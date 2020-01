Slovenski odbojkarji so lov za vstopnico za Tokio 2020 začeli tako, kot so si želeli. Padla je neugodna Belgija, ki je ves čas grozila in nagajala Slovencem, na koncu pa vseeno klonila, vsaj rezultatsko gledano, z gladkimi 3:0 v nizih .

Slovenci niso blesteli v napadu, k temu gre pripisati tesna izida v prvih dveh nizih, so pa toliko več pokazali v obrambi, kjer zanje ni bilo izgubljene žoge. S tem so dokazali, da so v Berlin prišli z visokimi cilji. "Zadovoljen sem z zmago, prva tekma ni nikoli lahka. Odigrali smo dobro, še zlasti mi je všeč, kako smo odigrali v obrambi," je po tekmi povedal slovenski selektor Alberto Giuliani.

"Videl sem duh te ekipe"

Italijanski dvojec na slovenski klopi je bil po zmagi zelo zadovoljen. Foto: Miloš Vujinović / Sportida Njegovi izbranci so zahvaljujoč odlični igri v končnici na razliko dobili prva dva niza, v tretjem pa sta Belgijcem pošli sapa in zbranost, kar je na koncu Sloveniji olajšalo delo. "Videl sem duh te ekipe, še zlasti v obrambi, saj so fantje pobrali veliko žog. Belgijci igrajo podobno kot Francozi z veliko varanji, naši fantje so bili zelo zbrani, da so pobrali te žoge, in to je spremenilo potek tekme, saj je nasprotna stran postala nervozna, ker njihov način igre ni bil uspešen. Pohvaliti velja fante za borbo, tudi če komu ni šlo v napadu, so vsi dodali svoj delež k zmagi. Mi na igrišču nimamo enega zvezdnika, ampak šest, zmaguje namreč ekipa," pa je selektorjeve besede v navdihujočem slogu dopolnil še pomočnik Alfredo Walter Martilloti, lastnik največje ''face" Stožic na preteklem EuroVolleyju 2019.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Belgijo (foto: CEV):

Sistem tekmovanja v Berlinu: Reprezentance v obeh skupinah bodo igrale vsaka z vsako. Prvi dve se uvrstita v polfinale, olimpijsko vozovnico pa si zagotovi le zmagovalec berlinskega turnirja. Od štirih Evropejcev, kolikor jih lahko nastopi v Tokiu, so si mesto že zagotovile Rusija, Poljska in Italija.

V napadu ni šlo, a ravno tu so največje rezerve

Proti Belgiji je z 20 točkami navdušil korektor Tonček Štern in potrdil odlično formo s poljskega prvenstva, kjer je po polovici prvega dela dosegel največ točk. Malce manj sta v napadu prikazala in prispevala Korošca, kapetan Tine Urnaut in Klemen Čebulj, ki sta v napadu porabila 48 žog (vsak 24), a pri tem dosegla le 17 točk.

Klemnu Čebulju ni šlo v napadu, zato pa ni delal napak na sprejemu, odlično pa je igral tudi v obrambi. Foto: CEV

A odlika najboljših ekip je ravno ta, da tudi, ko ti ne gre, vseeno prideš do zmage. ''Dokazali smo, da se tudi takrat, ko nismo optimalni, borimo za vsako žogo. To se je videlo tudi po naših reakcijah v obrambi, saj nismo pustili nobene žoge, da bi padla na tla. Verjamem, da je to ena zelo pomembna vrlina, ki nas bo morala krasiti skozi celotne kvalifikacije tukaj v Berlinu,'' pa je svoje misli po odličnem začetku turnirja za nastop na OI strnil še Klemen Čebulj, ki je bil pred dnevi v Mariboru razglašen za najboljšega slovenskega odbojkarja preteklega leta.

Giulianijevi varovanci imajo v ponedeljek prost dan, v torek pa se bodo merili z Nemčijo, ki danes zvečer igra proti Češki.