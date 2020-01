Velike težave Francozov odlična novica za Slovence

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob Slovencih in Srbih na olimpijsko vozovnico resno računajo tudi Francozi, ki pa imajo pred kvalifikacijskim turnirjem v Berlinu (5. do 10. januar) veliko težav. Ne samo s poškodbami, pač pa tudi zaradi nesoglasij znotraj ekipe.

Po poročanju italijanske spletne strani OA Sport odbojkar Verone Stephan Boyer noče igrati s prvim zvezdnikom galskih petelinov Earvinom Ngapethom. Spor naj bi se vlekel še z jesenskega EuroVolleyja 2019, ko so Francozi na koncu končali na nehvaležnem četrtem mestu.

Kader Francije so načele tudi poškodbe. Sprejemalec Trever Clevenot je že zapustil priprave in odpotoval v Milano, kjer bo začel rehabilitacijo. Vprašljiva sta tudi Kevin Tille in Julien Lyneel, francoski selektor Laurent Tille pa je vpoklical odbojkarja Latine Jeana Partyja. Že zdaj je torej jasno, da Francija v Berlin ne prihaja z optimalno postavo, kar je vsekakor dobra novica za preostalih sedem tekmic.

Olimpijski turnir v nemški prestolnici se bo začel v nedeljo. Francozi turnir osmih reprezentanc začenjajo v skupini B, kjer se bodo za polfinale udarili s Srbijo, Bolgarijo in Nizozemsko. V skupini A nastopajo gostiteljica Nemčija, Slovenija, Belgija in Češka. V Tokio 2020 se uvrsti le zmagovalec turnirja.

Kdo je že uvrščen na olimpijske igre v Tokiu: Japonska, Brazilija, ZDA, Italija, Poljska, Rusija, Argentina

