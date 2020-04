Preobrat: Tillie s Francozi vendarle na OI?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Selektor francoske odbojkarske reprezentance Laurent Tillie je marca sporočil, da po osmih letih dela zapušča francosko ekipo in se seli na Japonsko. Po prestavitvi olimpijskih iger v Tokiu, pa je prišlo do spremembe. Evropski prvak iz leta 2015 naj bi vendarle ostal na selektorskem mestu do naslednjega poletja, poroča L'Equipe.