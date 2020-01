Francozi razžalostili Nemce in si zagotovili OI

Francozi so s 3:0 v nizih odpravili Nemce in si priborili olimpijsko vozovnico.

V finalu olimpijskega kvalifikacijskega turnirja v Berlinu so odbojkarji Francije s 3:0 (25:20, 25:20, 25:23) premagali gostitelje Nemce in si priborili dragoceno vstopnico za nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu.

Olimpijski turnir v Tokiu 2020 je dobil novega udeleženca. Gostiteljici Japonski, Rusiji, Poljski, Italiji, ZDA, Braziliji in Argentini so se pridružili Francozi.

Galskim petelinom, ki so v četrtkovem polfinalu proti Slovencem po zaostanku z 0:2 v nizih priredili velik preobrat in napredovali v finale, so nasproti stali gostitelji Nemci, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani.

Večji del uvodnega niza so vodili Francozi in ga na koncu tudi dobili (25:20), tudi v drugem so ušli Nemcem (5:1). Gostitelji so se vrnili v igro, a francoski odbojkarji po vodstvu s 13:12 prednosti niso več izpustili iz rok in so tudi drugi niz dobili s 25:20.

Še najbolj tesno je bilo v zadnjem nizu, v katerem so večji del vodili Nemci. Francozi so do prvega vodstva prišli šele pri rezultatu 20:19 in tudi ta niz končali v svojo korist. Zmagovito točko je z neubranljivim servisom prispeval Earvin Ngapeth.

Zvezdnik je k zmagi prispeval 12 točk, še dve več pa Jean Patry. Pri Nemcih je bil z 20 točkami najbolj razpoložen György Grozer.

