Zamere so prevelike: Francija ostala brez najboljšega "strelca"

Francoski selektor Laurent Tillie je potrdil govorice, ki so jih sprožili očitno zelo dobro obveščeni italijanski mediji. "Stephena Boyerja ne bo z nami v Berlinu. Gre za osebno odločitev," je za AFP dejal Tillie. V podrobnosti se ni spuščal, a že vrabci na strehi čivkajo, da je za odpoved kriv kratek stik s prvim zvezdnikom Francozov Earvinom Ngapethom po koncu EuroVolleyja 2019, ki so ga glavni organizatorji turnirja končali na četrtem mestu.

Odločitev igralca Verone je za francosko izbrano vrsto velik šok, saj gre za najučinkovitejšega igralca (dosegel je največ točk med vsemi na EP 2019) preteklega evropskega prvenstva. "Še vedno želim igrati za Francijo. Boli me, da ne morem priti in pomagati soigralcem, a tako pač je," se je francoskemu časniku L'Equipe zaupal Boyer, ki očitno Ngapethu preveč zameri, da bi požrl ponos in kljub temu prišel na pomoč svoji domovini. Tudi olimpijske igre očitno niso dovolj velik motiv.

Za francoskega selektorja pa to ni edini udarec. Že pred odpovedjo Boyerja je ostal brez poškodovanih Thibaulta Rossarda in Trevorja Clevenota, pod velikim vprašajem pa je tudi nastop Juliena Lyneela in Kevina Tillia, ki na Poljskem čaka na rojstvo hčerke. Ob vseh odsotnostih je vpoklical Jeana Patryja, luknjo na položaju sprejemalca pa bosta krpala nepoznana Jhon Wendt in Julien Winkelmuller.

