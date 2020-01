Zmaga in napredovanje, Giuliani pa kritičen: Pogovoril se bom s fanti #foto

Slovenski odbojkarji so že po dveh tekmah močnega berlinskega turnirja opravili prvi del naloge in se po zmagah nad Belgijo in Nemčijo že uvrstili v polfinale, kjer se bodo srečali s Francijo, Srbijo ali Bolgarijo. Zagotovljenega torej ni še nič, saj se, ne pozabimo, na olimpijski turnir uvrsti le končni zmagovalec.

Slovenci ostajajo stoodstotni. Po Belgiji je po pravem maratonu s 3:2 nizih padla tudi Nemčija, ki jo od leta 2017 vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani. Nekdanji izbranci so mu želeli pokazati, da se je z odhodom k Nemcem odločil za slabše (op. p. razen plačilne liste) in so na nek način tudi mu, a ne pozabimo, da Giani ni računal na poškodovanega prvega moža Georga Grozerja, spočil pa je tudi odličnega sprejemalca Denisa Kaliberdo.

Nemčija : Slovenija 2:3 (32, -20, 19, -21, -12) Prva postava Slovenije: Pajenk, Kozamernik, T. Štern, Čebulj, Urnaut, Vinčić, Kovačič (L) Nemčija: Fromm 8, Krick 1, Schott 14, Reichert 11, Kaliberda, Böhme 5, Grozer, Zenger (L), Kampa 1, Brehme 10, Hirsch 18, Karlitzek 12, Zimmermann 1, Steuerwald (L) Slovenija: T. Štern 20, Pajenk 15, Kozamernik 4, Gasparini 1, Vinčić 4, Štalekar 1, Klobučar (L), Kovačič (L), Ž. Štern, Videčnik, Ropret 1, Urnaut 14, Čebulj 25, Možič

"Igrali smo slabo"

Slovenci so naredili kar 12 napak na sprejemu servisa, a dosegli tudi deset asov. V bloku so bili z 11 proti 7 boljši od Nemcev. Foto: CEV Ravno zato kljub zmagi in uvrstitvi v polfinale z igro ni bil zadovoljen slovenski selektor Alberto Giuliani.

"Igrali smo slabo, nismo igrali tako, kot znamo, vendar smo uspeli zmagati. Uvrstili smo se naprej, vendar to, kar smo prikazali, ni dobro, to ni naš sistem igre. Pogovoril se bom s fanti, kaj se je dogajalo," je bil po novi zmagi kritičen Italijan na slovenski klopi, ki je igral v prvi postavi, proti sredinim nasprotnikom pa se pričakuje, da bo nosilce spočil in jim prihranil nekaj moči pred četrtkovim polfinalnim obračunom.

Sproščeni Nemci bombardirali s servisi

Sproščeni Nemci, ki so že po zmagi Belgije nad Čehi vedeli, da ne glede na izid proti Sloveniji ne morejo biti več slabši kot drugi, so igrali izjemno sproščeno in ne glede na to, da so igrali brez dveh nosilcev zahvaljujoč izjemnemu servisu pretili celotno srečanje. Dosegli so kar 12 asov.

Klemnu Čebulju proti Belgiji ni steklo v napadu, proti Nemcem pa je letel in tekmo končal s 25 točkami. Njegova edina negativna stran je bil sprejem servisa, kjer je naredil kar 5 napak. Foto: CEV

"Resda to ni bila naša najboljša tekma, vendar smo ponovno dokazali, da se borimo do konca, tudi ko nam ne gre najboljše in osvojili pomembno zmago. Lahko smo zadovoljni s prikazanim, igro moramo sicer še malo dvigniti do polfinala, ampak tokrat je tudi Nemčija igrala zares sproščeno, saj niso imeli kaj izgubiti. Vseskozi pritiskali z začetnimi udarci, tako da nam ni bilo lahko," pojasni Gregor Ropret, ki tudi proti Nemcem ni dobil veliko priložnosti, saj Dejan Vinčić na mestu podajalca svojo nalogo na tem turnirju res opravlja vrhunsko.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Nemčijo (foto: CEV):

Gasparini želi nadaljevati zmagoviti niz

Enako kot za Ropreta velja tudi za Mitjo Gasparinija, ki je bil prav tako vesel uspeha nad gostiteljico turnirja. "Zadovoljni smo z zmago. Gremo dalje, najprej moramo narediti še analizo, kaj je bilo dobro in kaj ne, v sredo pa nas čaka nova tekma proti Čehom, proti katerim si bomo poskušali priigrati prvo mesto v skupini. Vsekakor gremo na zmago in upamo, da nadaljujemo niz zmag," odločno pove izkušeni Izolan.

Slovenijo vsako tekmo več v Berlinu spodbuja več slovenskih navijačev. Foto: CEV

S kom v polfinalu?

Slovenci gredo tako po prvo mesto v skupini A, kaj jim bo to prineslo, se še ne ve. Če sklepamo po moči na papirju, bi morali biti polfinalni pari naslednji: Slovenija - Srbija ter Nemčija - Francija. Evropski prvaki Srbi za ohranitev upanja za pot v Tokio nujno potrebujejo zmago nad Bolgari. Če jim to uspe, bi zasedli drugo mesto v skupini, Francozi, ki ne bi smeli imeti težav z odpisanimi Nizozemci, pa prvo.

A počakajmo, glede na videno do zdaj, ne gre preveč hitro odpisati niti Bolgarov. Če jim uspe premagati Srbe, bi osvojili prvo mesto v skupini B, Slovenci pa bi se v tem primeru v polfinalu srečali s Francijo.