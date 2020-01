Slovenci po veliki drami prek Nemčije v polfinale!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenci so si še pred zadnjo tekmo skupinskega dela zagotovili nastop v polfinalu olimpijskih kvalifikacij.

Slovenci so si še pred zadnjo tekmo skupinskega dela zagotovili nastop v polfinalu olimpijskih kvalifikacij. Foto: CEV

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi kvalifikacijskega turnirja v Berlinu po pravem maratonu s 3:2 v nizih ugnala gostitelje Nemce in si že zagotovila nastop v polfinalu. Če bi v sredo premagali še Čehe, bi potrdili prvo mesto v skupini A, ki bi jim v tekmi za finale namenil duroguvrščeno ekipo v skupini B. Tam je še vse odprto. V boju za polfinale so še vedno Francija, Srbija in Bolgarija, ki je na uvodni torkovi tekmi razbila Nizozemsko.

Slovenski selektor Alberto Giuliani je obračun z Nemci začel v najmočnejši postavi: Tonček Štern, Dejan Vinčić, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Klemen Čebulj in Tine Urnaut. Na drugi strani je nemški selektor Andrea Giani ni mogel računati na poškodovanega prvega zvezdnika Georga Grozerja, v začetni postavi ga je zamenjal Simon Hirsch. Italijan na klopi Nemčije je spočil tudi odličnega sprejemalca Denisa Kaliberdo.

Slovenci vstali od mrtvih

Nemci najboljšega niso pogrešali in hitro pobegnili Slovencem. Po nekaj minutah je bilo že 9:2, prednost sedmih točk je bila tudi pri izidu 14:7, nato pa so se slovenski fantje ogreli in se domačim po hitrem postopku približali le na dve točki zaostanka (16:18).

Ko so Slovenci sestavili še uspešen blok se je na semaforju izpisalo 20:20. Po bloku Pajenka so prišli do prve zaključne žoge za osvojitev niza, na koncu so jih imeli kar sedem, a nobene izkoristili. Po napaki Šterna v napadu, žogo je poslal v avt, je Gianijeva četa prvi niz dobila s 34:32.

Nemčija : Slovenija 2:3 (32, -20, 19, -21, -12) Prva postava Slovenije: Pajenk, Kozamernik, T. Štern, Čebulj, Urnaut, Vinčić, Kovačič Nemčija: Fromm 8, Krick 1, Schott 14, Reichert 11, Kaliberda, Böhme 5, Grozer, Zenger (L), Kampa 1, Brehme 10, Hirsch 18, Karlitzek 12, Zimmermann 1, Steuerwald (L) Slovenija: T. Štern 20, Pajenk 15, Kozamernik 4, Gasparini 1, Vinčić 4, Štalekar 1, Klobučar (L), Kovačič (L), Ž. Štern, Videčnik, Ropret 1, Urnaut 14, Čebulj 25, Možič

Hitro izenačenje ...

Giuliani pričakovano ni menjal postave, ki je za razliko od prvega v drugem nizu pljunila v roke že na samem začetku. Vodila je celoten niz, po deseti točki pa je tekmecu začele resneje bežati. Ko je kapetan Urnaut sprožil projektil je bilo že 19:14, kar je bila že tako velika prednost, da so Slovenci zadevo mirno pripeljali do konca (25:20) in izenačili na 1:1.

Nemci so igrali brez najboljšega Georga Grozerja, ki se je rahlo poškodoval na tekmi proti Belgiji. Andrea Giani z njim ni želel tvegati proti Sloveniji. Foto: CEV

... nato pa ponovitev začetka prvega niza

V tretjem nizu se je ponovil film iz prvega niza. Nemci so hitro visoko povedli (10:5), za razliko od prvega niza pa jih naši fantje niso ujeli. Ko so Nemci povedli z 19:12, je bilo vsega konec. Giulianijeva četa se do konca Nemcem ni približala na manj kot štiri točke, na koncu pa je ostala le na 19 točki.

Tudi četrti niz so bolje odprli domači, povedli z 11:9, a se Slovenci niso predali in z dobro igro v nadaljevanju niza zavladali na igrišču in z zmago s 25:21 izsilil odločilni peti niz.

Izjemna Čebulj in Štern

Tudi v odbojkarski loteriji so imeli ves čas vse v svojih rokah slovenski odbojkarji. Strani igrišča so zamenjali s prednostjo 8:5, na koncu zmagali s 15:12. Prvi junak slovenske zmage nad domačini je bil Čebulj, ki je dosegel kar 25 točk, ponovno je bil odličen tudi T. Štern (20). Oba sta imela izkoristek v napadu več kot 60-odstotkov. Pri Nemcih je bil z 18 točkami najučinkovitejša Grozerjeva menjava Hirsch.

V skupini B bo vroče

Na prvi tekmi tretjega tekmovalnega dne so Bolgari po Franciji brez vsakršnih težav ugnali še Nizozemce in ostajajo v boju za uvrstitev v polfinale. Trenutno zasedajo celo prvo mesto v skupini, za polfinale pa bodo morali na zadnji tekmi skupinskega dela najverjetneje premagati še Srbe, saj ne gre verjeti, da lahko Francozi klecnejo proti tulipanom.

Bolgari so v Berlin prišli v odlični formi. Foto: CEV

Pri Bolgarih, ki so igrali s pol moči, je bil s 13 točkami spet najboljši zvezdnik Zenita Cvetan Sokolov, po deset točk pa sta prispevala še Martin Atanasov in Todor Skrimov. Pri Nizozemcih, ki so po novem porazu izgubili vse možnosti za nastop v Tokiu, je bil s 15 točkami najučinkovitejši Nimir Abdel-Aziz.

Sistem tekmovanja v Berlinu: Reprezentance v obeh skupinah bodo igrale vsaka z vsako. Prvi dve se uvrstita v polfinale, olimpijsko vozovnico pa si zagotovi le zmagovalec berlinskega turnirja. Od štirih evropskih držav, kolikor jih lahko nastopi v Tokiu, so si mesto že zagotovile Rusija, Poljska in Italija.

