Slovenci po novi zmagi v polfinale s prvega mesta

V zadnjem tekmovalnem dnevu skupinskega dela kvalifikacijskega turnirja za nastop na olimpijskih igrah v Berlinu so slovenski odbojkarji s 3:1 v nizih odpravili še odpisano Češko. Z zmago so si zagotovili najboljše izhodišče v skupini A in se bodo v četrtkovem polfinalu pomerili z drugouvrščeno ekipo v skupini B, Francijo. Prvo mesto v skupini B je po zmagi nad Srbijo, ki se poslavlja od kvalifikacij, zagotovila Bolgarija, ki se bo v polfinalnem obračunu srečala z Nemčijo.

Slovenci so po treh zmagah v skupini A (3:0 proti Belgiji, 3:2 proti Nemčiji in 3:1 proti Češki) osvojili prvo mesto v skupini A. Slovenski odbojkarji so bili že pred obračunom s Češko uvrščeni v polfinale, zato je slovenski selektor Alberto Giuliani na tretji tekmi slovenske izbrane vrste nekoliko spočil prvokategornike in povsem prevetril zasedbo.

Čehi so bili v prvem nizu povsem nemočni, Slovenci so bili boljši s kar 25:12. V drugem nizu so Čehi zaigrali bolje, povedli so s 7:3, nato pa so Slovenci znova ujeli ritem. Do konca prvega niza sta bili ekipi ves čas izenačeni, niz pa je z dvema odličnima servisoma v slovensko korist odločil Mitja Gasparini. V tretjem nizu prevetrena slovenska postava ni bila kos razpoloženim Čehom, ki so niz dobili s 25:19. Tudi četrti niz so bolje odprli češki odbojkarji, ki so vodili že s 15:9, a so se trdoživi Slovenci vrnili v igro, v zaključku tekme so pokazali več zbranosti in zadnji niz znova dobili na razliko.

Slovenija : Češka 3:1 (12, 26, -19, 26) Slovenija: Štern T. 13, Pajenk 2, Kozamernik 15, Gasparini 8, Vinčić, Štalekar 4, Klobučar, Kovačič, Štern Ž. 8, Videčnik, Ropret 1, Urnaut 10, Čebulj 4, Možič 12. Češka: Monik, Mach, Zajicek 9, Michalek 9, Patocka 9, Sulista 11, Pfeffer, Galabov 2, Vasina, Janku, Janouch 3, Bartunek, Indra 19, Polak 1.

Evropski prvaki pakirajo kovčke

Četrtkov polfinalni tekmec Slovenije bo Francija, saj so se Srbi s porazom poslovili od možnosti za uvrstitev v polfinale. Bolgari se bodo v polfinale podali s prvega mesta. Slovenski odbojkarji se tako Srbom ne bodo mogli maščevati za poraz v finalu evropskega prvenstva.

Srbi so odločilno tekmo slabo začeli, ali bolje rečeno poletni Bolgari so bili boljši in prvi niz dobili s 25:21. V drugem nizu smo spremljali pravo dramo, a Srbi se niso dali in napeto končnico s 26:24 obrnili v svojo korist. Bolgari so v tretjem nizu znova zagospodarili na igrišču (25:22) in si tako že zagotovili napredovanje v polfinale, kar so Srbi znali izkoristiti v četrtem nizu, ki so ga dobili s 25:20. V odločilnem petem nizu so bili znova boljši Bolgari, ki so tako Srbe dokončno poslali domov.

Polfinale: Četrtek, 9. januar:

17.00 Slovenija - Francija

20.10 Nemčija - Bolgarija

Sistem tekmovanja v Berlinu: Reprezentance v obeh skupinah bodo igrale vsaka z vsako. Prvi dve se uvrstita v polfinale, olimpijsko vozovnico pa si zagotovi le zmagovalec berlinskega turnirja. Od štirih evropskih držav, kolikor jih lahko nastopi v Tokiu, so si mesto že zagotovile Rusija, Poljska in Italija.

Kvalifikacijski turnir za Tokio 2020, 4. dan:

Skupina A:

Lestvica:

Skupina B:

Lestvica:

Kriteriji za razvrstitev na lestvici: 1. Številko zmag

2. Točke

3. Količnik osvojenih in izgubljenih nizov

4. Količnik osvojenih in izgubljenih točk

5. Medsebojna tekma

