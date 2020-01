Konec olimpijskih sanj: Francozi po velikem preobratu ustavili Slovence #foto

Slovenija : Francija 2:3 (13, 22, -14, -21, 7:11 ) Prva postava: T. Štern, Pajenk, Kozamernik, Vinčić, Urnaut, Čebulj, Kovačič (L) Slovenija: Štern T., Pajenk, Kozamernik, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Klobučar (L), Kovačič (L), Štern Ž., Videčnik, Ropret, Urnaut, Čebulj, Možič Francija: Grebennikov (L), Patry, Toniutti, Tillie, Lyneel, Ngapeth, Le Roux, Brizard, Winkelmuller, Le Goff, Bultor, Louati, Chinenyeze, Carle

Slovenci so ob Bolgariji še edina neporažena reprezentanca, a te zmage v skupinskem delu bo morala četa Alberta Giulianija hitro pozabiti, saj bi morebitni poraz proti Francozom pomenil konec sanj o nastopu na največjem tekmovanju na svetu. Začetek obračuna je bil tak, kot so si ga slovenski odbojkarji lahko le želeli.

Giulianijeva četa galskim petelinom ni pustila dihati in prvi niz dobila s kar 25:13. Kar osem točk je dosegel ponovno izjemni Tonček Štern, štiri pa še kapetan Tine Urnaut. Pri Franciji razpoloženega igralca ni bilo, ne viden je bil tudi Earvin Ngapeth.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Francijo (foto: CEV):

Boljši odpor, a še vedno premalo za razpoložene Slovence

Francozi so se v drugem nizu Slovence malce bolj upirali. Prvič na tekmi so celo povedli s 3:2 in 5:4, nato pa so slovenski odbojkarji spet ujeli ritem in hitro prevzeli vajeti v svoje roke. Pri 17:13 so tri zaporedne točke dosegli Francozi, to pa je bilo tudi vse, kar so zmogli evropski prvaki iz leta 2015. Na koncu so Slovenci drugi niz dobili s 25:22.

Tonček Štern je najbolj razpoložen igralec v slovenski izbrani vrsti. Foto: CEV

Odličen začetek, nato pa nerazumljiv mrk

Tudi začetek tretjega niza je veliko obetal. Slovenski odbojkarji so povedli s 7:3, nato pa so Francozi začeli bombardirati na servisu in strnili blok ter naredili kar delni izid 13:3 ter povedli s 16:10. Šokirani Slovenci se niso več opomogli od šoka in na koncu niz izgubili na 14 točki. Pomagale niso niti menjave. Giuliani je v igro poslal podajalca Gregorja Ropreta in mladega Roka Možiča, a galski petelini so bili pripravljeni tudi na to.

V četrti niz so naši fantje vstopili z delnim izidom 4:0, nato pa so sproščeni Francozi vrnili z delnim izidom 6:0 in prešli v vodstvo, ki jih niso več izpustili iz rok. Ko se je na semaforju izpisalo 16:10, je bilo vsega konec. Slovenci so se po nekaj dobrih točkah rezervista Mitje Gasparinija še približali na dve točki 19:21 in 20:22, vseeno pa to ni bilo dovolj za zmago in Francozi so izsilili peti niz. Kdo bo srečnejši v odbojkarski loteriji.

Kvalifikacijski turnir za Tokio 2020, 5. dan:

Polfinale:

