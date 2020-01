Začetek, kot so si ga lahko le želeli: Slovenci do prve zmage!

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je olimpijske kvalifikacije v Berlinu začela s suvereno zmago nad Belgijo (3:0) in naredila velik korak k uvrstitvi v polfinale. V prvem obračunu na turnirju so Francozi gladko s 3:0 v nizih premagali Srbe. Zvečer nas čaka še obračun med gostiteljico Nemčijo in Češko.

Slovenija : Belgija 3:0 (23, 26, 20) Prva postava: Vinčić, Kozamernik, Pajenk, Čebulj, Urnaut, T. Štern, Kovačič (L)



Slovenija: T. Štern 20, Pajenk 5, Koazmernik 6, Gasparini, Vinčić 1, Štalekar, Klobučar, Kovačič, Ž. Štern, Videčnik, Ropret, Urnaut 10, Čebulj 9, Možič Belgija: Tuerlinckx, Deroo 17, D'Hulst, Grobelny, Stuer, van de Velde 2, Verhees 3, D'Heer 1, Cox 19, Ribbnes, Valkiers, Rousseaux 9, Thys, Klinkenberg

Giuliani je tekmo z Belgijci začel v postavi Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Klemen Čebulj, Dejan Vinčić, Tonček Štern kot tudi kapetan Tine Urnaut, ki je imel v zadnjih dneh težave z zdravjem. Slovenci so tekmo odlično odprli. Povedli z 9:6 in 12:9, a so Belgijci niso predajali in slovenske odbojkarje ujeli na 13. točki. Belgijci so s Slovenci držali stik do 21:21, nato pa so Slovenci dosegli tri zaporedne in niz mirno pripeljali v svojo korist. S sedmimi točkami je bil najboljši pri Slovencih korektor Štern.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Belgijo (foto: CEV):

1 / 19 2 / 19 3 / 19 4 / 19 5 / 19 6 / 19 7 / 19 8 / 19 9 / 19 10 / 19 11 / 19 12 / 19 13 / 19 14 / 19 15 / 19 16 / 19 17 / 19 18 / 19 19 / 19

Drugi niz so bolje začeli Belgijci, a Slovenci niso delali nobene panike in ves čas igrali potrpežljivo in mirno sledili tekmecu. Ko se je bližal konec niza so tudi prvič povedli 19:18 in pokazali, da so po kvaliteti vendarle boljši od rdečih zmajev. Ko je bilo 19:19, so Slovenci dosegli tri zaporedne točke in spet prišli do prednosti, ki se je zdela neulovljiva (22:19). Belgijci se niso dali in izenačili z 22:23, tudi povedli s 24:23, v dramatični končnici pa so več znanja pokazali slovenski odbojkarji in z 28:26 povedli z 2:0 v nizih.

V tretjem nizu, ki ga ga je Giuliani ravno tako začel v postavi z začetka srečanja, na začetku za točko še vodili Belgijci (8:7), nato pa povsem popustili in dovolili našim fantom, da jim pobegnejo za štiri. To je bila tudi prednost, ki jo niso več izpustili iz rok in tekmo končali s 25:20.

Pri Slovencih je z izjemnim izkoristkom v napadu (61-%; 17/28) in 20 točkami navdušil Štern, deset točk je prispeval Urnaut, še eno manj pa Čebulj. Pri poražencih je bil s 17 točkami najboljši kapetan Sam Deroo.

Slovenski odbojkarji bodo imeli v ponedeljek prost dan, v torek pa se bodo merili z Nemčijo, ki jo danes čaka obračun s Češko.

Se bo Slovencem uspelo uvrstiti na olimpijske igre v Tokio 2020? Da. 72,46% +

Ne. 27,54% +

Sistem: Reprezentance v obeh skupinah bodo igrale vsaka z vsako. Prvi dve se uvrstita v polfinale, olimpijsko vozovnico pa si zagotovi le zmagovalec berlinskega turnirja. Od štirih Evropejcev, kolikor jih lahko nastopi v Tokiu, so si že zagotovile Rusija, Poljska in Italija.

Rezervist letel, MVP odpovedal

Na prvi tekmi na turnirju so vsaj na papirju oslabljeni Francozi s 3:0 razbili evropske prvake Srbi in naredili velik korak k uvrstitvi v polfinale. Z 22 točkami (65-odstotni napad (20/31)) je bil najboljši pri galskih petelinih Jean Patry. Zanimivo je, da je ravno odbojkar Latine zamenjal Stephena Boyerja, ki se je nastopu odpovedal zaradi kratkega stika z Earvinom Ngapethom.

Prvi zvezdnik Francije je dosegel 14 točk, medtem ko Srbi niso ujeli ritma. Edina, ki sta presegla mejo desetih točk, sta bila Aleksandar Atanasijević (14) in Nemanja Petrić (12). Povsem je odpovedal MVP zadnjega EuroVolleyja 2019 Uroš Kovačević, ki je le z 22-odstotnim izkoristkom napada (5/23) dosegel le pet točk, skupaj osem.

Foto: CEV

Kvalifikacijski turnir za Tokio 2020, 1. krog:

Skupina A:

Lestvica:

Skupina B:

Lestvica:

Preberite še: