Berlinu, kjer pa bo treba premagati ne samo Nizozemsko, pač pa tudi še kakšnega močnejšega tekmeca," opozarja Ropret.

Gleženj, slepič, ... Ropret je imel v zadnjih mesecih obilico težav s poškodbami in drugimi tegobami. Že pred polfinalom EuroVolleyja se mu je vnel slepič in moral na operacijo. Zaradi tega je izpustil tudi prvi del sezone v Franciji, pred dobrim tednom dni, pa si je v francoskem prvenstvu poškodoval še gleženj: "V tem letu sem imel malce smole, a trenutno je vse tako, kot mora biti. Tudi gleženj je veliko bolje, treniram lahko praktično brez bolečin, enako velja za slepič. Moram kar potrkati, naj tako ostane."

Kaj pričakuje v Berlinu?

"V pravi luči smo konkurenčni vsakemu"

Pred turnirjem v Berlinu, kjer se bo osem reprezentanc udarilo za še zadnjo vstopnico, ki prek evropskih kvalifikacij vodi v Tokio 2020 je še pet dni. "Časa je res bore malo, a to velja prav za vse reprezentance. V naslednjih dneh moramo popraviti še teh nekaj malenkosti. Pokazali smo, da smo v pravi luči konkurenčni vsakemu. Bomo videli, kako bo, ko se bo začel turnir. Tukaj so tudi Srbija in Francija, a prav vsi imajo svoje težave in vsi zelo malo časa za uigravanje. V Nemčiji ne pričakujem kvalitetne odbojke, zato bo še toliko pomembneje biti pameten in potrpežljiv. Če ne delaš veliko napak imaš veliko več možnosti za presenečenje. To smo dokazali tudi v Stožicah, ko sta padli velesili Rusija in Poljska," je še sklenil Ropret.

Slovenski seznam za turnir v Berlinu: Podajalca:

Dejan Vinčić (Czarni Radom/Pol)

Gregor Ropret Gregor (Nantes/Fra) Korektorja:

Mitja Gasparini (Wolfdogs Nagoja/Jap)

Tonček Štern (Luczniczka Bydgoszcz/Pol) Srednji blokerji:

Jan Kozamernik (Milano/Ita)

Sašo Štalekar (Hypo Tirol AlpenVolleys/Avt)

Matic Videčnik (ACH Volley/Slo)

Alen Pajenk (Czarni Radom/Pol) Sprejemalci:

Žiga Štern (Syros Foinikas/Grč)

Rok Možič (Maribor/Slo)

Klemen Čebulj (Trentino/Ita)

Tine Urnaut (Šanghaj/Kit) Prosta igralca:

Jan Klobučar (Narbonne/Fra)

Jani Kovačič (Ravenna/Ita)

Dodatne olimpijske kvalifikacije (Berlin, 5.–10. januar 2020): Skupinski del Nedelja, 5. januar:

13.30 Francija – Srbija (skupina B)

16.30 Slovenija – Belgija (skupina A)

19.30 Češka – Nemčija (skupina A) Ponedeljek, 6. januar:

14.00 Nizozemska – Srbija (skupina B)

17.00 Bolgarija – Francija (skupina B)

20.10 Belgija – Nemčija (skupina A) Torek, 7. januar:

14.00 Bolgarija – Nizozemska (skupina B)

17.00 Belgija – Češka (skupina A)

20.10 Nemčija – Slovenija (skupina A) Sreda, 8. januar:

14.30 Srbija – Bolgarija (skupina B)

17.30 Slovenija – Češka (skupina A)

20.45 Francija – Nizozemska (skupina B) Polfinale Četrtek, 9. januar:

17.00 prvi polfinale

20.10 drugi polfinale Finale Petek, 10. januar, ob 20.10

